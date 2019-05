Le mini bag 2019, sono uno tra gli accessori must per questa moda estate! Sapete bene la mia passione per le borse. Vi ho raccontato delle mini bag viste su Instagram alle quali non sono stata in grado di resistere!😂

È vero, adoro le borse capienti, nelle quali posso mettere dentro di tutto, da trucchi, occhiali, fazzoletti alle cose per baby Grace. Ma ci sono quelle volte, soprattutto in estate, in cui devo andare a fare una passeggiatina con Claudio o uscire con un’amica e non voglio portami il mondo dietro, ma desidero comunque sentirmi bella e a posto. In quei casi, scelgo una mini bag carina, metto dentro giusto le chiavi, il cellulare e un rossetto e sono pronta.

Pensando a tutto ciò e alla mia grande passione, oggi ho deciso di parlarvi dei 6 colori must per le mini bag 2019. Se siete curiose di vedere cosa ho selezionato, continuate a leggere il post!

#1 MINI BAG BIANCA PER UN LOOK FINE E FRESCO

Tra i colori per l’estate 2019 primo della lista troviamo il bianco. Fine ed elegante è una nuance estremamente versatile.

Per quando vogliamo dare luce al nostro look, mantenendo delicatezza e dolcezza le mini bag 2019 si tingono del colore più puro che ci sia.





Love Moschino, Smooth Pu, Borsa a tracolla Donna. Prezzo: da 127,50€ a 87,13€ su amazon.it

Dalle tracolle dalle linee definite, per look classici e distinti alle mini bag più sportive per outfit casual e pomeriggi in compagnia. Ideali per metterci lo stretto indispensabile senza perdere di vista stile e tendenze.

Bershka, Borsa bianca con tracolla a catena. Prezzo: 12,99€ su asos.it

Perfette con un outfit total black o con un look un pochino più formale, le borse bianche sono tra i must per l’estate2019!

#2 RED PASSION PER LE MINI BAG 2019

Credits: yolowawa.com

La red passion colpisce ancora e non risparmia le mini bag 2019! Colore caldo, accesso ed intenso, emblema dell’amore, il rosso è uno dei colori must.

Calvin Klein, Borsa Donna Jeans Primavera/Estate. Prezzo: da 79,90€ a 64,91€ su amazon.it

IDEALE PER LOOK DI ULTRA TENDENZA RICCHI DI PERSONALITÀ

Possiamo optare per una piccola borsa sportiva, dalla tracolla spessa, per outfit comodi e sempre on point.

Love Moschino Grain Pu, Borsa a Spalla. Prezzo: da 155€ a 95,94€ su amazon.it

Oppure, per i look un pochino più trendy, ecco una mini bag, dai dettagli colorati. Con un sandalo e un foulard tra i capelli, sarete subito pronte per un aperitivo d’estate!

Asos Design, Pochette in camoscio a mezza luna con anello per il polso. Prezzo: da 34,99€ a 27,49€ su asos.it

E ancora, per le serate sotto la luna, abbinate ad un bel vestitino a tubino una pochette, per ricreare un look sensuale e femminile!

#3 TOGLIETEMI TUTTO MA NON IL MIO GIALLO!

Lo abbiamo visto sulle passerelle delle ultime fashion week, uno tra i top trend colore del 2019, vivace e accesso, nuance per eccellenza dell’estate, stiamo parlando del giallo!

Credits: @samanthakashh

E le mini bag 2019 non potevano essere di un altro colore! Abbinatele a capi con dettagli gialli, per ricreare outfit allegri e trendy oppure spezzate il look e stravolgete lo stile.

Asos Design, Borsetta con patella curva e tracolla rimovibile. Prezzo: 20,99€ su asos.it

Una piccola borsa per metterci giusto il cellulare, qualche banconota e le chiavi per i momenti in cui vogliamo con noi lo stretto indispensabile oppure una tracollina per le giornate in cui abbiamo bisogno di metterci dentro di tutto e un po’!

Liebeskind, Tucrosss Tuck, Borse a tracolla Donna. Prezzo: da 110,58€ a 102,88€ su amazon.it

Ragazze, siamo a metà del post. Volete vedere le altre tre colorazioni must per questa estate 2019? Continuate a leggere il post alla pagina successiva!!!