QUALI SONO LE MIGLIORI CREME CONTORNO OCCHI ILLUMINANTI 2023?

Insieme ai sieri contorno occhi, le creme contorno occhi illuminanti 2023 sono i prodotti più acquistati per la cura del perioculare. L’obiettivo, soprattutto in presenza di borse e occhiaie, è individuare una crema contorno occhi illuminante e idratante che sia anche leggermente schiarente, così da attenuare le zone d’ombra. Si spazia dalla crema contorno occhi colorata a quella incolore, dalle texture più corpose a quelle leggere e impalpabili. A seconda delle proprie esigenze è possibile scegliere formule a base di ingredienti dei più diversi. Gli attivi più quotati sono caffeina, vitamina C, acido ialuronico e retinolo.

Curiose di scoprire con noi le creme contorno occhi illuminanti 2023 che vale davvero la pena provare? Nel post ne troverete 11 da comprare online, firmate dalle migliori marche di farmacia, profumeria e low cost. Iniziamo.

CREME CONTORNO OCCHI ILLUMINANTI 2023: LE PROPOSTE DI ANTIPODES, DRUNK ELEPHANT E REN

Prendersi cura del contorno occhi è fondamentale, specialmente quando non si è più giovanissime. Questa particolare area del nostro viso è tra le più delicate ed è una delle prime a risentire del passare del tempo. Borse e occhiaie, inoltre, sono sempre dietro l’angolo ed è quindi buona abitudine non farsi cogliere impreparate adoperando trattamenti specifici dall’azione illuminante, idratante e schiarente.

Tra le migliori creme contorno occhi illuminanti 2023 resiste questa proposta ormai cult di Antipodes, una crema fondente e morbida a base di ingredienti naturali tra cui il miele di Manuka e gli estratti di fiori dell’albero della seta. Ricca e nutriente, è perfetta anche per le pelli mature.

Antipodes, Manuka Honey Skin-Brightening Eye Cream. Prezzo: 46,00€ su sephora.it*





Drunk Elephant firma, invece, un trattamento contorno occhi illuminante di ultima generazione formulato con ben 8 diversi peptidi e ben 5 forme di vitamina C. Un concentrato di energia e luminosità che presenta anche proprietà antiossidanti e lenitive. Il contorno occhi, con un utilizzo costante, appare levigato e disteso, le rughe attenuate e il colorito uniforme.

Drunk Elephant, C-Tango Multivitamin Eye Cream. Prezzo: 65,00€ su sephora.it

Tra le creme contorno occhi illuminanti e idratanti più vendute c’è anche REN Brightening Dark Circle Eye Cream. Si tratta, in questo caso, di una formula studiata appositamente per contrastare le occhiaie: promette, in soli 7 giorni, di ridurle visibilmente grazie a ingredienti come glicogeno e fiori di sambuco. Questa crema, piacevole da massaggiare e abbastanza corposa, esercita un’efficace azione rimpolpante.

REN, Brightening Dark Circle Eye Cream. Prezzo: 41,00€ in offerta su sephora.it*

LE CREME CONTORNO OCCHI DI ULTIMA GENERAZIONE DI NIP+FAB, THE INKEY LIST E ILIA

Ormai è risaputo che i prodotti con vitamina C funzionino molto bene sugli incarnati spenti e sulle discromie, e le creme contorno occhi con vitamina C non fanno di certo eccezione. Questo ingrediente continua a essere uno dei più impiegati ed è presente nelle formule di molte creme contorno occhi illuminanti degne di nota. Basti pensare a NIP+FAB Vitamin C Fix Eye Cream, crema per il contorno occhi dall’ottimo rapporto qualità-prezzo che contiene il 5% di vitamina C e, tra gli altri, attivi come la caffeina e la niacinamide.

NIP+FAB, Vitamin C Fix Eye Cream. Prezzo: 23,45€ su lookfantastic.it

MOLTE CREME CONTORNO OCCHI ILLUMINANTI CONTENGONO ATTIVI COME VITAMINA C, CAFFEINA E RETINOLO

Esistono in commercio anche prodotti che simulano e potenziano l’azione della vitamina C, rivelandosi estremamente efficaci. The Inkey List propone, a tal proposito, questa crema viso a base di Brightenyl, uno speciale ingrediente attivo che vanta 4 volte le proprietà illuminanti della vitamina C. Leggera e di facile assorbimento, bilancia il tono della pelle e attenua l’iperpigmentazione del contorno occhi lasciandolo uniforme e più liscio.

The Inkey List, Brighten-I Eye Cream. Prezzo: 15,45€ su lookfantastic.it

Un altro ingrediente che performa molto bene sul contorno occhi è il retinolo, dall’azione esfoliante e in grado di promuovere il rinnovamento cellulare. Ilia Bright Start Activated Eye Cream sfrutta proprio un’alternativa vegetale al retinolo per idratare e decongestionare il contorno occhi, schiarendolo e illuminandolo. A potenziarne gli effetti la punta in ceramica rinfrescante con cui massaggiare la texture e il finish leggermente traslucido.

Ilia, Bright Star Activated Eye Cream. Prezzo: 57,00€ su sephora.it*

