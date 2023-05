VIAGGI PONTE DEL 2 GIUGNO 2023: LE METE DA SEGNARSI

Se non avete niente da fare e voglia di evadere, vi consigliamo di organizzare una gita fuori porta ispirandovi alle nostre idee per i viaggi ponte del 2 giugno 2023. Si tratta dell’ultimo ponte imminente, quindi di questo periodo, nonché quello che chiude la stagione primaverile. Il 2 giugno 2023 capiterà di venerdì. Motivo per cui avremo a disposizione un long weekend, quindi 3 giorni di svago e relax. Possiamo visitare le grandi città italiane, i piccoli borghi o anche realtà territoriali vicini e lontane che non abbiamo mai visto finora.

A meno che non sia ha già in mente una meta, è difficile riuscire a scegliere tra le tante possibilità di viaggi ponte del 2 giugno 2023. Bisogna, infatti, prendere in considerazione non solo il posto prescelto, ma anche come arrivarci, se ci sono hotel o posti per dormire disponibili, se chi viaggia con noi vuole andarci o preferisce altre località. Quest’ultimo elemento possiamo non considerarlo se decidiamo di viaggiare da soli.

Al mare, in montagna, al lago, in un posto pieno di musei e di storia e arte, a trovare degli amici che abitano lontani o per partecipare a un evento specifico, come un concerto. Vediamo allora quali sono le migliori idee per i viaggi ponte del 2 giugno 2023 da segnarsi. Via col post!

VIAGGI PONTE DEL 2 GIUGNO 2023: UN SALTO TRA GLI AFFASCINANTI BORGHI DELL’UMBRIA

C’è una regione piccola e ricca di borghi affascinanti, di arte e storia, che si trova al centro dell’Italia, tanto da poter essere definita il cuore della Penisola. È l’Umbria, una terra meravigliosa e piena di posti suggestivi.

I suoi piccoli paesi lasciano senza fiato e sono perfetti per una visita di tre giorni, approfittando degli itinerari di viaggio del ponte del 2 giugno 2023.

Spoleto, Gubbio, Todi e Orvieto sono sicuramente mete molto note e rinomate, ma possiamo mai dimenticare piccoli borghi rurali e stupendi come Spello e Bevagna?

Se meditate un viaggio in Umbria, ricordate che un salto lo meritano anche la città di Perugia e la cascata delle Marmore. Insomma, un itinerario ricco da concentrare in tre giorni, quindi scegliete con cura dove andare e come spostarvi nella sorprendente terra umbra.

NELLA RISERVA DELLO ZINGARO IN SICILIA

Anche la Sicilia è un’altra regione meravigliosa, che lascia senza fiato per la bellezza del territorio, per la cultura e l’arte e fa venire l’acquolina in gola per via delle tante prelibatezze siciliane.

Un’immagine della Riserva dello Zingaro in Sicilia. Credits: @riservanaturalezingaro via Instagram

Dove andare approfittando del ponte del 2 giugno? Vi suggeriamo un posto magnifico, che vi incanterà.

Stiamo parlando della Riserva dello Zingaro, dove il mare incontra la natura incontaminata della costa occidentale della Sicilia.

Nel borgo di Marzamemi. Credits: @marzamemi_sicily via Instagram

È un ottimo punto in cui andare anche perché da qui vi consigliamo di non perdervi le località circostanti, come l’affascinante e romantico borgo di pescatori di Marzamemi.

VIAGGI PONTE DEL 2 GIUGNO 2023 PER GLI AMANTI DELLA BICICLETTA: LE CICLABILI IN ITALIA

Amate andare in bici? Siete sempre alla ricerca di percorsi da fare sulle due ruote, sia da soli che in dolce compagnia e, perché no, anche in famiglia con i figli?

una biciclettata è perfetta per il ponte del 2 giugno in famiglia

Alla luce di questo, potreste documentarvi su dove si trovano le più belle piste ciclabili in Italia, così da progettare un viaggio ad hoc. Approfittando del ponte del 2 giugno, potreste dedicare un’intera giornata a una bella biciclettata!

Qualche suggerimento? Ci sono la ciclabile del Mincio e Po, che va da Peschiera del Garda a Mantova, e la meravigliosa San Candido-Lienz, in Trentino Alto Adige, così da sconfinare fuori dall’Italia e arrivare in Austria passando, anche, per la fabbrica della Loacher!

Uno scatto del percorso della San Candido Lienz, da percorrere in bicicletta. Credits: @alexmatiuz via Instagram

Anche la via Francigena si può percorrere in bicicletta, mentre in Abruzzo c’è la ciclovia Adriatica, adatta anche ai bambini, uno splendido percorso che costeggia il mare. Non ancora terminata, una volta finita sarà la ciclabile più lunga d’Europa, con ben 131 km lungo cui pedalare.

ALLE TERME NATURALI DI SATURNIA

Arriviamo adesso a qualcosa di estremamente rilassante, perfetto anche per chi ama stare a stretto contatto con la natura.

Che ne dite di programmare un viaggio del 2 giugno alle meravigliose terme di Saturnia? Complesso termale naturale tra i più rinomati in Italia, è molto amato perché è anche gratuito!

Le cascate naturale e termali di Saturnia. Credits: @cascatedelmulino_saturnia via Instagram

Le Cascate del Mulino offrono a tutti i visitatori la possibilità di godere dei benefici delle acque per ritrovare il proprio benessere psico-fisico.

Attenzione, però: il parco termale di Saturnia è a pagamento e qui è possibile fare massaggi, percorsi ad hoc e tanto altro. Le Cascate del Mulino, invece, sono gratuite. Entrambe, però, sfruttano la stessa acqua sulfurea termale, contenente il prezioso Plancton Termale, che aiuta l’apparato digestivo e quello circolatorio.

