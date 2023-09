QUALI SONO LE GONNE DI JEANS AUTUNNO 2023 DI TENDENZA?

Ognuna di noi dovrebbe avere nell’armadio almeno un nuovo jeans per l’autunno e una gonna in denim. Fortunatamente, sono tante le proposte in termini di gonne di jeans Autunno 2023 tra cui poter scegliere. Le gonne di jeans corte resistono in cima alla wishlist delle fashioniste che, in autunno, le indossano a gambe nude oppure con le calze quando le temperature iniziano ad abbassarsi. Le gonne di jeans midi sono molto versatili e stilose. I modi per abbinare una gonna di jeans al ginocchio si sprecano, sia per occasioni casual che più formali. Immancabili le gonne di jeans lunghe autunnali, da abbinare a felpe, camicie, sneakers, tacchi o anfibi. Si spazia dai modelli più semplici alle gonne di jeans particolari, come quelle con bottoni o con tasconi laterali in stile cargo. Le nuove collezioni includono molti modelli a vita alta, ma non mancano quelli a vita media e bassa.

Abbiamo selezionato per voi 11 gonne di jeans Autunno 2023 da comprare su Amazon, firmate da alcune delle migliori marche come Levi’s e Calvin Klein oppure low cost ma altrettanto cool. Curiose di scoprirle? Allora iniziamo.

LA GONNA DI JEANS CORTA RESISTE TRA LE TENDENZE MODA DONNA AUTUNNO 2023

In autunno c’è chi non rinuncia alla gonna di jeans corta, da indossare a gambe nude oppure con le calze a seconda delle preferenze e nondimeno delle temperature. Tra i modelli più quotati si distinguono quelli a vita alta, dalle linee semplici e pulite oppure con particolari destroyed.

Calvin Klein, Seamed High Rise Mini Skirt. Prezzo: 64,95€ – 69,95€ su amazon.it





La linea continuativa di Levi’s, per esempio, include l’iconica gonna in jeans modello boyfriend con orlo sfilacciato. Il lavaggio è declinato in un blu medio leggermente consumato.

Levi’s, High Rise Decon Iconic Boyfriend Skirt. Prezzo: 46,53€ – 65,00€ su amazon.it

LE GONNE DI JEANS CORTE POSSONO ESSERE INDOSSATE ANCHE CON LE CALZE

Da portare con le sneakers oppure, perché no, con un paio di nuovi anfibi Autunno 2023, le gonne corte di jeans sono molto più versatili di quel che sembra. Basta scegliere il modello giusto. I lavaggi chiari, per esempio, sono più adatti a look sporty e casual.

Tommy Jeans, Gonna Corta Modello Mom Mid Skirt. Prezzo: 53,50€ su amazon.it

I lavaggi scuri e il denim nero si rivelano particolarmente indicati in vista della stagione invernale e si abbinano con facilità a stivaletti e tacchi, eventualmente per look da tempo libero più ricercati e per le serate informali.

Vero Moda, Vmfaith Mr Short Denim Skirt. Prezzo: 18,93€ su amazon.it

