4 LA FRANGIA PIENA E CORPOSA E I CIUFFI LATERALI VOLUMINOSI DIVENTANO UN ELEMENTO DISTINTIVO DEL TAGLIO STESSO

I tagli lunghi con la frangia o con il ciuffo laterale meritano un “capitolo” a parte. Per la primavera estate 2019 la frangia si porta piena e corposa, ideale per creare un effetto che non passa inosservato. In alcuni casi viene leggermente alleggerita con qualche sfilatura sottile lungo i contorni. Questo tipo di frangia si adatta bene sia ai capelli lisci, sia a quelli mossi e ricci!

Credist: @maisie_williams

Se non amate l’effetto troppo voluminoso sono super cool anche le frange lunghe leggermente a tendina, come quella sfoggiata da Kendall Jenner qualche tempo fa!

Credits: @popsugar.co.uk

Coloro che non amano la frangia, ma vogliono dare un tocco sbarazzino e trendy al proprio look, possono optare per un ciuffo laterale vaporoso e pieno, così glam da diventare un elemento distintivo del look stesso.

Ragazze, speriamo che questo post sui tagli capelli lunghi 2019 vi possa essere d’ispirazione per qualche cambiamento in vista della bella stagione! Ora vi lasciamo la parola! Quante di voi possiedono una chioma lunga e non vogliono rinunciarci? Preferite i tagli alla pari o leggermente scalati? Solitamente portate i capelli lisci oppure mossi? Fateci sapere tutto nei commenti! Un bacione dal TeamClio!