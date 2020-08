COME SI USA LA MATITA LABBRA TRASPARENTE E A COSA SERVE? COME SCEGLIERE LA MIGLIORE PER IL PROPRIO MAKE UP?

La matita labbra trasparente è un cosmetico spesso sottovalutato ma che, in realtà , si rivela molto prezioso ai fini della buona riuscita del make up. Sappiamo tutte quando usare la matita labbra è necessario – parliamo, in questo caso, di quelle colorate – ma in molte non usiamo invece la matita trasparente per il contorno labbra perché non ne comprendiamo l’utilità . La matita labbra universale trasparente è per l’appunto completamente invisibile, ma serve per delineare una sorta di barriera intorno al contorno labbra per prevenire sbavature di rossetto e lipgloss ed evitare di dover ritoccare il trucco durante il giorno. Quella di matita contorno labbra è la sua funzione primaria, ma sappiate che i tips su come usare questo prodotto sono davvero tantissimi poiché può tornarci utile anche in altri modi. Esistono una miriade di matite labbra trasparenti tra cui poter scegliere, sia di alta profumeria che low cost. Ognuna di noi farebbe bene ad averne almeno una nel beauty case.

Spesso sorgono dei dubbi su come si usa la matita labbra trasparente e su quale sia la sua reale funzione. In realtà questo prodotto è pieno di sorprese, in quanto può essere utilizzato in mille modi diversi.

Non a caso, sono tantissime le marche di alta profumeria e low cost a includere nella propria gamma di prodotti per il make up matite labbra trasparenti, alleate invisibili per un trucco labbra impeccabile.

Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla matita labbra trasparente, a cosa serve e come usare questa particolare tipologia di lip pencil inserendola correttamente nella nostra make up routine.

A COSA SERVE LA MATITA LABBRA TRASPARENTE E COME USARLA AL MEGLIO

La caratteristica della matita labbra trasparente è proprio la sua invisibilità , in quanto non rilascia colore sulle labbra pur presentandosi di colore bianco. A questo punto, vi starete chiedendo a cosa serve: ebbene, i suoi scopi sono molteplici!

LA MATITA LABBRA UNIVERSALE FUNZIONA ANCHE COME PRIMER

Se applicata lungo il contorno labbra, infatti, crea una barriera affinché il rossetto o il lipgloss applicato non esca dai bordi. La matita labbra invisibile può essere, inoltre, anche applicata su tutte le labbra, creando una base cerosa che rende più semplice la stesura del rossetto.

Tra le sue funzioni c’è anche quella di primer, in quanto riesce a far durare molto di più il rossetto e a fissarlo per bene sulle labbra prolungandone la performance. Infine, l’utilizzo di questo prodotto ha un grande vantaggio: essendo universale, può essere abbinato a qualsiasi colore di rossetto. Insomma, averne una nel beauty case è come averne mille, una per ogni esigenza!

DA DIOR A DIEGO DALLA PALMA, LE MIGLIORI MATITE LABBRA UNIVERSALI TRASPARENTI PER IL CONTORNO LABBRA

Cominciamo dall’alta profumeria e, in particolare, dalla matita labbra trasparente Dior. Promette di delineare perfettamente il contorno e di tenere a bada eventuali sbavature di rossetto.

Dior, Contour Universel. Prezzo: 22,43€ su echarme.it

Un’altra matita labbra universale molto valida è quella di Diego Dalla Palma, una classica matita temperabile dalla texture molto cerosa perfetta da usare anche come primer.

Diego Dalla Palma, Color Block Lip Liner. Prezzo: 20,50€ su diegodallapalma.com

Procediamo con Chanel, che firma una delle matite trasparenti per le labbra migliori di sempre. Questa matita garantisce una lunga durata a qualsiasi tipo di rossetto applicato sulle labbra.

Chanel, Le Crayon Lèvres Longwear Lip Pencil Clear. Prezzo: 26,90€ su sephora.it

Anche Urban Decay vanta in gamma una matita per il contorno labbra trasparente. Fa parte della linea 24/7 Glide-On e ha un ottimo rapporto qualità /prezzo.

Urban Decay, 24/7 Glide-On Lip Pencil Ozone. Prezzo: 18,45€ su lookfantastic.it

Lancôme propone questa matita labbra trasparente dotata di pennellino applicatore, per correggere eventuali difetti durante la stesura del rossetto.

Lancôme, Lip Liner Universelle. Prezzo: 22,90€ su sephora.it

Un’altra proposta molto valida porta la firma di Collistar, che con la sua matita anti-sbavature ci tiene alla larga da rischi indesiderati, specialmente quando siamo di fretta!

Collistar, Matita Anti-Sbavature Contorno Labbra Trasparente. Prezzo: 14,93€ su amazon.it

