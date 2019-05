1 LONDRA IN BICI, GUIDATI DA CURIOSITÀ E ISTINTO

Parliamoci chiaro: ci sono delle tappe must, delle attrazioni fondamentali di Londra che vanno viste. È vero, sono le tappe in cui ci sono sempre altre migliaia di turisti, ma sarebbe paradossale non farle. Non si può andare a Londra senza fare tappa all’iconica Trafalgar Square o a Piccadilly Circus, e non si può non fermarsi davanti Buckingham Palace e aspettare il famoso cambio della guardia.

Doverosa è anche la tappa al House of Parliament, conosciuto anche come Palazzo di Westminster. Per non parlare della Cattedrale di Saint Paul, meraviglia del barocco inglese dove sono stati celebrati ad esempio i funerali di Winston Churchill e di Lord Nelson, il centesimo compleanno della Regina Madre e il matrimonio di Lady Diana con il Principe Carlo. Così come non può mancare la Torre di Londra, Patrimonio dell’Unesco con più di 1000 anni di storia da raccontare.

Però, oltre alle tappe must, una regola d’oro per visitare e vedere davvero Londra è quella di farsi guidare dalla curiosità , improvvisando un po’. La capitale è piena di stimoli, di cose da fare, di vita ed è impossibile non farsi trascinare dall’istinto!

Ad esempio, per Londra è pieno di docking station di Santander Cycles, il servizio bike sharing londinese. Senza troppi programmi, noleggiate una bicicletta e saltate in sella!

È un ottimo mezzo per coprire lunghe tratte e godersi Londra da un altro punto di vista. Ci sono tante piste ciclabili e i parchi londinesi, salvo Primrose Hill all’interno dei Royal Park, garantiscono un’esperienza unica; si possono attraversare per esempio Kensington Park e Hyde Park, uscire e andare dritti verso l’Arco di Wellington e via verso Buckingam Palace.

Quindi fermarsi per ammirare il cambio della guardia e di nuovo in sella verso il Big Ben, che quest’anno è in ristrutturazione, ma tornerà in tutto il suo splendore nel 2021. Si attraversa il Westminster Bridge pedalando sul Tamigi e via verso la London Eye!

Londra in bici è una scoperta a base di curiosità e istinto! Inoltre, noleggiare una bici, costa solo 2£ per ogni mezz’ora di utilizzo e la prima mezz’ora è gratis. Sicuramente è un’esperienza da provare e, inoltre, accorcerete di molto il tragitto tra una tappa e l’altra. 😉

Gli unici accorgimenti sono: guardare sempre le mappe che segnalano le piste ciclabili, tenere d’occhio la segnaletica orizzontale e verticale, e mantenere sempre la sinistra!

