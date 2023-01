DOVE ANDARE PER IL PONTE DELLA BEFANA 2023? DOVE PRENOTARE ALL’ULTIMO MINUTO?

Manca poco al 6 gennaio, quindi se avete voglia di staccare la spina dovete informarvi adesso sui viaggi last minute Epifania 2023! Che siano in Italia o all’estero, ci sono moltissime offerte di viaggi per il ponte della Befana 2023: in montagna, vicino casa o prendendo l’aereo, le idee per il viaggio Epifania 2023 last minute non mancano di certo. Vi abbiamo già parlato delle offerte last minute per i viaggi di Capodanno 2023, ma se non siete riusciti a partire, probabilmente vorrete cambiare aria adesso: buone notizie per voi, perché è un ottimo momento per viaggiare! Tra l’altro, quest’anno il 6 gennaio cade di venerdì: perfetto perché vi consente di organizzare un viaggio per il ponte della Befana di almeno 3 giorni. Non temete perché così come per Capodanno le mete low cost anche per il viaggio last minute Epifania 2023 non mancano. Vedremo insieme alcuni utili suggerimenti per non spendere un capitale!

Credits: Foto di Pexels | Revac Film’s & Photography

Quest’anno il primo weekend utile per un bel viaggetto è proprio il ponte dell’Epifania 2023: il 6 gennaio cadrà infatti di venerdì, dandoci la possibilità di organizzare un soggiorno last minute di almeno tre giorni verso una meta più o meno vicina. In questo post abbiamo cercato di raccogliere idee dell’ultimo minuto per i viaggi last minute Epifania 2023, pensando a tutti i gusti e le esigenze, anche quelle dei bambini: vi aspettiamo qui sotto per parlarne insieme!

VIAGGIO EPIFANIA 2023, IL PONTE DEL 6 GENNAIO IN MONTAGNA

Se sognate di passare il viaggio per l’Epifania 2023 sulla neve, ragazze e ragazzi, allora sappiate che spulciando per bene i siti di comparazione offerte hotel non sarà complicato trovare delle interessanti offerte last minute per il ponte della Befana.

La prima scelta, se cercate la sicurezza della neve e dei divertimenti sulle piste per grandi e piccini, è sicuramente il Trentino Alto-Adige, ma anche la Valle d’Aosta saprà accontentare un po’ tutte le esigenze, soprattutto se cercate buon cibo e relax.

Credits: Foto di Unsplash | Eirik Uhlen





Cercate dei nomi per iniziare la vostra ricerca in occasione del ponte Epifania 2023 last minute? Allora segnatevi sicuramente Courmayeur, Cogne, Madonna di Campiglio, Cavalese, Tonale, Pila, Bardonecchia, solo per nominare alcune mete da tenere d’occhio.

Credits: Foto di Unsplash | Brendan Beale

PS: se viaggiate con i bambini, un’ottima idea è cercare offerte e pacchetti dell’ultimo minuto in uno dei migliori family hotel in montagna, non ve ne pentirete!

BRUSA LA VECIA A VERONA, L’EVENTO RICCO DI FOLKLORE PER DARE IL BENVENUTO ALL’ANNO NUOVO

Se quello che cercate non è puro divertimento e attività sportiva, ma un viaggio verso mete che fanno dell’Epifania una tradizione e un momento di folklore condiviso allora il nostro consiglio è sicuramente quello di scegliere una meta che organizza eventi a tema Befana.

Credits: @gabetti_landriano | Una foto che mostra quanto sia affascinante la tradizione del Brusa la Vecia a Verona

Il più famoso di tutti (anche se pure in piccoli comuni possiamo trovare rappresentazioni simili) è sicuramente il “Brusa la vecia” -letteralmente “brucia la vecchia”- a Verona.

L’EPIFANIA 2023 CI REGALA ANCHE EVENTI DI FOLKLORE

La città degli innamorati cambia volto in occasione del 6 gennaio 2023, quando dalle ore 18 viene bruciato, come da tradizione, un fantoccio alto circa 10 metri di sembianze umane. Secondo l’antico rito dell’Epifania della tradizione popolare, appiccare il rogo in occasione di questa data è di buon auspicio per il nuovo anno e chiude definitivamente le festività natalizie.

Credits: @gabetti_landriano | La tradizione folkloristica richiama sempre migliaia di persone, come si può vedere

Ragazze e ragazzi, a pagina 2 scopriamo altre destinazioni da considerare per il viaggio last minute Epifania 2023, compresa una proposta per i più piccini.