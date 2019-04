Nella seconda metà dell’800 i commercianti di Nîmes portano in America un tessuto in cotone e lino molto resistente che ben presto prenderà il nome di blue jeans. Un tempo chiamato tela di Nîmes, deve il suo appellativo al colore, ovvero il blu e alla città da cui i mercanti francesi decisero di partire verso gli States, Genova.

Ad oggi il denim è il tessuto più venduto ed utilizzato per la fabbricazione di capi a livello mondiale, è forse l’evergreen per eccellenza. Grazie alla sua versatilità di stile, indossare il jeans è qualcosa di dinamico e divertente. È inoltre curioso vedere tutti i capi che ci sono in commercio con questo tessuto. Se siete curiose di scoprire come indossare il denim e qualche curiosità sulla sua storia, continuate a leggere il post!

Credits: @askdenim

STORIA DEL JEANS, IL TESSUTO PIÙ UTILIZZATO DEL MONDO

Il jeans vede la sua prima origine nel quindicesimo secolo. Al tempo, le città di Chieri -in Piemonte- e di Nîmes -in Francia- erano in concorrenza per la produzione di un tessuto molto robusto e resistente di colore blu.

Credits: centrotessilemilano.it

In Italia questo tessuto veniva anche utilizzato, proprio per la sua resistenza, per la fabbricazione delle vele. Ben presto il cotone, divenne un prodotto economico e disponibile in larga scala, trasformandosi così nel materiale principale per la produzione di abiti da lavoro.

Credits: ilpost.it

Nel 1860 i commercianti di Nîmes, da cui poi deriverà il nome denim, scelsero la città di Genova come punto di partenza per le merci che dovevano essere commerciate in America.

Levi’s, Ex-Boyfriend Trucker Giacca in Jeans Donna. Prezzo: da 49,97€ a 151€ su amazon.it

Come abbiamo visto più volte, molti capi che ora sono trend di moda assoluti, vedono le loro origini in ambito militare. Infatti, durante la Seconda Guerra Mondiale, il jeans era un indumento da lavoro dell’esercito statunitense.

IL JEANS AI GIORNI NOSTRI: È IL PIÙ AMATO!

Con la fine della guerra, la fama del jeans giunse sino in Europa con il prestigio delle armate militari. Complici il cinema e i grandi divi, il denim divenne il tessuto per eccellenza.

Credits: ilpost.it

Se ci pensiamo bene, difficilmente troveremo qualcuna tra di noi priva di almeno un capo in jeans nel proprio armadio.

s.Oliver, Vestito Donna. Prezzo: 69,99€ su amazon.it

Esattamente, abbiamo parlato di capi in generale e non esclusivamente di pantaloni. Infatti il denim è il tessuto più utilizzato per la fabbricazione di diversi indumenti dalle giacche ai pantaloni, passando per gli shorts e chiudendo con le gonne!

Credits: @joystazjeans

IL PANTALONE IN JEANS: TREND MONDIALE DA SEMPRE E PER SEMPRE

A zampa o a sigaretta, mom jeans o boyfriend, vita alta o ultra bassa… il pantalone in jeans, attraversando ere e tendenze, è sempre il capo più amato.

Credits: @nhmml

Ci sentiamo di dire che sia uno degli indumenti più versatili del mondo della moda.

Find, Jeans con orlo sfrangiato. Prezzo: da 25,20€ a 36€ su amazon.it

Pensiamoci bene. Quando dobbiamo andare in università, a fare un giro con le amiche o semplicemente a fare una rapida commissione, quale capo prendiamo dal nostro armadio con grande probabilità?

IL JEANS VI PERMETTE DI ALTERNARE STILI CLASSICI E COMFY

Il pantalone jeans! Con una sneakers o un sandalo, ci permette di ricreare un look casual.

Find, Jeans skinny alla caviglia a vita alta. Prezzo: da 24,50€ a 35€ su amazon.it

Quando abbiamo un aperitivo, una cenetta tranquilla o una serata in discoteca, ancora una volta i pantaloni denim spesso e volentieri si rivelano come la soluzione al nostro outfit. Con una décolleté ed una blusa carina, hanno completato il nostro look!

Credits: @outfit.community

Ragazze, siamo a metà strada! A pagina 2 vedremo altri capi interessanti in jeans che hanno conquistato il cuore di tutte a livello mondiale! Se siete curiose continuate a leggere!