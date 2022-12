COME FUNZIONANO LE MUTANDE DA CICLO E QUALI SONO LE MIGLIORI?

Le mutande da ciclo (anche dette mutande mestruali o slip da ciclo) sono delle mutande assorbenti lavabili che consentono di vivere in modo più sereno ed ecosostenibile il momento delle mestruazioni. Ottima alternativa green ai classici assorbenti o ai tamponi interni (come i Tampax), se correttamente adoperate si possono riutilizzare per un arco di tempo anche molto lungo: parliamo di anni! Capire come funzionano è molto semplice: si presentano come normalissime mutande, ma sono composte da più strati capaci di trattenere le perdite, assorbirle e contrastare i cattivi odori assicurando una piacevole sensazione di pulizia e asciutto. Se vi state chiedendo come lavare questo tipo di intimo, vi anticipiamo subito che le mutande da ciclo si possono lavare in lavatrice (seguendo alcuni accorgimenti) e a mano. Gli slip da ciclo si possono utilizzare sia per un flusso leggero e per le piccole perdite che per un flusso medio o abbondante. Sono disponibili tanti modelli diversi, pensati per soddisfare ogni esigenza, tutti completamente sicuri se accompagnati da un’adeguata igiene intima. Le migliori mutande da ciclo si acquistano nei negozi di intimo o in farmacia. Tra le marche TOP reperibili in Italia si distinguono Lovable e Repeat, ma si trovano facilmente anche proposte più economiche, per esempio da Primark oppure online su Amazon.

Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulle mutande da ciclo, come funzionano, come lavarle, quali sono le migliori in commercio e i vantaggi che derivano dal loro utilizzo. Iniziamo!

MUTANDE DA CICLO: COSA SONO E COME SI PRESENTANO

Molte donne vivono ancora oggi il momento delle mestruazioni con grande disagio. In quei giorni del mese ci si sente spesso goffe e impedite nei movimenti, per via dello stato emotivo che – molto spesso! – accompagna questa fase culmine del ciclo mestruale, ma anche perché, notoriamente, gli assorbenti non sono di certo praticissimi e comodi. Negli ultimi anni, sono stati fatti tanti passi in avanti al fine di abbattere il tabù delle mestruazioni e per far sì che questo frangente possa essere vissuto in totale tranquillità .

LE MUTANDE DA CICLO SONO COMODE E NON INQUINANO L’AMBIENTE

Una delle più grandi innovazioni, risalente al 2015 circa, è stata quella delle mutande da ciclo (o mestruali). Lanciate dall’azienda statunitense Thinx, nel corso degli anni si sono progressivamente affermate come valida alternativa ai soliti assorbenti usa e getta interni ed esterni. Complice l’attenzione sempre maggiore riservata alla tutela dell’ambiente, proprio in questo momento le mutande da ciclo stanno riscuotendo molti consensi. D’altronde, proprio come gli assorbenti lavabili, si rivelano una scelta intelligente e oculata in quanto riutilizzabili praticamente all’infinito.

Ma di cosa si tratta di preciso? Le mutande da ciclo sono “semplici” mutande – solitamente slip non troppo sgambati o culotte a vita medio o alta – ma sono formate da un minimo di 3 strati: uno strato risucchia il flusso, un altro ha funzione assorbente e lo trattiene (fino a 12 ore) e l’ultimo strato, essendo completamente impermeabile, blocca ogni possibile perdita. Generalmente la composizione delle mutande da ciclo è a base di materiali traspiranti con proprietà antibatteriche e antiodore, naturali come il cotone e il bambù o sintetici come lo spandex, che non irritano la pelle e tengono alla larga eventuali infiammazioni.

COME FUNZIONANO E COME LAVARE LE MUTANDE MESTRUALI

Le mutande da ciclo sono progettate e studiate per performare in modo impeccabile da mattino a sera. La loro funzionalità è garantita dalle 8 alle 12 ore: proprio come per gli assorbenti, infatti, per una questione igienica è consigliato cambiarle sempre e comunque a metà giornata, a prescindere dall’entità del flusso. Basta semplicemente indossarle – non occorre farlo altro! – per assicurarsi un elevato potere assorbente e scongiurare il rischio di macchie e cattivi odori.

Una questione piuttosto spinosa, ma solo all’apparenza, riguarda come lavare le mutande mestruali. In realtà , non bisogna seguire particolari procedimenti, ma solo tenere presenti alcune semplici accortezze. Le mutande da ciclo si possono lavare in acqua fredda a mano, dopo l’uso, oppure in lavatrice.

Bisogna selezionare il programma per capi delicati (vanno lavate a 30°C) e metterle, preferibilmente, in un sacchetto portabiancheria per evitare che le fibre si rovinino. Si sconsiglia di usare detersivi con sapone di Marsiglia o di Aleppo e non bisogna utilizzare ammorbidenti. A lavaggio ultimato, si lasciano asciugare all’aria.

