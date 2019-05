3 LA CICLOPISTA DEL SOLE: UN VIAGGIO IN BICI DAL BRENNERO ALLA SICILIA

Ed eccoci arrivate alla pista ciclabile più lunga d’Italia. Misura 3000 km e attraversa lo Stivale da un capo all’altro, dal Brennero alla Sicilia. Fa inoltre parte dell’Eurovelo 7, il percorso europeo che va da Capo Nord in Norvegia fino all’Isola di Malta, passando anche per l’Italia.

Si può percorrerla anche solo per brevi tratti, per scoprire la bellezza della nostra Italia pedalando lentamente e facendo tappa in alcuni dei posti più belli del Paese. Non è necessario essere ciclisti esperti per percorrere alcune tappe della Ciclopista del Sole; basta munirsi di una buona bici, abbigliamento adatto, acqua e voglia di pedalare per l’Italia.

Questa pista è un progetto voluto dalla Federazione Italiana Amici della Bicicletta ed è ancora un work in progress. Tuttavia anche se il tracciato subirà delle deviazioni in futuro, può essere già percorso, almeno nel tratto che collega il Brennero a Roma. Per ora solo il 4% della Ciclopista del Sole corre su vere piste ciclabili.

Un buon 26% del percorso è per ora sulle greenway, ossia su strade sterrate, immerse nel silenzio della natura. La percentuale restante percorre strade normali a bassa percorrenza e il tratto da Roma a Napoli non è ancora dotato di un tracciato sicuro per i cicloturisti, ma come detto è un progetto in corso.

La Ciclopista del Sole quindi parte dal Brennero, attraversa la valle dell’Adige, passando poi per città stupende: Verona, Mantova, Bologna, Firenze, Grosseto, Civitavecchia, Roma, Latina, Napoli, Salerno, Reggio Calabria, Messina e Palermo. Prosegue poi anche in Sardegna, verso Cagliari ed Olbia. Per un weekend, a seconda della zona in cui vi trovate, potete pensare di prenotare un albergo in una delle città attraversate dalla CPS e saltare in sella per percorrere la tratta che vi interessa.

