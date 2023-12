GUIDA AI REGALI DI NATALE 2023: QUALI SONO LE MIGLIORI IDEE REGALO DA METTERE SOTTO L’ALBERO?

Siete ancora impegnate nella corsa ai regali di Natale 2023 per amici, parenti, fidanzati/e e chi più ne ha più ne metta? Allora, ragazze, mettetevi comode e prendete appunti: la nostra speciale guida regali di Natale 2023 è quello che fa per voi. Iniziamo subito.

REGALI DI NATALE BEAUTY 2023: COSA REGALARE AI VERI APPASSIONATI

I regali di Natale beauty sono sempre tra i più apprezzati. Per questa ragione abbiamo realizzato per voi una guida pratica ai regali di Natale 2023 beauty last minute, con molti suggerimenti che comprendono regali di Natale 2023 beauty low cost ma anche proposte per chi ha intenzione di investire un budget un po’ più consistente. Dal make-up e la skincare ai prodotti per unghie, non resta che scegliere.

LE IDEE REGALO MAKE-UP PER LOOK DELLE FESTE AL TOP

Per i veri make-up addicted, scegliete kit e cofanetti contenenti prodotti delle migliori marche. Le profumerie, sia negli store fisici che online, mettono a disposizione tantissime proposte interessanti come questo Rose Metals Deluxe Trio di Anastasia Beverly Hills.

Anastasia Beverly Hills, Rose Metals Deluxe Trio – Cofanetti Make-up. Prezzo: 69,00€ su sephora.it





Per un’idea regalo low budget, ma che risulterà sicuramente graditissima, vi segnaliamo il nuovo LipGloss&Glam Star Grace. Con il suo colore rosso fragola e il suo tocco shine impreziosirà in pochi attimi il make-up di Natale rendendolo unico.

ClioMakeUp, LipGloss&Glam Star Grace JuicyLove. Prezzo: 14,50€ su cliomakeupshop.com

Leggete il nostro speciale regali di Natale make-up per saperne di più.

I COFANETTI SKINCARE PER UNA PELLE IMPECCABILE

I regali di Natale a tema skincare non sono da sottovalutare e, soprattutto quando ci si affida alle marche di alta profumeria, fanno sempre un figurone. Anche in questo caso i cofanetti, come il nuovo Shiseido Benefiance Holiday Kit, sono la soluzione migliore per far provare a chi riceve il regalo quanti più prodotti possibili per una skincare routine completa.

Shiseido, Benefiance Holiday Kit – Trattamento viso antirughe. Prezzo: 111,00€ su sephora.it

Se il budget che si ha in mente è più basso è possibile optare anche per kit meno dispendiosi, come il duo Fresh Cleanse & Hydrate Skincare Set che include detergente viso adatto a tutti i tipi di pelle e crema idratante.

Fresh, Cleanse & Hydrate Skincare Set – Set per la pulizia e l’idratazione del viso. Prezzo: 25,00€ su sephora.it

Date un’occhiata al nostro speciale regali di Natale skincare e ricordatevi anche i regali di Natale 2023 beauty da farmacia.

I REGALI A TEMA CAPELLI E UNGHIE

Il mondo beauty è molto ricco e vario, per cui tanto vale approfittarne, sbizzarrirsi e non dimenticare i prodotti per capelli e i prodotti per unghie.

Un’ottima idea regalo, volendo investire una cifra piuttosto alta, è la piastra per capelli. La nuova Imetec Bellissima Steam Elixir è la piastra a vapore che promette un liscio impeccabile con una sola passata e si trova spesso in offerta su Amazon.

Imetec, Bellissima Steam Elixir. Prezzo: 99,99€ in offerta su amazon.it

Vi lasciamo anche un suggerimento più economico. Slip propone per questo Natale delle adorabili confezioni natalizie contenenti morbidissimi scrunchies in seta: non rovinano i capelli, non li strappano e non li fanno increspare.

Slip, Scrunchie Ornament. Prezzo: 20,87€ con il codice LFCLIO su lookfantastic.it

Per le appassionate di manicure, puntate sui set di smalti per unghie. Uno dei più cute per le feste è quello della linea Sephora Collection The Future is Yours.

Sephora Collection, The Future is Yours. Prezzo: 19,99€ su sephora.it

Leggete i nostri speciali sui regali di Natale capelli e i regali di Natale a tema unghie per tante altre idee regalo a cui ispirarvi.

I REGALI DI NATALE 2023 MODA PER LE FASHIONISTE

Chi ama la moda non può resistere alla tentazione di arricchire la propria collezione di vestiti, borse e scarpe. Sono proprio gli accessori gli articoli fashion su cui vi suggeriamo di puntare per colpire nel segno in vista delle prossime feste.

IDEE REGALO ABBIGLIAMENTO, DALLE BORSE ALLE SCIARPE

Scegliere dei capi di abbigliamento da regalare può far sorgere qualche dubbio, prima di tutto in termini di vestibilità. Questi problemi non si presentano affatto quando ci si approccia all’acquisto di una bella borsa, per esempio. Sceglietela in un colore basico, come il nero, e optate per un modello non troppo stravagante che risulti facile da abbinare con tutto.

Michael Kors, Jet Set – Borsa da viaggio con tracolla grande. Prezzo: 188,00€ su amazon.it

GLI ACCESSORI MODA SONO OTTIME IDEE REGALO PER NATALE

Vi consigliamo anche di focalizzarvi su accessori come cappelli e sciarpe preferibilmente in lana o in cashmere. Resistono nel tempo e sono accessori di alta qualità: tra i brand Made in Italy, in particolare, vi consigliamo Neo B-Cashmere che unisce la preziosa qualità della maglieria d’alta moda a una visione contemporanea di sostenibilità e di accessibilità.

NEO B – CASHMERE, Scaldacollo Treccia. Prezzo: 89€ su amazon.it

Per altre idee fashion, leggete il nostro speciale sui regali di Natale moda.

CON I BIJOUX NON SI SBAGLIA MAI

Non c’è niente di meglio per stupire dell’effetto bling-bling. Gioielli e bijoux sono un must quando ci si scambia i regali sotto l’Albero e le proposte tra cui poter scegliere non mancano.

Le collane multifilo sono di grande tendenza quest’anno e le proposte di Bronzallure non deludono le aspettative.

Bronzallure, Collana multifilo graduata. Prezzo: 82,71€ con il codice sconto CLIO15 su bronzallure.com

Su Amazon si trovano moltissimi gioielli Swarovski scontati. Tra orecchini, bracciali e collane, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Swarovski, Orecchini Angelic Square. Prezzo: 50,06€ su amazon.it

Ricordatevi di leggere il nostro speciale a tema regali bijoux per altre sfavillanti e preziose proposte da mettere sotto l’Albero.

