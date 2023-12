QUALI REGALI DI NATALE 2023 BEAUTY ACQUISTARE IN FARMACIA?

I regali di Natale 2023 beauty da farmacia tra cui poter scegliere sono davvero tantissimi, sia per la cura della pelle che per la cura del corpo. Si spazia dai cofanetti skincare più costosi a quelli economici, firmati dalle migliori marche e utili per testare tanti prodotti diversi. In alternativa, vi consigliamo di dare un’occhiata ai Christmas Crackers e a tutti i prodotti in edizione limitata lanciati dai vari brand per queste feste. Tra i più prolifici spiccano senza alcun dubbio Caudalie e Nuxe, affiancati da brand altrettanto famosi e apprezzati come, per esempio, Miamo e Filorga. La gamma di proposte è molto vasta anche in casa EuPhidra, Bioderma e BioNike, per cui è davvero semplice individuare i regali giusti per amiche, colleghe e mamme senza alcuna difficoltà.

Credits: Foto di Freepik.com | Lookstudio

Pronte a scoprire una lunga carrellata di idee a tema regali di Natale 2023 beauty da farmacia? Abbiamo selezionato regali di Natale skincare e bodycare di varie fasce di prezzo, così da accontentare tutti i gusti: restate con noi e iniziate a prendere appunti.

REGALI NATALE 2023 BEAUTY DA FARMACIA ECONOMICI: I CHRISTMAS CRACKERS SONO ORIGINALI E PERFETTI PER LE FESTE

Inutile negarlo, i regali di Natale skincare migliori si trovano proprio in farmacia e la scelta è sempre più ampia complici le tantissime proposte firmate dai brand che operano nel settore della dermocosmesi. Ce ne sono per tutti i gusti e per tutte le tasche, incluse idee regalo economiche che risulteranno comunque graditissime. Basti pensare ai Christmas Crackers, edizioni limitate natalizie create appositamente per essere appese all’Albero oppure, semplicemente, regalate.

Bioderma ne propone uno davvero interessante, contenente la sua iconica acqua micellare, un balsamo labbra idratante e una crema lenitiva e nutriente multiuso.

Bioderma, Christmas Cracker 2023. Prezzo: 13,25€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it





I CHRISTMAS CRACKERS SONO IDEE REGALO SFIZIOSE E ORIGINALI E SE NE TROVANO DAVVERO TANTI IN FARMACIA

Vi segnaliamo anche le Candy Christmas di Rougj. I bestseller del brand si vestono a festa in occasione del Natale, trasformandosi in golose caramelle. Da provare il siero labbra volumizzante del marchio, dall’azione rimpolpante e nutriente.

Rougj, Candy Christmas Siero Labbra Volumizzante. Prezzo: 24,90€ su rougj.com e presso le farmacie rivenditrici

COFANETTI SKINCARE E BODYCARE: LE MIGLIORI PROPOSTE SOTTO I 30€

Continuiamo con alcuni cofanetti skincare e bodycare di farmacia economici, pensati per diversi tipi di pelle. Filorga Routine Express contiene la maschera per il viso Meso-Mask e la crema viso levigante e illuminante NCEF-Reverse, entrambe adatte alle pelli mature per cui da poter regalare alla mamma ma anche ad amiche o colleghe più grandi.

Filorga, Routine Express Cofanetto Natalizio Levigante. Prezzo: 23,63€ su farmacosmo.it

BioNike, tra i brand di farmacia più amati in assoluto, firma questo cofanetto corpo natalizio contenente docciaschiuma e profumo eau de toilette dalla delicatissima fragranza floreale. Un’idea regalo non troppo costosa e piuttosto versatile, quindi potenzialmente adatta a tutte.

BioNike, So Pure Incanto d’Amore Cofanetto Eau de Toilette Doccia Schiuma. Prezzo: 23,65€ su farmacosmo.it

Prezzo piccolo anche per questo cofanetto regalo di EuPhidra. Racchiude Gel Detergente Purificante, Maschera Detox Purificante e Siero Viso Idratante, tutto il necessario per realizzare su pelli miste e grasse una skincare routine completa.

Euphidra, Cofanetto Regalo Ritual Purity. Prezzo: 26,90€ su amazon.it

I prodotti di EuPhidra sono convenienti e performano molto bene anche sulle pelli sensibili.

*** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

Ragazze, non è finita qui. Girate pagina e continuate a leggere per scoprire gli altri regali di Natale 2023 beauty da farmacia che abbiamo selezionato per voi.