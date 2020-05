Preparatevi ragazze e ragazzi perchè da oggi tre nuovissime tonalità di Lip Balm&Glam CoccoLove ClioMakeup e due nuove nuance di rossetti liquidi LiquidLove ClioMakeUp sono pronte ad arricchire il vostro beauty-case di un inaspettato arcobaleno di colori!

Io e il mio Team abbiamo lavorato duramente nei mesi scorsi alla ricerca di tonalità inedite, originali, ricercate e uniche, capaci di impreziosire i vostri sorrisi di una carica di positività. La linea dei Lip Balm&Glam CoccoLove ClioMakeUp si arricchisce di ben tre nuance, tutte naturalmente caratterizzate dalla prestigiosa formula che vi ha fatto innamorare di questi speciali lip balm, il mix perfetto tra un ottimo balsamo labbra idratante, rimpolpante e levigante e un favoloso rossetto. Una vera coccola per le labbra e anche per l’umore, da portare sempre con voi e da applicare con facilità quando le vostre labbra ne sentono il bisogno.

Allo stesso modo, siamo sempre alla ricerca di nuove tonalità da aggiungere alla linea dei LiquidLove, i miei – e anche i vostri- amati rossetti liquidi dall’elevatissima pigmentazione e dalla lunga tenuta capaci, allo stesso tempo, di donare massimo comfort alle labbra. Le tonalità appena uscite sono due, un’inedita sfumatura di nude e un nuovo colore decisamente vibrante e luminoso.

In questo post vi parlerò di tutto quello che c’è da sapere riguardo ai Lip Balm&Glam CoccoLove e ai rossetti liquidi LiquidLove che da oggi trovate disponibili sul ClioMakeUpShop, svelandovi i nomi e tutte le informazioni sulle nuance e le loro caratteristiche. Siete curiosi? Allora via con il post!

LIP BALM&GLAM BABY JOY COCCOLOVE, IL BALSAMO LABBRA SUPER CUTE PORTATORE DI GIOIA

Dopo mesi di trepidante attesa, fatti di intense emozioni, io e Claudio abbiamo potuto finalmente ammirare il dolce sorriso della nostra piccola Joy. Proprio cercando di immaginare la sua tenera boccuccia a cuoricino abbiamo creato il Lip Balm&Glam BABY JOY CoccoLove ClioMakeUp, un balsamo labbra dedicato alla piccola grande gioia che è arrivata ad illuminare le nostre giornate: io e Claudio abbiamo voluto esprimere tutto l’amore che proviamo per lei attraverso il nome di questo CoccoLove.

ClioMakeUp, Lip Balm&Glam BABY JOY CoccoLove. Prezzo: 12,50€ su cliomakeupshop.com





Il CoccoLove BABY JOY può essere considerato come il fratellino o, meglio ancora, la baby sister dell’iconico TLK che, non a caso, è il CoccoLove preferito di Grace! Proprio come il CoccoLove TLK, anche BABY JOY è trasparente, ma possiede delle caratteristiche nuove che lo rendono unico e originale. Se vi siete innamorate di TLK, sono sicura che non potrete fare a meno di questa nuova chicca speciale!

Il pastello è un rosa baby molto girly e super cute: il CoccoLove BABY JOY non altera il colore della labbra, ma ne esalta la naturale bellezza vestendole di un delicato velo rosato grazie a una perla multisfaccettata dal finish quasi impercettibile, capace di catturare la luce e illuminare il vostro sorriso.

Il CoccoLove BABY JOY dona un riflesso luminoso alle labbra

Il Lip Balm&Glam BABY JOY CoccoLove ClioMakeUp è pensato e adatto a tutti, una coccola invisibile con una formula prodigiosa che garantisce alle labbra un effetto levigante, rimpolpante e molto idratante. È un balsamo labbra davvero semplice e veloce da applicare, da portare sempre con sè e da indossare in qualsiasi momento, senza bisogno dello specchietto e da applicare anche sotto la mascherina, assicurando alle vostre labbra diverse ore di idratazione e comfort.

ClioMakeUp, Lip Balm&Glam BABY JOY CoccoLove. Prezzo: 12,50€ su cliomakeupshop.com

Una volta steso, il CoccoLove BABY JOY donerà omogeneità al vostro colore naturale, facendo apparire le labbra subito più piene, rimpolpate, idratate e luminose con un tocco scintillante, da indossare sempre, con o senza trucco.

IL LIP BALM&GLAM TUTU COCCOLOVE, UN TULLE LEGGERO E RAFFINATO PER LE VOSTRE LABBRA

Quando io e il mio Team stavamo lavorando alla realizzazione del Lip Balm&Glam TUTU CoccoLove ClioMakeUp ci siamo fatte rapire dalla sua nuance sofisticata dal gusto retrò che ha portato la nostra immaginazione nel favoloso mondo della danza, fatto di delicati tutù e tutulettes, scarpe da punta e chignon.

ClioMakeUp, Lip Balm&Glam TUTU CoccoLove. Prezzo: 12,50€ su cliomakeupshop.com

Il Lip Balm&Glam TUTU CoccoLove ClioMakeUp si colora di una tonalità rosa-nude che tende al malva, una shade ricercata e chic, dall’allure bon-ton e dal finish super luminoso, che saprà conquistare in particolare coloro che amano le nuance tendenzialmente fredde.

Il CoccoLove TUTU è semplicissimo da applicare e la coprenza risulta modulabile: potete scegliere di metterne giusto un velo, come se fosse un tulle leggero sulle vostre labbra, oppure stenderne, con una semplice pirouette, più passate rendendo la nuance più intensa. Lo trovo perfetto abbinato a un trucco leggero e semplice, ma anche a un makeup occhi più elaborato, abbinato a un messy bun o a un classico chignon.

ClioMakeUp, Lip Balm&Glam TUTU CoccoLove. Prezzo: 12,50€ su cliomakeupshop.com

Grazie alla tonalità elegante e alla formula efficace, composta da un mix di burro di Cacao, burro di Karitè e burro di Cupuaçu e da un elisir di olio di Jojoba, oli botanici, acido ialuronico e alga bruna, le vostre labbra saranno idratate e piene, apparendo subito sane e luminose.

LIP BALM&GLAM FRAGOLINA COCCOLOVE, IL ROSSO FRAGOLA FRESH E GLOWY PER TUTTI GLI INCARNATI

Avete presente quando, da bambine, giocavate a truccarvi utilizzando le fragole come se fossero un rossetto? Finalmente questo sogno potrà realizzarsi, grazie al Lip Balm&Glam FRAGOLINA ClioMakeUp, una vera coccola per le labbra dal colore frizzante e zuccherino come le fragoline di bosco appena colte.

ClioMakeUp, Lip Balm&Glam FRAGOLINA CoccoLove. Prezzo: 12,50€ su cliomakeupshop.com

La nuance del Lip Balm&Glam FRAGOLINA CoccoLove ClioMakeUp è un rosso ben bilanciato, né troppo caldo né troppo freddo, studiato appositamente per accontentare tutti i gusti. Il CoccoLove FRAGOLINA, infatti, possiede la preziosa qualità di saper valorizzare al meglio qualsiasi tipo di incarnato, da quelli chiari e lunari, passando per le carnagioni mediterranee e olivastre, fino ad arrivare a quelle scure.

L’ho indossato molto spesso durante la mia ultima vacanza al mare lo scorso gennaio, a Santa Lucia, e me ne sono definitivamente innamorata: con i primi accenni di abbronzatura FRAGOLINA sprigiona tutta la sua bellezza, con il suo finish sheer e brillante. Il colore è vivace e stratificabile, potete modularne la coprenza fino a farlo diventare quasi come se fosse un rossetto sheer, da portare sempre con voi day by day.

ClioMakeUp, Lip Balm&Glam FRAGOLINA CoccoLove. Prezzo: 12,50€ su cliomakeupshop.com

Inoltre la formula, costituita da un balance perfetto di ingredienti premium, infonde una piacevole sensazione di comfort alle labbra, idratandole, rimpolpandole e levigandole. FRAGOLINA, come tutti gli altri Lip Balm&Glam CoccoLove ClioMakeUp, più si utilizza, più apporta benefici alle labbra, andandone a ridefinire i contorni e donando loro un aspetto sano e uniforme.

IL LIQUIDLOVE CON TE, L’ARMA SEGRETA SU CUI POTER CONTARE PER IMPREZIOSIRE OGNI TIPO DI MAKEUP

Ormai avete imparato a conoscermi e sapete quanto io ami i rossetti nude, di qualsiasi tonalità. Proprio per questo io e il mio Team non ci stanchiamo mai di studiare e scovare nuance nuove e inaspettate, pensate per arricchire di inedite sfumature la collezione di nude dei rossetti liquidi LiquidLove ClioMakeUp.

ClioMakeUp, Rossetto Liquido CON TE LiquidLove. Prezzo: 13,50€ su cliomakeupshop.com

Da un magico incontro tra Nude Sunday e MLBB è nato il rossetto liquido CON TE LiquidLove, un nude marroncino rosato, né troppo chiaro, né troppo scuro. CON TE risulta meno freddo e più chiaro di Nude Sunday, meno rosa e più caldo di MLBB, una tonalità elegante e preziosa, capace di mettere d’accordo tutti.

ClioMakeUp, Rossetto Liquido CON TE LiquidLove. Prezzo: 13,50€ su cliomakeupshop.com

Una volta indossato mi stupisco sempre della sua versatilità! Il LiquidLove CON TE si sposa alla perfezione con le carnagioni chiare e, allo stesso tempo, esalta in maniera naturale quelle scure. E non solo: la sua allure romantica e chic può completare qualsiasi tipo di makeup occhi, da quelli semplici e luminosi, fino agli smokey eyes intensi e glamour.

ClioMakeUp, Rossetto Liquido CON TE LiquidLove. Prezzo: 13,50€ su cliomakeupshop.com

Il LiquidLove CON TE non è semplicemente un rossetto o un nome, ma vuole essere la vostra arma segreta beauty, l’alleato sui cui potete sempre contare, la promessa di una tonalità passe-partout da portare tutti i giorni. La texture è ultra coprente e confortevole sulla labbra e la durata è davvero eccezionale… mascherina-proof!

UNA SORSATA DI FRESCHEZZA, ENERGIA E BUONUMORE… VI PRESENTO IL LIQUIDLOVE SPRITZANTE

Avete presente le sere d’estate con i loro tramonti infuocati color corallo da ammirare sorseggiando un cocktail colorato e fresco? Mi basta chiudere gli occhi per volare con l’immaginazione in Veneto, la regione che mi ha vista nascere e crescere, in una sera d’estate così, calda e spensierata. Provate a farlo anche voi, chiudete gli occhi e lasciatevi guidare da questa immagine solare e allegra… adesso però riapriteli: potete ritrovare tutto questo nel rossetto liquido SPRITZANTE LiquidLove, il nuovo arrivato in casa ClioMakeUp, un colore vivace, gioioso e carismatico, portatore di energia!

ClioMakeUp, Rossetto Liquido SPRITZANTE LiquidLove. Prezzo: 13,50€ su cliomakeupshop.com

Il LiquidLove SPRITZANTE è un color corallo intenso, fresco e vitaminico che “grida” estate, un cocktail di buonumore e freschezza che ricorda proprio i coralli del mare. Ogni volta che lo indosso rimango incantata dalla sua capacità di illuminare il viso, esaltando alla perfezione tutto il resto del trucco, dalla base al makeup occhi.

ClioMakeUp, Rossetto Liquido SPRITZANTE LiquidLove. Prezzo: 13,50€ su cliomakeupshop.com

Il colore pieno e vibrante di SPRITZANTE porta una ventata di colore sulle carnagioni chiare, valorizzandole in maniera naturale e briosa, e accende le carnagioni ambrate e più scure. È perfetto per mettere in risalto l’abbronzatura, esaltandone la dorata luminosità.

ClioMakeUp, Rossetto Liquido SPRITZANTE LiquidLove. Prezzo: 13,50€ su cliomakeupshop.com

Mi sembra quasi di vedervi mentre giocate con i trucchi, utilizzando il LiquidLove SPRITZANTE con semplicità e maestria.. come delle vere e proprie makeup tender!

Ragazze e ragazzi, spero che le nuove tonalità dei Lip Balm&Glam CoccoLove ClioMakeUp e dei rossetti liquidi LiquidLove ClioMakeUp vi piacciano tanto quanto a me. Non dimenticatevi di iscrivervi alla newsletter, se non l’avete ancora fatto, per rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime novità… siamo appena all’inizio! Ora vi lascio la parola: cosa ne pensate dei nuovi colori? Quali sono i vostri preferiti? Il CoccoLove BABY JOY vi ha conquistate alla prima occhiata? Fatemi sapere tutto nei commenti. Un bacione dalla vostra Clio!