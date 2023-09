QUALI SONO LE FELPE DONNA AUTUNNO 2023 DA AVERE?

Il trend delle felpe 2023 continuerà a tenere banco anche nella stagione autunnale. Ci sono modelli per tutti i gusti, da acquistare al volo e sistemare nel guardaroba per look dei più diversi. Tante le proposte firmate dalle migliori marche a tema felpa donna Autunno 2023 disponibili negli store e online, anche su Amazon. Si spazia dai modelli con cappuccio a quelli con zip, dalle felpe girocollo a quelle cropped. Non mancano le felpe più particolari ed eleganti, arricchite da stampe originali e dettagli leziosi come strass e volant.

Difficile non riuscire a scovare la felpa must have dell’autunno tra le tantissime referenze disponibili. Abbiamo selezionato per voi 13(+1) felpe donna Autunno 2023 che vale la pena avere, da comprare comodamente su Amazon tra le proposte di brand TOP di gamma come Nike, Armani, Guess e Calvin Klein. Ce ne sono per tutti i gusti e per tutte le tasche: iniziamo.

FELPE AUTUNNO 2023: I MODELLI CON CAPPUCCIO SONO UN EVERGREEN

Quando l’autunno si avvicina, è tempo di tirare fuori dall’armadio le vecchie felpe o di acquistarne di nuove. I principali brand del fashion hanno incluso nelle loro collezioni tantissimi modelli di felpe donna tra cui poter scegliere, a seconda dei propri gusti e del proprio stile. Senza alcun dubbio, le felpe con il cappuccio resistono in cima alle preferenze delle fashioniste.

LE FELPE CON IL CAPPUCCIO SONO UN GRANDE CLASSICO DELLO STILE SPORTY E CASUAL

Sono comode e avvolgenti, inoltre stanno benissimo al di sotto dei cappotti in previsione della stagione fredda. Chi desidera fare un investimento pensando al periodo invernale dovrebbe optare per modelli felpati internamente, mentre le felpe garzate sono adatte al clima mite dell’autunno e della primavera.

Armani Exchange, French Terry Armani Studded Logo Felpa con cappuccio. Prezzo: 120,00€ su amazon.it

I colori basici come il nero e il grigio sono i più richiesti per il periodo autunnale. Si abbinano facilmente e non passano mai di moda. Firmano modelli con cappuccio interessanti declinati in queste tonalità brand come Armani Exchange, Calvin Klein Jeans e Tommy Hilfiger.







Tommy Hilfiger, Felpa donna Heritage con cappuccio. Prezzo: 71,00€ su amazon.it





Calvin Klein Jeans, Felpa con cappuccio Archival Monologo. Prezzo: 76,99€ su amazon.it

Anche Levi’s propone felpe donna Autunno 2023 comode e pratiche, declinate in colori moda di tendenza come il viola. Le felpe del brand, dalla vestibilità leggermente over, si possono indossare con i nuovi modelli di jeans per l’autunno oppure abbinare a pantaloni joggers per un look più sportivo.

Levi’s, Standard Hoodie Felpa Donna. Prezzo: 47,99€ su amazon.it

CON ZIP, PER LOOK PRATICI E STILOSI

In alternativa, specialmente se preferite le felpe facili da mettere e da togliere, vi suggeriamo di puntare sui modelli con zip. Le felpe con cerniera possono essere con e senza cappuccio, e queste ultime si prestano anche a look più stilosi e chic.

Amazon Essentials, Felpa con cappuccio e zip. Prezzo: 26,60€ su amazon.it

Guess, Felpa zip con logo laterale. Prezzo: 80,00€ su amazon.it

Un’alternativa è la felpa con mezza zip, che si apre davanti solo fino al petto. Di ispirazione vintage, queste felpe affollano le nuove collezioni autunnali di molti brand tra cui Tommy Hilfiger Jeans.

Tommy Hilfiger, Felpa con cerniera donna 1985 Mezza zip. Prezzo: 52,25€ – 109,00€ su amazon.it

