Viaggiare in famiglia significa informarsi sulle spiagge per bambini migliori in Italia per trascorrere momenti di serenità e relax tutti insieme e accontentare i più piccoli!

Le spiagge per famiglie e bambini più belle non sono soltanto quelle dotate di tutti i comfort e i giochi per i piccini, ma anche quelle con sabbia fine e dorata, con acqua cristallina e il bagnasciuga che degrada dolcemente in modo che i bambini possano “toccare” in acqua senza rischiare brusche cadute nell’acqua alta. Da nord a sud, il litorale italiano offre tantissime opzioni di spiagge per bambini, quindi non c’è che l’imbarazzo della scelta: vedremo insieme le spiagge per bambini sull’Adriatico, ma anche in Liguria, Sicilia e Sardegna, e non solo!

Se state per partire per le vacanze oppure siete ancora indecisi sulla meta da preferire, seguiteci perché vi faremo scoprire le migliori spiagge per bambini e famiglie italiane.

Credits: Foto di Unsplash | Devon Daniel

#1 SPIAGGE PER BAMBINI IN LIGURIA, LAIGUEGLIA OFFRE SABBIA BIANCA E FINE

La Liguria è una delle mete predilette dalle famiglie in vacanza, anche se si pensa erroneamente che qui sia praticamente impossibile trovare sabbia fine, dovendosi “accontentare” di sassolini e ciottoli. Niente di più sbagliato!

Credits: @nonnarena1 via Instagram

Dove non diversamente specificato, le foto sono prese da Instagram





Una delle spiagge più sabbiose di tutta la provincia di Savona, a Laigueglia sarà possibile godere di sabbia fine e dorata, con un bagnasciuga che digrada lentamente verso il mare e acque pure e cristalline pur trovandosi a due passi dal caratteristico borgo. Tra le spiagge per bambini in Liguria merita sicuramente una menzione d’onore, specialmente se cercate una zona attrezzata con lettini e ombrelloni: qui, infatti, sono moltissimi gli stabilimenti che si alternano la gestione del lungomare.

#2 EMILIA ROMAGNA AL TOP PER LE FAMIGLIE: TRA LE SPIAGGE MIGLIORI PER BAMBINI C’È PINARELLA DI CERVIA

Si sa che quando si parla di ospitalità per famiglie la riviera romagnola è in testa alle classifiche, quindi non poteva mancare una delle sue spiagge per bambini in questo post! La scelta qui è veramente molto ampia, visto che il bagnasciuga è super sabbioso e ampio un po’ ovunque. Lasciando però da parte i party di Milano Marittima, una zona è molto famosa per essere particolarmente adatti ai piccini.

Credits: @corvinotravel

LA RIVIERA ROMAGNOLA È IL REGNO DELLE SPIAGGE PER BAMBINI

Stiamo parlando di Pinarella di Cervia, che tra tutte le spiagge per bambini sull’Adriatico offre anche un plus non indifferente: qui, infatti, è presente una bellissima pineta che divide la spiaggia dai centri abitati. In caso di vento o maltempo, o solo per fare un picnic sull’erba cercando refrigerio, è un punto a favore da considerare assolutamente!

#3 SPIAGGE PER BAMBINI IN TOSCANA, MARINA DI GROSSETO TRA PINETA E MARE

Un altro litorale che offre diverse possibilità di attività oltre alle classiche cose da fare al mare con i bambini si trova a Marina di Grosseto. Qui infatti, come a Pinarella di Cervia, è possibile sfruttare il refrigerio e l’ombra dell’immensa pineta che precede una delle migliori spiagge per bambini della Toscana.

Credits: @alessandro.corvi

Qui a Marina di Grosseto i servizi offerti non mancano di certo, compresi diversi campeggi proprio sul mare che possono essere un’ottima alternativa al classico hotel, specialmente se vi piace il contatto con la natura. Il mare è pulito e le spiagge ampie, sabbiose e tranquille: l’ideale per una vacanza rilassata in famiglia.

Credits: @fattoriasanlorenzo

Restate con noi, non abbiamo ancora finito: vi aspettiamo a pagina 2 per scoprire altre quattro meravigliose spiagge per bambini in Italia, ricche di servizi, sabbiose e sicure.