Soffro di insonnia, rimedi ce ne sono? Sì, ragazze, se si presentano disturbi del sonno, è possibile tentare varie strade, tutte molto efficaci e utili anche per alleviare tensioni e stress, per riuscire a dormire serenamente tutta la notte.

Il punto, in realtà , è capire cos’è l’insonnia e, soprattutto, da cosa deriva. Perché, diciamocela tutta, a volte è solo momentanea, ma rischia di diventare perenne. Infatti spesso è legata a un avvenimento o a un progetto lavorativo, su cui bisogna investire forza e anima in tempi brevi.

Tante sono le donne incinte che soffrono di disturbi del sonno, perché tra ormoni e cambiamenti fisici, oltre che pensieri vari, c’è ben poco da dormire comode e tranquille.

La buona notizia è che possiamo risolvere tutto e svegliarci riposate al mattino. Dunque, se il tema insonnia-rimedi vi interessa particolarmente e volete capire sia come eliminarlo ma anche come prevenirlo, vi sveliamo i trucchetti migliori naturali e i consigli della nonna. Via col post!

LE PRINCIPALI CAUSE DELL’INSONNIA

Ci sono persone che non riescono a dormire bene e le cause sono le più disparate. A volte si hanno troppi pensieri, troppe pressioni, si vive un rapporto di coppia sbagliato oppure si è in ansia per qualcuno di caro. Le motivazioni sono così tante e disparate che ognuno deve riconoscere la propria per riuscire ad eliminare il problema dell’insonnia.

Di sicuro, tutti i fattori psicologici giocano un ruolo fondamentale sulla quantità e qualità del sonno. Ecco perché è necessario riuscire a rilassarsi, magari praticando anche delle tecniche di rilassamento, ancor meglio se prima di andare a dormire.





LO STRESS NON AIUTA A DORMIRE

Certo, comprendiamo perfettamente che se ci sono tensioni emotive, problemi economici e di salute o anche situazioni familiari o di persone vicine che non vi fanno stare sereni, anche il sonno non sarà sereno, oppure potreste dormire ma fare diversi incubi, che finiranno per creare maggiore angoscia al risveglio.

Si possono fare due distinzioni legati al tipo di cause dei disturbi del sonno. L’insonnia primaria riguarda i soggetti che non presentano malattie. Si definisce secondaria quella correlata alla presenza di patologie (problemi respiratori, neurologici, psichiatrici e cardiaci, ad esempio).

INSONNIA RIMEDI: I MIGLIORI TRUCCHI SUGGERITI DALLA SCIENZA

L’insonnia è un problema che interessa in particolar modo le persone in età adulta. Ciò vuol dire che, già al termine dell’adolescenza, si può iniziare ad avvertire qualche problema del sonno.

Gli scienziati e gli studiosi di tutto il mondo hanno provato, e continuano a farlo, a limitare e addirittura eliminare questo malessere, che si fa risentire tutto il giorno, non solo la notte. Le ricerche hanno avuto come conseguenza una serie di strategie per godere di un sonno indisturbato, sereno e rigenerante.

Non avere timore di non dormire. Mettersi a letto spaventati dal fatto che non si riuscirà a dormire, non ci aiuterà . Anzi, è persino controproducente. Infatti, questa sensazione angosciante si nutre di ansia e rabbia che non conciliano affatto con il buon sonno. Motivo per cui conviene eliminare l’orologio e la sveglia dalla stanza, perché generano stress. Bisogna invece concentrarsi su qualcosa di bello, che accadrà il giorno dopo o quello dopo ancora. Insomma, bisogna inondarsi di pensieri positivi.

Rilassarsi. Sicuramente riuscire a gestire ansia e stress, permetterà al corpo di lasciarsi andare. Ecco perché conviene usare una tecnica di rilassamento progressivo dei muscoli, come la meditazione.

Alzarsi dal letto. Quando ci si mette a letto e si fatica a prendere sonno, si finirà per dormire (forse) poco e male. Se dopo 20 minuti si è ancora svegli, bisogna alzarsi dal letto e fare altro, ma non si devono utilizzare dispositivi come televisione, smartphone, tablet e simili, che peggiorano le cose.

Non preoccuparsi di dormire. È un paradosso, ma non pensare che bisogna dormire, aiuta a farlo.

Riconoscere lo stress. Individuare le cause dell’insonnia, aiuta a capire dove si deve allentare un po’ la presa. In questo modo tutto il corpo si rilasserà e riuscirà a lasciarsi andare nelle braccia di Morfeo.

