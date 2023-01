CHI SONO I GENITORI VIP 2023? QUALI FAMOSI DIVENTERANNO MAMME E PAPÀ?

I genitori VIP 2023 sono tantissimi, sia tra i personaggi celebri di Hollywood che tra i VIP italiani. Iniziamo proprio dal dorato mondo di Hollywood: Blake Lively e Ryan Reynolds aspettano il loro quarto figlio. Sono già diventati genitori, invece, John Legend e Chrissy Teigen. La loro bambina, che ha due fratellini, è arrivata dopo il dolore di un aborto spontaneo. Agli inizi del 2023 anche l’attrice Carey Mulligan ha confermato di essere incinta del terzo figlio con il marito Marcus Mumford, mentre Nikki Reed e Ian Somerhalder hanno annunciato di aspettare il secondo figlio su Instagram. Passando ai VIP italiani, c’è grande attesa per la nascita del piccolo di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza e per l’arrivo del quarto figlio di Beatrice Valli. L’influencer e il marito Marco Fantini avranno un’altra bambina. Bianca Atzei e Stefano Corti hanno avuto un maschietto e, nel 2023, diventeranno nuovamente genitori anche Luca Argentero e Cristina Marino.

Credits: @therealauroragram, @blakelively, @chrissyteigen Via Instagram

Curiose di saperne di più sui genitori VIP 2023 e su queste gravidanze “famose”? Allora, iniziamo subito: via con il post!

GENITORI VIP 2023: TRA LE COPPIE FAMOSE CHE AVRANNO UN BAMBINO, BLAKE LIVELY E RYAN REYNOLDS

Tra le coppie VIP storiche e iconiche dello star system, Blake Lively e Ryan Reynolds sono sempre più uniti e innamorati. I due attori di Hollywood sono in attesa del loro quarto figlio – e chissà che non si tratti di una femminuccia, anche stavolta! – come dimostrano alcuni scatti condivisi sul finire dello scorso anno da Blake su Instagram.

Credits: @blakelively Via Instagram | Una delle foto con pancione di Blake Lively





Ormai manca davvero poco al parto e la coppia, sposata dal 2012, non sta più nella pelle all’idea di allargare ulteriormente la famiglia.

CHRISSY TEIGEN E JOHN LEGEND SONO DIVENTATI GENITORI ALL’INIZIO DELL’ANNO

Parlando di genitori VIP 2023 che, invece, hanno già dato il benvenuto alla cicogna, non possiamo non citare Chrissy Teigen e John Legend. Il cantante e sua moglie hanno accolto da poco in famiglia la piccola Esti Maxine, nata dopo la dolorosa esperienza di un aborto spontaneo in seguito a cui i due hanno perso il terzo figlio, Jack.

Credits: @chrissyteigen Via Instagram | Una recente foto di Chrissy Teigen e John Legend prima del parto

La nuova arrivata si aggiunge ai fratellini Luna e Miles, con lei nella foto qui sotto che Chrissy Teigen ha postato sui social a distanza di qualche giorno dal parto. Congratulazioni!

Credits: @chrissyteigen Via Instagram | In questa foto, i figli della coppia

ANCHE CAREY MULLIGAN E MARCUS MUMFORD FANNO PARTE DEI GENITORI VIP 2023 DI HOLLYWOOD

Carey Mulligan e Marcus Mumford sono probabilmente due dei genitori VIP 2023 più riservati in assoluto. Da sempre restii ai riflettori, i due hanno annunciato ufficialmente di essere in dolce attesa dopo che l’attrice è apparsa con un bel pancino in mostra sul red carpet del recente evento AFI Awards Luncheon.

Credits: @careyhmulligan Via Instagram | Una foto di repertorio della coppia sul red carpet

La gravidanza sarebbe al quinto mese e si tratta del terzo figlio per la coppia, già genitori di Evelyn e Wilfred, nati rispettivamente nel 2015 e nel 2017.

IAN SOMERHALDER E NIKKI REED SONO IN ATTESA DEL SECONDO FIGLIO

Cicogna in arrivo anche per Ian Somerhalder e Nikki Reed. I due attori, sposati dal 2015 e già genitori di una bambina, sono in attesa del secondo figlio. A dare l’annuncio è stata l’attrice di Twilight su Instagram, con un tenero post.

Credits: @nikkireed Via Instagram | Una recente foto della coppia postata sui social

NIKKI REED HA ANNUNCIATO SU INSTAGRAM LA SUA SECONDA GRAVIDANZA

“Il 2023 celebra la vita. Anni di sogni, manifestazioni e preghiere per questo istante. Così tanto amore, che regalo. Come tutti sapete, ho dei limiti molto forti con i social media, specialmente quando si tratta di bambini e di ciò che scelgo di condividere col mondo. Alcune cose sono troppo belle per non essere condivise” ha scritto la futura mamma postando uno scatto in compagnia della sua primogenita.

Credits: @nikkireed Via Instagram | Lo scatto dell’annuncio social della gravidanza

