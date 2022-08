Avete detto beach resort? Non i soliti hotel o villaggi, nemmeno B&B o case da affittare, ma location esclusive, spesso sperdute o arroccate in posti magici e dotate di ogni comfort.

Se volete organizzare vacanze super glamour, pur restando in Italia, avete bisogno quindi di scoprire dove si trovano i beach resort più lussuosi e prenotare, prima che sia troppo tardi. Oppure tenervi la scelta per il prossimo anno!

Nella nostra penisola, dalla Sardegna alla Toscana, ci sono una serie di chicche uniche, dove è possibile trascorrere giornate in pieno relax. Tutte le richieste saranno accontentate. Ottimo cibo, spesso parliamo di cucina gourmet, aree spa e spiaggia privata. Cosa desiderare di più?

A questo punto non ci resta che scoprire quali sono i beach resort più lussuosi in Italia per vacanze super esclusive. Vediamo dove si trovano e che vantaggi offrono. Pronte, ragazze? Via col post!

Credits: @hotelsplendido @LaPeschieraHotel, @CapovaticanoResort via Instagram

PERCHÉ TRASCORRERE LE VACANZE IN UN BEACH RESORT DI LUSSO?

I beach resort sono strutture ricettive che affacciano direttamente sulla spiaggia. Per la loro posizione esclusiva, spesso proposta in paesi molto turistici, si propongono come rifugi di lusso.

Credits: @hotelsplendido via Instagram





Rispetto a un hotel, un resort offre maggiori servizi, una vera e propria experience di piacere e relax a tutto tondo. I servizi offerti, dunque, sono di gran lunga di più e curati in ogni minimo dettaglio.

Ricordiamo, tra l’altro, che quando parliamo di beach resort lussuosi, ci riferiamo a strutture cinque stelle.

Con camere ma anche suite, arredate secondo il gusto locale e con arredi ricercati, i beach resort godono di posizioni privilegiate, spiagge private e inaccessibili ai turisti esterni, cucina gourmet, aree sport e spa.

Credits: @RivadelSole.CastiglionePescaiaGrosseto via Instagram

Non mancano poi i servizi dedicati ai bambini, dal mini club all’assistenza al pasto, a meno che non si scelga un beach resort adult only.

Alcuni dei nuovi e più ricercati beach resort sono particolarmente attenti all’ambiente; non a caso si chiamano eco-resort, e cercano di rendere il massimo dei servizi con il minor impatto ambientale, per un turismo sostenibile. La maggior parte di queste strutture offre una formula all inclusive, per coccolare i clienti h24 per tutta la durata della vacanza.

Ci stiamo ancora domandando perché scegliere un beach resort?

BELMOND HOTEL SPLENDIDO: IL BEACH RESORT DI PORTOFINO

Credits: @hotelsplendido via Instagram

C’è chi le trascorre in barca e chi in un hotel a cinque stelle, ma per vacanze vip 2022 extra lusso e con tutti i comfort, vi consigliamo proprio un beach resort. E uno dei più esclusivi in Italia si trova in una location suggestiva e meta di tante star nazionali e internazionali.

Il beach resort di portofino è tra i più amati dalle star

Ci troviamo a Portofino nell’incantevole Belmond Hotel Splendido. Si trova nel golfo di Tigullio ed era un monastero, ormai elegantemente ristrutturato. Ha una famosa piscina sospesa sul mare, gli arredi interni sono in mix tra vintage e moderno in stile marinaro ligure.

La bellezza di questo resort è che in estate si veste Dior, grazie alla collaborazione con Bagni Fiore, una delle spiagge più esclusive della riviera.

Un vero e proprio beach club con spa Dior e trattamenti speciali. Da non perdere il ristorante Langosteria, per una food experience sublime.

BEACH RESORT DI LUSSO: RIVA DEL SOLE IN TOSCANA

Scendiamo un po’ più giù lo Stivale e fermiamoci in Toscana, nel bel mezzo della Maremma, nelle acque cristalline di Castiglione della Pescaia.

Credits: @RivadelSole.CastiglionePescaiaGrosseto via Instagram

Qui c’è il beach resort Riva del Sole con spiaggia privata, sport acquatici, una pineta per rinfrescarsi dalla calura estiva e campi da golf.

Un posto perfetto per gli sportivi e anche per le famiglie, che tra l’altro vanta un ristorante con cucina a km 0 guidato dall’executive chef Dario Bettoni.

BEACH RESORT IN SARDEGNA: L’ESCLUSIVO CHIA LAGUNA

Probabilmente è uno dei beach resort più famosi e conosciuti, caratterizzato da sabbia bianca e fenicotteri. Parliamo del Chia Laguna Resort, in Sardegna.

Credits: @chialagunaresort via Instagram

Il resort si divide in tre aree, tra cui è possibile scegliere tra Hotel Village, Baia di Chia Resort Sardinia, Curio Collection by Hilton e il nuovo Conrad Chia Laguna Sardinia.

Credits: @chialagunaresort via Instagram

Punta di diamante del resort sono le spiagge private e defilate. C’è ovviamente l’area spa e diversi ristoranti: il più glam è certamente La Terrazza.

Ragazze, non abbiamo ancora finito! A pagina 2 scopriremo altri splendidi beach resort posizionati in particolar modo nel sud Italia. Continuate a leggere il post!