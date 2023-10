QUALI SONO I MIGLIORI CALENDARI DELL’AVVENTO BEAUTY 2023 MAKE-UP, SKINCARE E BODYCARE?

I calendari dell’Avvento beauty 2023 accontentano tutti i gusti e non si rivolgono solo alle appassionate di make-up. Le migliori proposte in commercio, infatti, sono dedicate al mondo del beauty nella sua interezza includendo anche skincare, bodycare, cura del corpo e dei capelli. Occhi puntati, come ogni anno, sul calendario dell’Avvento beauty di Lookfantastic, uno dei più ricchi e variegati in assoluto. Lo stesso dicasi per il calendario dell’Avvento beauty di Sephora e per quello di Douglas, declinati in più varianti così da ricoprire diverse fasce di prezzo. Molti brand di alta profumeria, come Lancôme e Dior, firmano calendari dell’Avvento beauty incredibili: belli da vedere, praticamente da collezione, e pieni di sorprese lussuose. Non mancano le proposte per chi è alla ricerca di un calendario dell’Avvento beauty economico o, comunque, non troppo dispendioso.

Credits: Foto di sfondo Freepik.com | KjPargeter

Anche quest’anno la gioia dell’attesa del Natale si moltiplica se accompagnata dall’emozione di aprire, giorno per giorno, le caselline dei calendari dell’Avvento beauty 2023. Curiose di scoprire con noi le proposte imperdibili firmate dai migliori brand? Tra make-up, skincare e bodycare, non c’è che l’imbarazzo della scelta: iniziamo subito.

CALENDARI AVVENTO BEAUTY 2023: LE PROPOSTE DI LOOKFANTASTIC, SEPHORA E DOUGLAS

Tra i calendari dell’Avvento beauty 2023, quello di Lookfantastic è sicuramente uno dei più ambiti e chiacchierati. Come da tradizione, il noto e-commerce mette a disposizione della sua clientela una vasta scelta in termini di prodotti bestseller make-up, skincare e non solo.

LOOKFANTASTIC PROPONE A UN PREZZO VANTAGGIOSO IL SUO ORMAI ICONICO CALENDARIO DELL’AVVENTO BEAUTY

Il calendario dell’Avvento 2023 Lookfantastic porta le firme di brand come Eve Lom, Elemis, Color Wow e Iconic London: 27 prodotti di bellezza per 25 giorni a un prezzo imbattibile (che scende ulteriormente, a 100,00€, per gli abbonati a The Box).

Lookfantastic, Calendario dell’Avvento 2023 (valore oltre 625,00€). Prezzo: 105,00€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it





Non è da meno il calendario dell’Avvento beauty 2023 Sephora Favorites, comprensivo di 26 prodotti appartenenti a tutte le principali categorie della cosmesi. 10 prodotti sono disponibili in formato standard e tra le marche si distinguono Rare Beauty, Gisou, Natasha Denona e Drunk Elephant.

Sephora Favorites, Calendario dell’Avvento – 26 prodotti make-up, skincare, capelli, profumo (valore reale 418,50€). Prezzo: 149,90€ su sephora.it

Sephora ha pensato, inoltre, a una versione più economica interamente dedicata alla linea Sephora Collection.

Sephora Collection, The Future is Yours – Calendario dell’Avvento beauty premium. Prezzo: 79,99€ su sephora.it

Ottimo rapporto qualità-prezzo anche per il calendario dell’Avvento beauty 2023 Douglas. Contiene 24 prodotti di brand come Clinique ed Estée Lauder e presenta un elegante design: il colore rosso, iconico e tradizionale, è in perfetto stile natalizio e scalda il cuore.

Douglas, Calendario dell’Avvento 2023. Prezzo: 64,95€ su douglas.it

*Codice sconto CLIO20 dedicato alla Community ClioMakeUp. Offerta valida solo su sephora.it e su APP Sephora dal 4 aprile al 22 ottobre 2023. Sconto del 20% da partire da 49€ di spesa inserendo il codice CLIO20 a carrello. Offerta non cumulabile con buoni sconto in corso di validità. Offerta valida per la consegna secondo la modalità Click&Collect. Alcuni marchi potrebbero essere esclusi, per dettagli e condizioni visitare il sito sephora.it a questa pagina: https://faq.sephora.it/s/article/L-offerta-%C3%A8-valida-su-tutti-i-prodotti

Ragazze, non è ancora tutto. Girate pagina e continuate a leggere per scoprire gli altri calendari dell’Avvento beauty 2023 che abbiamo selezionato per voi.