È possibile creare dei look in base all’umore? Quando indossiamo vestiti colorati possiamo aiutare il buonumore? Ebbene sì ragazze, sembrerebbe proprio che i colori siano in grado di influenzare il nostro umore: questa non è semplicemente una credenza o un modo di dire, ma un fatto studiato a livello scientifico.

Negli anni infatti sono state condotte diverse ricerche a riguardo da enti come l’Associazione internazionale del colore, ovvero una società culturale il cui scopo è quello di favorire la ricerca in tutti gli aspetti del colore, di diffondere le conoscenze ricavate da questa ricerca e di promuovere su base internazionale la sua applicazione alla soluzione di problemi nei settori della scienza, dell’arte, del design e dell’industria. Questi studi hanno cercato di dimostrare che, per esempio, le tinte calde e quelle chiare, come le sfumature del giallo e dell’arancione fino al rosso, corrispondono ad emozioni positive e trasmettono energia, forza e vitalità!

La percezione di sé influenza quello che si indossa e viceversa! Nel post di oggi abbiamo quindi pensato di parlarvi dei look in base all’umore, svelandovi 4 tipi di outfit diversi che possono avere ricadute positive sul nostro stato d’animo trasmettendo allegria, energia e positività! Siete curiose? Allora via con il post!

LOOK IN BASE ALL’UMORE: REGALIAMOCI UNA SFERZATA DI ENERGIA E POSITIVITÀ GRAZIE AL TREND DELL’ESTATE, IL TIE-DYE

Nella ricerca dei look in base all’umore non potevamo di certo non partire dal Tie-Dye, vero e proprio trend dell’estate 2019: vi basterà infatti dare un’occhiata ai social per rendervi conto che il Tie-Dye è il trend più hot del momento.

Credits: @chiaraferragni





Come sapete la moda è ciclica: il Tie-Dye infatti è stato principalmente in auge tra la fine degli anni Sessanta e lungo gli anni Settanta. Quest’anno è stato rivisitato in chiave trendy e contemporanea dalla maggior parte degli stilisti e dei brand fashion come Dior, R13, Ralph Lauren, Prada, Stella McCartney e molti altri ancora.

Urban Classics, Ladies Tie Dye Tee T-Shirt Donna. Prezzo: 17,99€ su amazon.it

I capi Tie-Dye sono caratterizzati da colori molti vivaci, frizzanti ed energici, tanto da poter sembrare quasi psichedelici. Come si capisce dal nome, il Tie-Dye si ottiene con due azioni, ovvero annodare e tingere. Dopo aver immerso il tessuto nel colore, la legatura di una o anche di più parti impedisce ai colori di penetrare in questa zona creando risultati unici, sempre diversi.

New Look, Tie Dye Halter Tier Vestito Donna. Prezzo: 29,32€ su amazon.it

Credits: @harpersbazaar.com

Se volete iniziare ad approcciarvi in maniera soft a questa tendenza, vi consigliamo di incominciare indossando un solo capo, come una canottiera, una t-shirt o un paio di shorts, da abbinare a capi neutri e basic. Per l’estate il Tie-Dye è favoloso anche in spiaggia, declinato su costumi da bagno interi, bikini, ciabatte e copricostumi.

Credits: @it.dhgate.com

Banana Moon, Maho Tansy, Bikini para Mujer. Prezzo: 31,27€ su amazon.it

SE AMATE LE T-SHIRT POTETE RALLEGRARE VOI E CHI VI CIRCONDA CON SCRITTE SPIRITOSE E SIMPATICHE

Un altro tipo di capo capace di divertire e rallegrare non solo chi lo indossa, ma anche chi lo circonda, sono le magliette con scritte simpatiche e spiritose!

EGELEXY, Maglietta Anguria Donna. Prezzo: 21,39€ su amazon.it

Le t-shirt con scritte personalizzate sono un’ottima idea regalo

In commercio ne esistono davvero tantissime, ma è anche possibile personalizzarle, creando capi unici, magari per una festa, come idea regalo oppure per un addio al nubilato/celibato.

Le t-shirt con scritte spiritose hanno il grande pregio di essere apprezzate davvero da chiunque, infatti anche le celebrities più fashion amano sfoggiarle spesso con molta ironia!

Futurino , T-Shirt Unicorno Donna. Prezzo: 18,71€ su amazon.it

Inoltre sono anche molto semplici e versatili da abbinare. Potete creare sia look casual, indossandole con un paio di jeans e di sneakers, sia look più glam e ricercati con gonne e tacchi. Per dare una sferzata di energia in più all’outfit scegliete capi colorati oppure con tonalità chiare ed estive.

EGELEXY, Maglietta Donna. Prezzo: 21,56€ su amazon.it

Ragazze, siamo a metà! Nella prossima pagina vi sveleremo altri due tipi di outfit adatti a donare una carica di allegria e positività facendoci sentire più energiche e gioiose! Continuate a leggere!