COME SONO STATI ADDOBBATI GLI ALBERI DI NATALE VIP 2023?

Anche quest’anno si accende la curiosità, per cui divertiamoci a sbirciare in casa dei personaggi famosi per scoprire come sono stati addobbati i loro alberi di Natale VIP 2023. Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto il rosso e l’oro per i loro addobbi, aggiungendo orsacchiotti e Schiaccianoci per la gioia dei piccoli Leone e Vittoria. Addobbi stravaganti per l’influencer Chiara Biasi, mentre molti personaggi noti del mondo dello spettacolo nostrano hanno preferito alberi di Natale classici e completamente in oro. Tra questi c’è Diletta Leotta, alle prese con il suo primo Natale da mamma. A proposito di maternità, Paris Hilton ha da poco avuto una bambina e, per festeggiare, ha optato per un albero di Natale rosa. Opulenza e lusso per Jennifer Lopez, mentre Kim Kardashian ha stupito tutti decorando la casa con tantissimi abeti innevati.

Credits: @parishilton, @jlo, @giopalmas82 Via Instagram

Curiose di scoprire con noi gli alberi di Natale VIP 2023 che abbiamo scovato su Instagram tra le foto natalizie delle star? Allora, iniziamo subito.

ALBERI DI NATALE VIP 2023: DAGLI SCHIACCIANOCI DEI FERRAGNEZ AGLI ADDOBBI POP DI CHIARA BIASI

Tra le tante tradizioni natalizie, ce n’è una che mette tutti d’accordo: l’albero di Natale. Anche quest’anno ci siamo sbizzarriti con gli addobbi e le decorazioni, ripescando le più datate per rispettare la tradizione e acquistandone di nuove per impreziosire l’albero e renderlo più particolare e modaiolo.

Lo stesso hanno fatto i volti noti del mondo dello spettacolo. C’è chi ha addobbato l’abete quasi last minute e chi, invece, non stava più nella pelle e ha deciso di avviare la “missione albero” ancora prima dell’arrivo del mese di dicembre. Tra i primi a condividere sui social il loro albero di Natale, Chiara Ferragni e Fedez hanno dato non pochi spunti ai loro followers.

Credits: @chiaraferragni Via Instagram – Chiara Ferragni e Fedez nella loro nuova casa, ai piedi dell’albero di Natale con Leone e Vittoria





Da poco trasferitisi nella loro nuova casa con l’intera famiglia – Leone, Vittoria e la cagnolina Paloma – hanno scelto un albero di Natale nei toni dell’oro e del rosso, abbellendolo con orsetti deliziosi e soldatini Schiaccianoci.

Colori classici e addobbi tradizionali anche per l’albero di Natale di Giorgia Palmas e Filippo Magnini, sempre più affiatati e innamorati.

Credits: @giopalmas82 Via Instagram – Giorgia Palmas e Filippo Magnini con il loro albero di Natale

Mood completamente diverso, invece, per l’influencer Chiara Biasi. Il suo è un albero di Natale pop, particolarissimo e originale.

Credits: @chiarabiasi Via Instagram – Lo stravagante albero di Natale di Chiara Biasi

LUCI E ORO VANNO PER LA MAGGIORE TRA I VIP ITALIANI

Federica Pellegrini è ormai prossima al parto e si è divertita ad addobbare l’albero con il marito Matteo Giunta e il resto della famiglia. Tantissime lucine e, nel cuore, una forte emozione all’idea di abbracciare presto la sua piccola.

Credits: @kikkafede88 Via Instagram – Federica Pellegrini, alle prese con l’albero di Natale, sta per diventare mamma per la prima volta

ALBERI DI NATALE VIP 2023: L’ORO IL COLORE DELL’ANNO

Beatrice Valli non ha avuto dubbi e, per quest’anno, ha scelto il colore oro per decorare il suo altissimo albero di Natale. Via libera a palline dorate di varie fattezze e dimensioni e a cascate di fili decorativi tono su tono.

Credits: @beatricevalli Via Instagram – Albero di Natale oro per Beatrice Valli

Diletta Leotta, al suo primo Natale da mamma, ha optato per un albero di Natale slim ma non per questo meno di impatto. Anche per la showgirl e conduttrice il colore del Natale 2023 è l’oro.

Credits: @dilettaleotta Via Instagram – Anche Diletta Leotta ha scelto l’oro per gli addobbi del suo albero di Natale

Il suo è un albero ricchissimo e davvero stracolmo di addobbi. D’altronde, il detto less is more non ha niente a che fare con il Natale. Non siete d’accordo?

