Qual è il sogno ricorrente di tutte le donne in materia di hairstyle? Ottenere una piega splendida anche a casa e, soprattutto, riuscire a dare volume ai propri capelli! Ma quante di noi ci riescono da sole?

In questo post, in collaborazione con ghd, vi parleremo di una rivoluzione in ambito hairstyle che arriva in nostro soccorso. Si tratta infatti della nuova ghd rise™, la spazzola volumizzante e intelligente che rende la chioma due volte più voluminosa, dalla base alle punte.

Anziché usare spazzola e asciugacapelli (per le più esperte) o ricorrere ai cari vecchi bigodini, ecco una nuova tecnica che ci permetterà di dare massimo volume ai nostri capelli, con il minimo sforzo!

Noi del TeamClio abbiamo provato in anteprima questo nuovo device firmato ghd e siamo felici di condividere con voi i risultati TOP che abbiamo ottenuto. Leggete il post per scoprire gli hairlook da copiare e la sorpresa in regalo! Iniziamo con il post!

IL BRAND GHD: DA CIRCA 20 ANNI SINONIMO DI GARANZIA

È dal 2001 che ghd ha stravolto il mondo dell’hairstyle permettendo a tutte le donne di poter fare da sole una piega perfetta: quasi venti anni fa infatti il brand ha messo sul mercato la prima piastra per capelli professionale da utilizzare anche a casa.

Credits: @ghditalia via Instagram





I prodotti ghd sono studiati appositamente per rendere facile l’hairstyling e ovviamente la vita delle donne per un definitivo good hair day, acronimo appunto del brand. E la fiducia del mondo femminile nei prodotti ghd si traduce in una continua scelta dei device prodotti dal brand: ogni minuto vengono infatti vendute 4 styler in tutto il mondo!

Uno dei punti forza dell’azienda sono i laboratori di ricerca e sviluppo di Cambridge: proprio qui è stato dimostrato che la temperatura ideale per lo styling è 185°. Tutti i device firmati ghd mantengono quindi questa temperatura costante: con una più bassa la piega non sarebbe duratura, con una più alta i capelli si danneggerebbero.

RADDOPPIA IL VOLUME DEI TUOI CAPELLI CON GHD RISE™

Nella gamma di hot brush professionali, è finalmente arrivata la spazzola volumizzante ghd rise™, che ci aiuterà nella messa in piega a casa e che renderà ancora più facile lo styling. La nuova spazzola ghd rise™ è stata infatti studiata per venire incontro alle esigenze delle donne e per dare volume un volume raddoppiato ai nostri capelli, dalla base alle punte.

Come sempre ghd ha prima condotto dei test per capire quali fossero le esigenze delle sue clienti e ha scoperto che, su circa 800 persone di sesso femminile con età superiore ai 18 anni, il primo desiderio in assoluto è quello di avere capelli più voluminosi.

Ghd rise™ è dunque la risposta alle nostre esigenze: una spazzola facile e maneggevole da utilizzare, con ultra-zone technology per risultati a lunga durata e senza sforzo, a una temperatura ottimale di 185°. La temperatura è infatti mantenuta costante grazie all’infinity sensor, che la monitora per circa 250 volte al secondo.

E dopo aver scoperto tutte le info tecniche relative alla nuova ghd rise™, è il momento di capire come procedere per ottenere delle onde perfette e il volume corposo che abbiamo sempre sognato. Girate a pagina 2 per scoprirlo!