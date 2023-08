GILET DONNA: QUALI MODELLI COMPRARE PER L’ESTATE 2023 E COME ABBINARLI?

Non ci sono più dubbi: il gilet donna è un must per l’Estate 2023 e, molto probabilmente, questo capo di abbigliamento ci accompagnerà anche in autunno. Quando parliamo di tendenza moda gilet ci riferiamo a gilet smanicati declinati prevalentemente in tessuti leggeri, come il cotone e il lino. Il modello più richiesto è quello cropped e con bottoni, affiancato dal modello doppiopetto ispirato al guardaroba maschile. Tanti i brand a includere nelle loro collezioni gilet donna estivi, da Zara, H&M e Mango alle migliori marche vendute su Amazon. Il gilet donna, elegante o casual, può essere indossato in molti modi diversi: gli abbinamenti con cui potersi sbizzarrire non mancano.

Credits: @ceriseamusante_ Via Instagram, @zara.com, @jariatudanita Via Instagram

Curiose di scoprire con noi tutto quello che c’è da sapere sulla tendenza moda gilet donna Estate 2023? Nel post troverete idee, ispirazioni e abbinamenti da cui prendere spunto per i vostri look: iniziamo.

GILET DONNA ESTATE 2023: UN TREND ISPIRATO AL GUARDAROBA MASCHILE

L’oggetto del desiderio più ambito nel panorama fashion è, attualmente, il gilet donna. Un trend ispirato al guardaroba maschile che ha spopolato negli anni ’00 e che, a distanza di un paio di decenni, è tornato alla ribalta conquistando i feed dei social diventando in breve tempo un must have indiscusso per i look estivi.

IL GILET DONNA PRENDE LE MOSSE DAL GUARDAROBA CLASSICO MASCHILE

Ma procediamo con ordine. Tutti lo chiamano gilet anche se, per essere corretti, il termine esatto è panciotto. Il capo del momento altro non è che uno smanicato, prevalentemente con scollo a V e chiuso dagli immancabili bottoni al centro, originariamente parte del classico completo maschile composto da giacca, pantalone e camicia.

Credits: @purdeylau Via Instagram – Gilet nero con pantaloni bianchi e tacchi alti





Il gilet donna Estate 2023, però, basta da solo per fare il look e si indossa a pelle, a mo’ di top. C’è chi lo abbina in modo elegante, indossandolo con pantaloni palazzo e tacchi alti, e chi invece preferisce indossarlo insieme a un semplice paio di jeans.

Credits: @jariatudanita Via Instagram – Il gilet può essere indossato anche con un paio di jeans

Il gilet donna nero è attualmente il più gettonato, nonché il più versatile e facile da abbinare, ma complice il periodo caldo sono di grande tendenza anche tutte le nuance chiare, dal color sabbia al bianco per look total white raffinati. I tessuti leggeri, come cotone e lino, sono quelli da preferire per look impeccabili e a prova di afa.

Credits: @ceriseamusante_ Via Instagram – Completo composto da gilet bianco e gonna longuette tono su tono

I GILET DONNA ESTIVI SONO COLORATI E DAI TESSUTI LEGGERI

Tutte le principali marche di abbigliamento hanno incluso nelle loro collezioni Estate 2023 svariati modelli di gilet donna: c’è il gilet corto, praticamente cropped, e quello più lungo, ve ne sono di elegantissimi e di più casual. H&M, per esempio, ne propone di tantissimi declinati in colori dei più vari, a partire dall’immancabile rosa Barbie. I gilet donna colorati possono essere indossati anche al di sopra di una t-shirt bianca per un look pratico ma cool da tutti i giorni.

Credits: @hm.com

Mango pensa all’autunno proponendo numerosi tailleur composti da blazer, pantaloni palazzo e gilet elegante. Un look come quello qui sotto è perfetto anche in vista di un evento speciale, come una laurea per esempio.

Credits: @mango.com

Tra i più cercati in rete spiccano i gilet donna Zara, soprattutto quelli in lino e dai colori naturali. Adatti a look freschi e leggeri, sono un capo passepartout da indossare con gonne e pantaloni lunghi ma anche con un paio di shorts.

Credits: @zara.com

Ragazze, non è ancora tutto. Girate pagina e continuate a leggere per altri consigli a tema shopping sul trend gilet donna Estate 2023.