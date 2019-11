Sono molto emozionata e orgogliosa nel presentarvi la nuovissima palette BeautyLove ClioMakeUp composta da ombretti vellutati, mat e shimmer, a cui io e il mio Team abbiamo lavorato per più di un anno, uno dei prodotti che più ci ha appassionato e di cui ci siamo innamorate all’istante: molto semplicemente, la palette BeautyLove è la quintessenza di tutto quello che l’idea di bellezza significa per me e anche per questo motivo, nel realizzarla, non abbiamo badato a spese!

All’interno della palette BeautyLove ClioMakeUp troverete 15 colori, di cui 5 opachi e 10 shimmer. Le texture sono tutte burrose e altamente performanti sia a livello di tocco sia a livello di sfumabilità. Vi confesso che, nel periodo di ricerca approfondita e sviluppo del prodotto, sia io sia il Team siamo rimaste colpite dell’alta performance della formula tanto che, all’inizio, non ci potevo credere che ombretti così cremosi potessero essere in polvere.

Tutti gli ombretti sono super scriventi e pigmentati, facilissimi da applicare a da sfumare, sono long lasting, non sono polverosi e non fanno fall out. Appositamente studiati per non andare nelle pieghette dell’occhio, non sbavano, non creano macchie antiestetiche e la perlescenza dei colori shimmer dura tutta la giornata. La BeautyLove è vegan, dermatologicamente e oftalmologicamente testata, quindi adatta anche a chi ha gli occhi sensibili e a chi porta le lenti a contatto.

Ho pensato di racchiudere nello stesso scrigno una combinazione di colori che fosse la chiave perfetta per liberare la vostra fantasia e creatività e che vi permettesse così di creare un’infinita varietà di look sia da giorno, sia da sera. Un mix di colori universale, pensato e studiato personalmente per incontrare, anche questa volta, in maniera inclusiva tutte le carnagioni, tutti i gusti e più esigenze di look possibili. BeautyLove è una palette super portabile e, allo stesso tempo, portatile: dal design compatto e leggero, grazie al grande specchio custodito al suo interno, é utile e comoda sia in valigia sia in borsa.

In questo post vi parlerò in maniera approfondita di tutto quello che c’è da sapere riguardo alla nuovissima palette di ombretti vellutati mat & shimmer BeautyLove ClioMakeUp, con tante informazioni, dalla sua creazione fino alla realizzazione. Ragazze e ragazzi, ci tengo davvero tanto a trasmettervi l’entusiasmo che ha contribuito a fare vedere la luce a questa mia ultima creazione: analizzeremo insieme ogni singolo ombretto in essa contenuto e condividerò con voi tanti altri dettagli e curiosità. Dai nomi delle shades, alle peculiarità delle texture, per non dimenticare i tanti utili consigli per creare look semplici e chic. Siete curiosi? Allora via con il post!

LA PALETTE BEAUTYLOVE CLIOMAKEUP È LA CHIAVE PER LIBERARE LA VOSTRA CREATIVITÀ E FANTASIA

BeautyLove è una palette di ombretti vellutati mat & shimmer davvero speciale che voglio dedicare a tutti voi BeautyLovers! 100% made in Italy, sviluppata con ingredienti di massima qualità, non potete immaginare quanto io l’abbia desiderata, voluta e aspettata: ci tengo, infatti, a ringraziare il mio Team per l’impegno, la passione e la costanza con cui abbiamo lavorato in sinergia per più di un anno. La palette BeautyLove ClioMakeup è sicuramente stato uno dei progetti che più ci ha appassionato: ci siamo impegnate con minuziosa cura su ogni singolo ombretto, in modo tale che sia le texture opache sia quelle shimmer fossero super performanti!

ClioMakeUp, BeautyLove Palette ombretti vellutati mat & shimmer. Prezzo: 57,50€ su cliomakeupshop.com





L’attenzione e il rispetto nei confronti di tutta la mia Community si concretizza proprio durante la realizzazione dei prodotti ClioMakeup: sapete infatti quanto io ci tenga a fornirvi sempre una qualità elevatissima! Vi posso assicurare che, se avete amato la mia prima palette FirstLove, della BeautyLove non potrete fare a meno!

ClioMakeUp, BeautyLove Palette ombretti vellutati mat & shimmer. Prezzo: 57,50€ su cliomakeupshop.com

Il simbolo che abbiamo scelto per rappresentare la BeautyLove è una chiave, oggetto scelto per invitarvi a liberare fantasia e creatività e sperimentare con il make up. La palette BeautyLove sarà la chiave che vi consegno per comunicare il vostro, personale, concetto di bellezza in tutte le sue declinazioni, grazie alla combinazione di colori che ho scelto per voi e che personalmente ADORO, adatti a realizzare makeup per tutte le occasioni, sia da giorno sia da sera.

LA PALETTE BEAUTYLOVE CLIOMAKEUP È UN PEZZO DA COLLEZIONE STUDIATO E CURATO NEI MINIMI DETTAGLI

La palette BeautyLove ClioMakeUp è interamente Made in Italy, a partire dal prodotto, passando per le componenti e il packaging, fino ad arrivare al confezionamento. È vegan, dermatologicamente e oftalmologicamente testata. Il packaging, nell’iconico rosa-corallo ClioMakeUp, è elegante e glamour, ricco di dettagli e scritte in rilievo di un prezioso color oro che la rende ancora più chic e ricercata. Un pezzo da collezione, insomma.

ClioMakeUp, BeautyLove Palette ombretti vellutati mat & shimmer. Prezzo: 57,50€ su cliomakeupshop.com

Esattamente come per la palette FirstLove, anche il packaging della palette BeautyLove è in carta: ascoltando le vostre richieste abbiamo aggiunto un ampio specchio, comodissimo per realizzare i vostri look ovunque vi troviate oppure per un ritocco veloce. Quando ho visto il pack finito mi sono davvero emozionata: finiture di pregio in oro spiccano su uno sfondo pantone ClioMakeUp soft touch al tocco… cosa potevo volere di più?

Con il Natale alle porte BeautyLove è il perfetto regalo, ricercato e curato, che vi fará fare un gran figurone.

La palette BeautyLove è comodissima, leggera, pratica, occupa poco spazio e la potete portare sempre con voi. Completa, permette di avere, in un unico prodotto, tutto il necessario per affrontare con stile qualsiasi occasione!

LA GAMMA CROMATICA DEGLI OMBRETTI PERMETTE DI REALIZZARE QUALSIASI TIPO DI LOOK

Dopo la palette FirstLove che, come sapete, amo follemente, ho sentito il bisogno di realizzare una nuova palette occhi con una gamma cromatica più ampia, universale, che permettesse a tutti di sbizzarrirsi nel creare look sempre nuovi, da quelli intensi e brillanti, ai makeup semplici e naturali, sino a quelli pro estremi.

ClioMakeUp, BeautyLove Palette ombretti vellutati mat & shimmer. Prezzo: 57,50€ su cliomakeupshop.com

Assolutamente versatile, la BeautyLove contiene 15 ombretti, di cui 5 colori opachi e 10 shimmer, un’interazione di nuance che adoro, concepite per incontrare in maniera inclusiva le varie carnagioni, i vari sottotoni e anche tutte le esigenze e i gusti. Le tonalità che ho scelto per voi sono super performanti e scriventi, il payoff è immediato e pieno e, allo stesso tempo, la texture è burrosa, semplicissima da applicare e da sfumare e risulta leggerissima sulla palpebra.

Il tocco è vellutato e sensoriale

Tutti gli ombretti sono long lasting, non vanno nelle pieghette della palpebra, non sbavano e non creano macchia, non fanno fall out e i colori shimmer, con il loro mix di perle preziose di altissima qualità, conservano la perlescenza durante tutta la giornata. Immaginate la palette BeautyLove ClioMakeUp come una chiave passepartout, una vera e propria tavolozza da cui poter attingere per creare look nuovi e originali ogni giorno, makeup sempre diversi, legati alla vostra fantasia, ai vostri gusti, al vostro personale modo di truccarvi e di volervi rappresentare.

ClioMakeUp, BeautyLove Palette ombretti vellutati mat & shimmer. Prezzo: 57,50€ su cliomakeupshop.com

Ci tengo molto a sottolineare che i nomi che ho scelto per gli ombretti sono degli aggettivi che rappresentano i valori fondamentali della mia, personale, idea di bellezza a tutto tondo. Spero che la palette BeautyLove possa diventare anche per voi la chiave per esprimere e interpretare al meglio il vostro amore e la vostra passione per il mondo della bellezza!

TUTTI I DETTAGLI SUI 15 OMBRETTI DELLA BEAUTYLOVE

La combinazione di colori all’interno della BeautyLove è molto ricercata, un bel mix di nuance calde e fredde. I colori opachi partono da una tonalità color burro fino ad arrivare al nero più black che mai, mentre i colori shimmer variano dal tortora al lilla, passando per il viola, l’oro e il rame e via dicendo. Potete utilizzarli in combinazione tra loro, ma anche singolarmente perché ogni colore possiede un’identità e una personalità precisa e ben definita. Vediamoli nel dettaglio!

ClioMakeUp, BeautyLove Palette ombretti vellutati mat & shimmer. Prezzo: 57,50€ su cliomakeupshop.com

GENUINE : un color burro-pesca opaco e caldo, perfetto per essere usato come base su tutta la palpebra, per neutralizzare eventuali rossori e anche per creare giochi di luce donando tridimensionalità al trucco occhi;

CARING : un marrone caldo opaco, sapientemente bilanciato in modo tale da non essere né troppo scuro né eccessivamente chiaro. Si può utilizzare nella piega dell’occhio come colore di transizione, ma anche per smokey eyes sui toni del marrone, dal sapore contemporaneo e glam;

KIND : un marrone opaco meno caldo rispetto a Caring, ideale per look dalle sfumature più fredde, per essere usato su tutta la palpebra o come colore di transizione;

PASSIONATE : il primo dei colori shimmer, un bellissimo rame super intenso. È talmente pigmentato e scrivente che sembra una vera e propria colata di rame sciolto metallizzato, è davvero incredibile pensare che, in realtà, è un ombretto in polvere;

RADIANT : un color oro metallizzato molto intenso, luminoso e pigmentato, favoloso per trucchi luccicanti e per regalare un tocco luminoso e chic anche ai makeup dalle tonalità opache e/o scure;

GRACEFUL : una nuovissima e originale interpretazione del color champagne che, nella : una nuovissima e originale interpretazione del color champagne che, nella palette BeautyLove , si veste di una tonalità calda davvero pazzesca, da utilizzare come punto luce o su tutta la palpebra per un effetto WOW;

IMPERFECT : un color tortora metallizzato talmente pieno di personalità che, anche utilizzato da solo, basta per creare un makeup occhi ricercato e trendy. Allo stesso tempo, però, lo trovo perfetto per completare look intensi e magnetici;

CREATIVE : un color malva chiaro perlato con eleganti riflessi argentati, perfetto da solo oppure per impreziosire con dettagli colorati e luminosi i vostri makeup da giorno e da sera;

SWEET : un color melograno dall’allure calda e non troppo scura, ricco di riflessi multisfaccettati che cambiano a seconda della luce, sfumando dal rosa fino all’oro;

DREAMER : un bronzo dorato davvero unico e versatile con il quale potete sbizzarrirvi creando makeup semplici con un tocco particolare o per impreziosire look decisamente più intensi;

INDEPENDENT : un lilla chiaro cangiante che tende leggermente al grigio a seconda dell’esposizione e della luce grazie alla preziosa perlescenza che dura tutta la giornata, stupendo da solo su tutta la palpebra e sfumato con cura verso la parte finale dell’occhio;

BRAVE : un bellissimo viola intenso, brillante e iridescente, per makeup che vanno fuori dagli schemi, ricercati e glamour, fantastico per far risaltare gli occhi chiari di una luce nuova e inaspettata e per intensificare ancora di più le iridi castane e scure;

DIFFERENT : un marrone intenso opaco decisamente unico nel suo genere grazie alla base borgogna, ideale in particolare per far risaltare gli occhi verdi e anche quelli castani con qualche pagliuzza dorata. Potete scegliere di usarlo da solo, per un effetto smokey raffinato, oppure come colore di transizione sulle carnagioni scure e mediterranee;

FREE : un color grigio-asfalto profondo, intenso e pigmentato, dal finish metalizzato e pieno di riflessi, ideale per aggiungere un tocco shimmer agli smokey eyes neri o colorati;

STRONG: sono sempre attenta alle vostre richieste, quindi ho ascoltato i vostri desideri e deciso di inserire nella : sono sempre attenta alle vostre richieste, quindi ho ascoltato i vostri desideri e deciso di inserire nella BeautyLove un nero davvero intenso e iper pigmentato, più opaco e scuro che mai! Potete davvero utilizzarlo in qualsiasi modo: leggermente sfumato nella parte finale dell’occhio per donare intensità a makeup colorati, per realizzare smokey eyes profondi, senza precedenti, ma anche sopra l’eyeliner e la matita per delineare lo sguardo.

Ragazze e ragazzi, vi ricordo che la palette BeautyLove ClioMakeUp è finalmente disponibile sul ClioMakeUpShop dopo essere stata in anteprima assoluta esclusiva al ClioPopUp di Firenze. Sul sito, oltre alla descrizione dettagliata di tutte le caratteristiche della BeautyLove, troverete anche un video esclusivo in cui vi racconto tante curiosità, vi mostro gli swatches dei singoli colori e anche un esempio dei tantissimi look che potete creare!

Ragazze e ragazzi, spero che la nuova palette di ombretti vellutati mat & shimmer BeautyLove ClioMakeUp possa aiutarvi a realizzare tutti i makeup che avete sempre sognato. Il periodo ricco di sorprese non è ancora finito: vi consiglio di iscrivervi alla newsletter per rimanere sempre aggiornati in tempo reale. Ora vi lascio la parola: cosa ne pensate della palette BeautyLove? Vi piace la combinazione di colori che ho scelto per voi? Quali makeup vi piacerebbe creare? Quanti di voi l’hanno già testata al ClioPopUp di Firenze? Fatemi sapere tutto nei commenti. Un bacione dalla vostra Clio!