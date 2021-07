QUANTO SONO SPORCHI I PENNELLI E GLI ALTRI DEVICE BEAUTY?

Sapere quanto sono sporchi i pennelli è davvero molto utile per rendersi conto quanto sia importante la pulizia dei pennelli, compresi quelli nuovi. Il dottor Alessandro Mustazzolu, biologo specializzato in microbiologia e virologia che lavora presso l’Istituto Superiore di Sanità, ha realizzato un interessantissimo video sul suo canale YouTube Microbiologo DigitAle, per capire quanto sia sporchi i pennelli da trucco. Allo stesso modo dei pennelli, tutti i device che utilizziamo, in particolar modo sul viso, devono essere adeguatamente puliti. Ne sono un esempio le spugnette makeup. Anche il panno in microfibra, ideale per lo struccaggio e anche per la doppia detersione, va lavato, a mano, dopo ogni utilizzo e in lavatrice ogni 10/15 giorni. Bisogna prestare attenzione anche alla pulizia di device come la pietra Gua Sha e il rullo di giada o di quarzo.

Credits: @labmuffinbeautyscience; Foto di Pexels | Nataliya Vaitkevich; Via Pinterest

Sappiamo quanto possa essere noioso pulire i pennelli da trucco, e gli altri device che utilizziamo sul viso, ma non ci stancheremo mai di ripetere quanto sia fondamentale sia per la salute della nostra pelle, sia per prevenire il deterioramento dei pennelli e degli strumenti stessi. Rendersi conto di quanto sono realmente sporchi i pennelli può essere davvero utilissimo per spingerci a pulirli con dedizione e costanza e per fare lo stesso con tutti gli altri device. L’argomento vi ha incuriosite? Allora via con il post, iniziamo!

QUANTO SONO SPORCHI I PENNELLI? PROVIAMO A CAPIRLO CON LA SCIENZA

Clio ripete da anni attraverso tutti i suoi canali, dal blog, passando per il canale YouTube fino ai social, quanto sia importante la pulizia dei pennelli da trucco.

Credits: Foto di Pexels | Greta Hoffman





I pennelli, infatti, passati nei trucchi, tra ombretti, blush, illuminanti e via dicendo, e poi sulla pelle, spesso anche strofinati sul dorso delle mani, accumulano tra le setole di tutto: sebo, cellule morte, impurità del viso o dei trucchi e così via.

Credits: Foto di Pexels | Marcelo Moreira

Se non vengono puliti regolarmente, le setole dei pennelli creano un ambiente ideale per “ospitare” un alto tasso di colture batteriche. E ce lo dice anche la scienza!

Credits: Foto di Pexels | Rfstudio

Il dottor Alessandro Mustazzolu, biologo specializzato in microbiologia e virologia che lavora presso l’Istituto Superiore di Sanità, molto attivo come divulgatore scientifico sul suo profilo Instagram @alessandro_mustazzolu attraverso il quale spiega in maniera diretta e semplice argomenti riguardanti il mondo della microbiologia, ha realizzato per il suo canale YouTube Microbiologo DigitAle un video molto esplicativo e interessante nel quale ha esaminato alcuni pennelli da trucco, gentilmente donati da alcune sue followers.

Credits: Via YouTube Canale Microbiologo DigitAle

Il dottor Mustazzolu ha esaminato, in particolare, 10 pennelli (di cui uno nuovo) e li ha seminati su piastra per vedere, e farci vedere, le eventuali colture batteriche che sarebbero cresciute dopo pochi giorni.

Credits: Via YouTube Canale Microbiologo DigitAle

I PENNELLI DA TRUCCO VANNO COSTANTEMENTE LAVATI, ANCHE PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Non vogliamo addentraci troppo nei dettagli del video perchè è interessante vederlo direttamente, ma vi invitiamo a scoprire quante colture batteriche si sono effettivamente formate sui pennelli esaminati.

Anche i pennelli nuovi vanno puliti prima dell’uso

Il dottor Mustazzolu precisa che non si tratta di un vero e proprio esperimento scientifico, avendo in sè diverse criticità (vi basti pensare al numero limitato di pennelli esaminati): si tratta comunque di un’esperienza utile per capire effettivamente quanto possano essere sporchi i pennelli.

Credits: Via YouTube Canale Microbiologo DigitAle

È stato interessante scoprire che anche nella piastra del pennello nuovo risultano esserci delle colture batteriche, quindi è fondamentale pulire i pennelli anche prima del loro primo effettivo utilizzo! Se non si puliscono i pennelli, ci si può imbattere in diverse esperienze negative, dalla semplice comparsa di brufoletti sul viso al deterioramento precoce dei pennelli stessi. L’ideale è pulire in pennelli dopo ogni utilizzo o comunque prima di utilizzarli la volta successiva e lasciarli asciugare all’aria.

Credits: Via YouTube Canale Microbiologo DigitAle

OLTRE AI PENNELLI, ANCHE LE SPUGNETTE MAKEUP VANNO TENUTE COSTANTEMENTE PULITE

Oltre ai pennelli, un altro device che molte persone utilizzano spesso per applicare, stendere e sfumare trucchi come fondotinta e altri prodotti in crema, come blush e illuminanti, sono le spugnette makeup. Essendo utilizzate principalmente con prodotti in crema, è facile rendersi conto di quanto sia sporca una spugnetta per il trucco, per questo l’ideale sarebbe lavarla dopo ogni utilizzo.

Credits: Foto di Pexels | Beata Dudová

A tutte, però, complice la fretta, capita di utilizzarla e di ritirala anche sporca, l’importante è pulirla prima dell’uso successivo. Nello spiegare tutto sulla Beauty Blender, come usarla con i diversi prodotti, tecniche e pulizia, la stessa Clio ha raccontato di averne dimenticata una in un sacchetto dopo un lavoro e di averla ritrovata dopo qualche tempo in una brutta condizione. Può anche capitare, in questi casi, di trovarci la muffa, ma è meglio non arrivare a questo punto.

Via YouTube

Dopo aver lavato la vostra spugnetta, ritiratela sempre nel suo contenitore, o comunque in un apposito contenitore, avendo, però, cura di controllare che sia perfettamente asciutta! Infatti, ritirare al chiuso una spugnetta umida la fa deteriorare anche nel caso in cui la laviate dopo ogni utilizzo. Se notate che si creano macchioline scure, più o meno grandi, non insistete nel lavaggio: è arrivato il momento di buttare la vostra spugnetta.

Via Twitter

Sui social sono diventati spesso virali video di persone che tagliavano a metà le loro spugnette per scoprire il loro interno. Il miglior consiglio è sempre quello di buttarle!

Via YouTube

Ragazze, non abbiamo ancora finito. Dopo aver parlato di quanto sono sporchi i pennelli e le spugnette, passeremo ad altri device come il panno in microfibra, il Gua Sha e il rullo di giada. Continuate a leggere!