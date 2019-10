Avete mai cercato idee per viaggi ad Halloween? Oltre ai weekend per il ponte del primo novembre, ci sono tante possibilità da brivido per trascorrere la festività più paurosa dell’anno. Una festività che non abbiamo importato dagli Stati Uniti negli ultimi anni, ma una celebrazione antichissima che affonda le sue radici nella tradizione celtica e che coincideva con il capodanno. Oggi non ha più la valenza che aveva per i Celti; è diventata un’occasione di festeggiamento, sebbene in diverse culture coincida comunque con celebrazioni rituali e religiose.

Per molti è occasione di viaggio, allungando così il ponte del 1° novembre. C’è chi varca i confini e si regala qualche giorno da paura al castello di Dracula in Romania, chi va alla ricerca del fantasma di Anna Bolena nella Torre di Londra e chi resta in Italia, ma non vuole rinunciare a un viaggetto a tema Halloween.

Anche il nostro Bel Paese è pieno di leggende inquietanti, storie terrificanti, fantasmi che non trovano pace, luoghi infestati e maledetti, che sono perfetti da visitare ad Halloween. E proprio per questa grande quantità di luoghi “da brivido”, vengono organizzati tour a tema! Pronte a partire con noi alla scoperta delle mete da brivido per trascorrere Halloween in Italia? Allora, via con il post!

HALLOWEEN 2019 A MILANO: UN TOUR DA BRIVIDO ALLA SCOPERTA DEI FANTASMI MENEGHINI

Credits:@eventbrite.it





Per le idee di viaggi per Halloween partiamo da Milano, dove vengono organizzate molte visite guidate da brivido. Milano ha infatti tanti luoghi oscuri, molte leggende inquietanti perfette per la notte di Halloween ed è anche… piena di fantasmi! Dal Duomo al Castello Sforzesco, fino a Parco Sempione, Milano sembra essere popolata di presenze che non trovano pace.

Credits:@wheremilan.com

DAL DUOMO AL CASTELLO SFORZESCO, CI SONO TANTE LEGGENDE DI SPETTRI CHE NON TROVANO PACE

Carlina per esempio è il fantasma del Duomo di Milano. Secondo la leggenda la donna andò in viaggio di nozze a Milano e insieme al suo sposo salì in cima al Duomo, nonostante la nebbia. Alla vista della Madonnina crebbe il senso di colpa di essersi concessa a un giovane prima delle nozze, rimanendo incinta. Carlina corse verso la Madonnina per chiedere perdono e, a causa della nebbia, cadde nel vuoto. Il suo corpo non fu mai ritrovato e ora il suo fantasma pare continui a vagare nel Duomo, comparendo nelle foto dei neo sposi all’entrata della cattedrale.

Anche il Castello Sforzesco pullula degli spettri delle tante nobildonne che vi hanno vissuto o che vi sono morte, come Isabella d’Aragona, che pare vaghi alla ricerca di veleno per uccidere gli Sforza, e Beatrice d’Este, moglie di Ludovico il Moro, morta di parto. Tra le altre, c’è anche lo spettro di Biancamaria Scapardone, nobildonna piena di amanti che fu decapitata di fronte al Castello. Pare che il suo fantasma sorseggi il sangue di un amante ucciso per poi… perdere la testa!

Credits:@fanwave.it

Il fantasma più famoso di Milano è forse la Dama Velata di Parco Sempione. Si dice che se all’improvviso si avverte un profumo di violetta, significa che la Dama Velata è vicina. Pare sia il fantasma di una bellissima donna vestita di nero, con il volto appunto velato. Questo fantasma ammalia gli uomini, li conduce nelle zone più nascoste del parco e li invita a ballare per ore. Quando però i malcapitati decidono di sollevare il velo per scoprire il volto della donna, pare escano di senno alla visione di un teschio… Leggende? Fate un giro al Parco Sempione per scoprirlo!

Credits:@puntadellest1.wordpress.com

Di leggende inquietanti e perfette per Halloween a Milano, ce ne sono così tante che vengono anche organizzati dei tour. Ad esempio il 31 ottobre si può partecipare al tour dedicato alla notte delle streghe, partendo proprio da Piazza Vetra, che fu teatro di tantissimi roghi a streghe e condannati dall’Inquisizione. Si narra che i loro spiriti aleggino ancora nell’aria, rendendo questa piazza piena di mistero e magia oscura…

Credits:@milanocittastato.it

Il tour prosegue sulle orme di Antonio Boggia, noto come il mostro di Stretta Bagnera, il primo serial killer di Milano che visse e uccise proprio in quella vietta, la più stretta della città . Vi consigliamo di visitare il sito milanotour.it per avere maggiori informazioni e prenotare, oltre che suggerirvi di mettervi una maschera super spaventosa e prepararvi a veri brividi!

VIAGGIO AD HALLOWEEN IN LIGURIA, ALLA SCOPERTA DEL PAESE DELLE STREGHE INSIEME AI BIMBI

Credits:@thelivingnews.it

Un’idea di viaggio ad Halloween potrebbe essere quella di visitare Triora, un piccolo borgo medievale con meno di 400 abitanti arroccato nell’entroterra di Imperia e noto come il “Paese delle Streghe”. Il paesino è un intreccio di scorci, viette e vicoletti bui che creano un’atmosfera magica e misteriosa. Tutto inoltre richiama la presenza delle Bagiue (le streghe in dialetto ligure): dai negozietti di artigianato alle statue, fino alle porte delle abitazioni decorate con scope di vimini e gatti neri, tutto è omaggio alla stregoneria. Ma a rendere questo borgo noto come il “Paese delle streghe” non è soltanto l’atmosfera.

Via Instagram

Triora si è aggiudicata il titolo di “Salem italiana” perché nel Medioevo fu teatro di una ferocissima caccia alle streghe che durò diversi anni. Di quella atroce pagina di storia, il paese ne ha fatto un punto di forza, dedicando alla stregoneria un interessante museo e celebrando Halloween con diverse iniziative che vanno dai riti sciamanici agli spettacoli pirotecnici, oltre che con tanti eventi in maschera riservati ai bambini.

Credits:@thelivingnews.it

Ragazze, non abbiamo finito! Le nostre idee di viaggi per Halloween continuano a pagina 2. Volete scoprire cos’altro abbiamo selezionato per un viaggetto da brivido? Allora girate pagina!