Segni particolari: bellissima. Deva Cassel, figlia teenager di Monica Bellucci e Vincent Cassel, è ufficialmente entrata a far parte delle it girl da tenere d’occhio.

A soli 14 anni, Deva Cassel è già un nome nel mondo della moda, tanto che la sua ultima apparizione pubblica risale allo scorso 15 giugno, quando è apparsa nelle prime file della sfilata di Dolce e Gabbana per la Primavera Estate 2020, in occasione della Milano Moda Uomo.

E se ormai le passerelle sembrano destinate a essere dominate da Deva Cassel – come da Lily-Rose Depp, Kaia Gerber e Georgia May Jagger – non si può dire lo stesso di Instagram, dove il nuovo volto di D&G ha aperto un profilo solo di recente (forse).

Allora ragazze, siete pronte a scoprire qualcosa in più su Deva Cassel per prendere ispirazione dai suoi fashion e beauty look? Continuate a leggere il post!

CHI È DEVA CASSEL: L’INFANZIA LONTANA DAI RIFLETTORI

Nata il 12 settembre 2004, Deva Cassel è la figlia maggiore della ex coppia d’oro formata da Monica Bellucci e Vincent Cassel, tenuta lontana dai riflettori per quasi tutta la vita assieme alla sorellina Leonie.

Credits: @vincentcassel





Rarissime le apparizioni al fianco dei genitori persino nelle occasioni ufficiali: uno degli ultimi “avvistamenti” risale addirittura al 2016, quando una Deva Cassel decisamente diversa aveva accompagnato mamma Monica al Festival di Venezia.

Credits: @amica

Nata a Roma, ma cresciuta a Parigi, la più grande delle sorelle Cassel ha conosciuto la ribalta solo recentemente a causa di qualche scatto rubato sul set del video per la campagna di Dolce & Gabbana, a Ravello in Costiera Amalfitana.

Credits: @vincentcassel

Da allora la curiosità nei confronti della quattordicenne è cresciuta esponenzialmente soprattutto sul web, dove ogni giorni spuntano account fake che pubblicano foto della bella Deva Cassel, che – per ora – rimane ancora un piccolo mistero.

Credits: @cottoncandyjoe

DEVA CASSEL SU INSTAGRAM? NESSUN PROFILO UFFICIALE ALL’ORIZZONTE

In un mondo in cui il confine tra moda e influencing è sempre più labile, Deva Cassel si fa notare proprio per la sua assenza dai social, Instagram in particolare. Un debutto tanto incredibile, quanto segreto e misterioso.

Credits: @amica

La quattordicenne non ha un profilo Instagram ufficiale!

Sui social sono comparsi numerosi profili, ma ancora manca l’ufficialità della spunta blu accanto ad account come @d.cassellucci o @d.casselluxxi che sembrano due account veri, dal momento che lo stesso Vincent Cassel è tra i follower.

Credits: @amica

In attesa di un tag o di un repost da mamma Monica o da papà Vincent – entrambi decisamente abili nella gestione dei loro account Instagram – possiamo osservare il profilo @deva.cassel, che Voici ritiene autentico al 100%.

Credits: @deva_cassellucci

Purtroppo, ognuno di questi profili è privato, il che non fa che confermare e rafforzare l’ipotesi che possa trattarsi dell’account reale del nuovo volto di Dolce&Gabbana.

