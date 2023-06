QUALI SONO I MIGLIORI TERMOPROTETTORI CAPELLI 2023?

Utilizzare il termoprotettore per capelli è importantissimo: va applicato sulle lunghezze ogni volta che si utilizza il phon e che si passa la piastra (o il ferro arricciacapelli). I termoprotettori capelli 2023 mettono d’accordo proprio tutte perché rispondono a diverse esigenze. C’è il termoprotettore capelli professionale e quello economico, di profumeria, di supermercato oppure bio e naturale. Ne esistono in olio e in spray, a seconda che si abbiano i capelli fini o più spessi e corposi. La maggior parte dei termoprotettori performa molto bene sia sui capelli bagnati che sui capelli asciutti. Molti dei migliori prodotti in commercio assolvono anche altre funzioni, come quella districante e quella anticrespo.

Credits: Foto di Freepik.com | Freepik

Abbiamo selezionato i migliori termoprotettori capelli 2023, per ogni tipo di esigenza e di tutte le fasce di prezzo. Curiose di scoprirli insieme a noi? Allora, iniziamo.

TERMOPROTETTORI CAPELLI 2023: I MIGLIORI PER CAPELLI FINI E DOPPIE PUNTE

L’olio per capelli è un alleato prezioso e le texture oleose ma leggere caratterizzano anche molti dei migliori termoprotettori attualmente in circolazione. Adatto ai capelli fini e sottili che necessitano di una protezione efficace ma impalpabile, Bumble and Bumble Hairdresser’s Invisible Oil è un termoprotettore in olio leggerissimo che agevola lo styling e ripara lunghezze e punte dal calore. Può essere usato anche come protezione solare capelli.

Bumble and Bumble, Bb. Hairdresser’s Invisible Oil Heat/UV Protective Primer. Prezzo: 30,40€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it





Pensato per i capelli deboli e che tendono a cadere, Grow Gorgeous Repair Heat Protection Leave-in Oil è un altro ottimo termoprotettore in olio. Con un complesso di 6 oli naturali, tra cui moringa e marula, protegge i capelli e li rinforza occupandosi anche di richiudere le cuticole, tenere a bada l’effetto crespo e sigillare le doppie punte.

Grow Gorgeous, Repair Heat Protection Leave-in Oil. Prezzo: 28,50€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Gisou firma, invece, questo termoprotettore spray dall’azione volumizzante a base di propoli. Dona volume e migliora la definizione dei capelli, prevenendo la formazione delle doppie punte.

Gisou, Propolis Protecting Spray. Prezzo: 37,00€ su sephora.it

TERMOPROTETTORE CAPELLI PROFESSIONALE: DA GHD A KÉRASTASE, IL TOP PER LA HAIRCARE

Focalizziamoci, adesso, sulle migliori proposte per chi è alla ricerca di un termoprotettore per capelli professionale ovvero firmato dalle marche TOP di gamma del settore haircare. Uno dei termoprotettori più venduti in assoluto è ghd Bodyguard Heat Protect Spray, con polimeri protettivi e agenti condizionanti che assicurano uno styling impeccabile come dal parrucchiere anche a casa.

ghd, Bodyguard Heat Protect Spray. Prezzo: 22,90€ su amazon.it

Redken propone Quick Blowout, un siero bifasico che protegge i capelli dalle alte temperature di phon, piastra e altri device. Il brand consiglia di usarlo soprattutto sui capelli bagnati perché riduce notevolmente i tempi di asciugatura. Va benissimo per i capelli fini perché aggiunge volume e sostegno alle radici.

Redken, Quick Blowout. Prezzo: 24,95€ su lookfantastic.it

TERMOPROTETTORE CAPELLI PROFESSIONALE: UN ALLEATO INSOSTITUIBILE

Vi consigliamo anche una delle ultime novità di Kérastase. Il brand ha da poco lanciato Nutritive Lotion Thermique Sublimatrice, un termoprotettore specifico per capelli secchi da sottili a normali a base di proteine vegetali e niacinamide. Oltre a proteggere dal calore, riduce l’effetto crespo e idrata e nutre la fibra capillare.

Kérastase, Nutritive Lotion Thermique Sublimatrice. Prezzo: 28,00€ in offerta su sephora.it

Ragazze, non è ancora tutto. Girate pagina e continuate a leggere per scoprire gli altri termoprotettori capelli 2023 che abbiamo selezionato per voi: in particolare, troverete alcuni suggerimenti a tema termoprotettore capelli naturale, bio ed economico.