Su cosa verterà la tendenza unghie autunno inverno 2019/2020? Oggi vorremmo rispondere proprio a questa domanda, provando a vedere i prossimi trend colore per quanto riguarda il mondo della manicure. Per avere una prima idea dei colori unghie che caratterizzeranno la prossima stagione autunno inverno, possiamo guardare anche alle varie Fashion Week che solitamente ci danno un grosso assaggio di quello che poi diventerà trend. Nude eleganti, rossi e neri l’hanno fatta da padrone.

L’attenzione quindi verterà sui grandi classici, sugli amori intramontabili, colori intensi che si sposano bene su qualsiasi incarnato e che si adattano alle situazioni più varie. Abbiamo poi la tendenza raw, che privilegia tonalità calde e avvolgenti in armonia con il cambio cromatico della natura che ci circonda. Se siete curiose di vedere tutte le nuance protagoniste della prossima tendenza unghie autunno inverno 2019/2020, continuate a leggere il post.

Credits: @opi

TENDENZA UNGHIE AUTUNNO INVERNO 2019/2020: L’INTRAMONTABILE RED PASSION Â

Tra i primi colori che detteranno la tendenza unghie autunno inverno 2019/2020 troviamo il rosso. La red passion è un po’ come l’amore per il denim… intramontabile!Â

Credits: @nicdimarco





A seconda dei nostri gusti e del nostro incarnato potremo optare per un rosso di una tonalità ed intensità diversa. Dal rosso aranciato, al rosso sangue, passando per il rosso frangola sino all’amaranto.Â

Credits: @bopievonshultz

Se non sapete quale rosso si sposi di più con il vostro tono e sottotono, iniziate con una passata leggera e modulatene l’intensità .Â

Credits: @ameliacarhartt

Altro grande elemento di tendenza nella manicure unghie della stagione autunno inverno 2019/2020 è lo shimmer. Potete optare per smalti perlescenti o aggiungere qualche glitter come top coat, tutto abilmente dosato e ponderato.Â

IL NERO COME SEMPRE STA BENE SU TUTTO, ANCHE SULLE UNGHIE

Sembra scontato, ma non lo è poi così tanto: la prossima moda unghie autunno inverno 2019/2020 punterà sull’amore per i grandi classici, per le nostre passioni intramontabili.Â

Credits: @opiÂ

Se per il rosso, c’è il rischio di trovare nuance e tonalità che non si sposano con determinati incarnati, nel caso del nero questo ostacolo si elimina: il nero ancora una volta sta bene su tutto e tutti. Non solo colori traslucidi, ma in questo autunno inverno 2019/2020 torna l’amore per gli smalti dall’effetto opaco.

Credits: @jakmalowane.kasiasowirÂ

“QUANDO TROVERÒ UN COLORE PIÙ SCURO DEL NERO, LO INDOSSERÒ. FINO A QUEL MOMENTO MI VESTIRÒ DI NERO” COCO CHANEL

Colore deciso ma sicuramente elegante, ci permette di creare una manicure perfetta per ogni occasione e luogo. Se per comodità volete fare il gel o il semipermanente ed essere sicure di avere un colore di cui difficilmente vi stancherete, il nero è la soluzione che fa per voi. Grazie a queste tecniche non si rischiano sbavature e neanche che lo smalto si sbecchi dopo poco tempo.

Â

Credits: @blue_berrry_

Ragazze, non è mica finita qui. Stiamo per continuare con altre tre tendenze che segneranno la moda manicure per la stagione autunno inverno 2019/2020. Se siete curiose e volete saperne di più, continuate a leggere il post alla pagina successiva.Â