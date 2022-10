Con il cambio di stagione, si rinnova il guardaroba. Avete già scelto i capi moda per bambino autunno 2022? I più piccini hanno spesso bisogno di nuove proposte per affrontare nuove avventure. Crescono rapidamente quindi è necessario procedere con l’acquisto di prodotti di stagione per sostenere il cambio taglia.

Inoltre, quando le temperature si abbassano, bisogna procedere con l’acquisto di giacche calde e avvolgenti, maglie e felpe, ma anche tutta una serie di proposte fashion da indossare a scuola.

Ci sono alcuni pezzi evergreen, come tute e maglioni, ma anche alcuni must have del momento, dalla camicia a quadrettoni alla giacca antipioggia fino alle classiche e semplici maglie a maniche lunghe con tasca sul petto.

A questo punto non ci resta che addentrarci nel mondo del fashion riservato ai più piccini e vedere quali sono i 10 capi moda per bambino dell’autunno 2022? Pronte, ragazze? Allora via col post!

Credits: @DPAMItalie, @IlGufoOfficial, @BenettonItalia via Facebook

CAPI MODA BAMBINI AUTUNNO 2022: IL CARDIGAN, UN CLASSICO

Il cardigan autunno 2022 è un capo che va bene per tutti, adulti e bambini. Quando si organizza un’uscita con i più piccini spesso, in questa stagione, non si sa bene come vestirli, perché le temperature cambiano repentinamente.

Tommy Hilfiger, cardigan. Prezzo: da 36,06€ in base a taglia e colore su amazon.it





Motivo per cui nel guardaroba del bambino non deve mai mancare un cardigan. Scegliete un modello classico, con scollo a V e chiusura con bottoni. Preferitelo in un colore facile da abbinare, come il grigio chiaro, che sta bene un po’ su tutto.

Non acquistatelo troppo aderente, piuttosto leggermente morbido, così da non “costringere” troppo il bimbo.

LA TUTA CON GIACCA E PANTALONE PER FARE SPORT E NON SOLO

Per il ritorno a scuola, per riprendere le attività sportive o più semplicemente per comodità, non fatevi scappare delle tute sportive.

Adidas, tuta 3 stripes. Prezzo: da 49,00€ in base a taglia e colore su amazon.it

LA TUTA DA BAMBINO è UN CAPO MUST DA AVERE SEMPRE IN AUTUNNO

Quali acquistare? Per i bambini conviene sempre puntare su un bel completo sempreverde, qualcosa che possano indossare senza stancarsi e che possa andare bene in ogni circostanza.

Una buona idea è quella di investire su qualche modello di brand sporty style che, da sempre, affascina chiunque.

Tra questi troviamo le tute per bambino di Adidas, Nike e Puma.

IL PIUMINO LEGGERO PER LA MEZZA STAGIONE

L’autunno non è una stagione particolarmente fredda, ma sicuramente può essere piovosa. Ecco perché serve un giubbino idrorepellente, che protegga anche dai primi cali di temperature, ma che non sia troppo ingombrante o caldo.

Amazon Essentials, Piumino Ripiegabile Impermeabile Leggero. Prezzo: 38,40€ su amazon.it

Motivo per cui vi consigliamo un piumino leggero, praticamente un 100 grammi dotato di cappuccio. Se troverete un modello pieghevole, ovvero che si compatta come una busta, non fatevelo scappare.

CAPI MODA BAMBINI AUTUNNO 2022: LA GIACCA IN PELLE

Per puntare su qualcosa di più stiloso, vi consigliamo di preferire una giacca di pelle.

United Colors of Benetton, Cappotto Bambini e Ragazzi. Prezzo: 59,95€ su amazon.it

Potrete scegliere tra vari modelli per bambini, dalle biker classiche, che sono decisamente più rock, alle più comode in stile bomber.

LA CAMICIA A QUADRETTONI, UN MUST DELL’AUTUNNO

Un altro must have dell’autunno è la camicia a quadrettoni, da preferire possibilmente nei caldi colori delle foglie che cadono, dal senape al marrone bruciato.

Steiff, Mini Dragon’s Fire Blouse Bambini e Ragazzi. Prezzo: da 44,95€ in base a taglia e colore su amazon.it

È uno dei capi di abbigliamento moda per bambini più furbi, perché si può indossare aperta sopra le t-shirt o le maglie a maniche lunghe, oppure chiusa in abbinamento a una giacca, un jeans o un pantalone cargo.

Ci sono quelle in cotone a quadri, ma anche quelle in flanella, che sono decisamente più calde e adatte per l’inverno. La scelta del materiale dipende principalmente dal clima della vostra zona d’appartenenza.

