Su Netflix è arrivata una nuova serie tv interamente dedicata al make-up. Beauty addicted all’ascolto, questo è il post che fa per voi perchè adesso vi sveleremo tutte le curiosità su Glamorous, la nuova produzione della piattaforma streaming diretta da Jordon Nardino e che vede protagonista un make-up addicted, ovvero Marco Meija, interpretato Miss Benny, cantante transgender che si ritrova a vivere una serie di peripezie per inseguire il suo sogno.

Al suo fianco, Kim Cattrall, l’iconica Samantha di Sex and the City che in questa serie torna nei panni di Madolyn Addison, una terribile magnate del make-up. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv!

Credits: @netflix, I protagonisti della serie Netflix Glamorous

LA TRAMA: DI COSA PARLA GLAMOROUS?

Glamorous è una serie di Netflix che racconta le vicende di Marco Mejia, un giovane queer non binario la cui vita sembra bloccata in un limbo, finchè un giorno, mentre lavora in un negozio di trucchi, incontra una delle personalità più influenti dell’industria del beauty, nonchè uno dei suoi più grandi idoli: Madolyn Addison.

Un incontro fortuito quello tra i due, ma che cambierà per sempre il corso della vita di entrambi. Colpita dal suo carisma e dalla sua passione, Madolyn decide di assumere nella sua azienda Marco. L’opportunità è, in realtà, un banco di prova in cui Marco dovrà capire cosa vuole dalla vita, chi è veramente e cosa significa davvero essere queer.

Credits: @netflix, Il protagonista Marco Mejia interpretato da Miss Benny





QUANDO ESCE GLAMOROUS?

La nuovissima serie tv tutta dedicata al mondo del beauty è già online. Netflix ha messo online i 10 episodi il 22 giugno, durante il mese del pride per celebrare proprio tutta la comunità LGBTQIA+ e per difendere la libertà di essere sempre se stessi. A pochissimi giorni dal suo debutto sulla piattaforma, Glamorous è già una serie di successo, tra le più apprezzate del momento.

Credits: @netflix, La locandina di Glamorous

IL CAST DI GLAMOROUS, MOLTO RICCO E VARIEGATO

Il cast di Glomorous è molto ricco e variegato e soprattutto pieno di volti nuovi, ma anche di grandi attori. I protagonisti indiscussi della serie sono Marco, interpretato da Miss Benny -cantante e Youtuber classe 1999- e Madolyn, interpretata da Kim. Per Miss Benny è stata una conquista incredibile poter far parte di questo cast. «In tutta la mia carriera non mi era mai stato dato il permesso di lasciarmi andare. Questo ruolo è tutta la convalida omosessuale che posso chiedere», ha raccontato.

Assieme a loro, ci sono anche Zane Phillips nei panni di un sospettoso Chad, figlio di Madolyn e direttore delle vendite, una dolcissima Jade Payton nel ruolo di Venetia, la prima assistente di Madolyn e una sorta di mentore per Marco, Michael Hsu Rosen che interpreta il grafico Ben che non passerà di certo osservato agli occhi di Marco e Ayesha Harris che interpreta Britt, un’altra graphic designer dell’azienda.

A loro si è aggiunto anche Graham Parkhurst nei panni dell’atleta Parker. Centrale anche la figura della madre di Marco, Giulia, interpretata da Diana Maria Riva. L’amorevole madre che vuole solo che sia felice. Ha sempre buone intenzioni e supporta sempre il figlio.

Credits: @netflix, Parte del cast della serie durante una scena

IL PERSONAGGIO DI KIM CATTRALL

Vincitrice di un Golden Globe, grazie alla serie tv che l’ha consacrata al pubblico (Sex and the City, ndr), Kim Cattrall torna con un ruolo da protagonista nei panni di Madolyn Addison, una top model veterana diventata magnate del trucco dopo aver fondato la sua azienda beauty. Madolyn è una dirigente arguta molto dedita al suo lavoro, ma che adesso vuole rinnovare per paura del fallimento. Nonostante il suo status, è ancora incerta sugli aspetti della sua attività e della sua vita personale. E questo la rende un personaggio tanto complesso quanto affascinante. Cosa ci riserverà Kim in questa nuova serie tv?

Credits: @netflix, Kim Cattrall interpreta Madolyn Addison in Glamorous

GLAMOROUS, LA STAGIONE 2 SI FARÀ?

Molti si sono già liquidati in un batter di ciglio tutti i 10 episodi di Glamorous. A questo punto non resta che chiederci: Glamorous 2 si farà? I fan non vedono l’ora di scoprire come si evolveranno le vicende dei personaggi, tuttavia Netflix non ha ancora rilasciato news o dettagli su un ipotetico prossimo capitolo della serie tv. In effetti, è ancora un po’ precoce pensarlo, ma i buoni risultati e alcuni rumors, lasciano ben pensare che in realtà la seconda stagione di Glamorous ci sarà e potrebbe già uscire ad inizio del 2024. Per informazioni più certe non ci resta che attendere!

Credits: @Netflix, Il protagonista Marco in una scena della serie

Se volete conoscere le ultime novità a tema film e serie tv, leggete questi post:

1) NETFLIX: LE NUOVE USCITE DI GIUGNO 2023 TRA FILM E SERIE TV

2) MERCOLEDI 2: CAST, ANTICIPAZIONI, TRAMA E QUANDO ESCE

3) 13 FILM E SERIE TV SUL RAPPORTO MADRE-FIGLIA DA VEDERE INSIEME

Via Giphy

Ragazze, Glamours è già una serie molto amata su Netflix. Voi l’avete già vista? Vi è piaciuta o la guarderete? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Un bacione e al prossimo post, il TeamClio!