QUALI PRODOTTI PER CAPELLI SCEGLIERE COME REGALI DI NATALE 2023?

Per i vostri regali di Natale 2023 scegliete prodotti per capelli professionali firmati dalle migliori marche. Tante le proposte disponibili, dai singoli prodotti ai cofanetti contenenti le referenze bestseller di brand come Kérastase e Olaplex. Per chi ha intenzione di investire un budget consistente, i tools per lo styling sono un’ottima idea regalo, dai phon di ultima generazione alle piastre per capelli. Per regali di Natale 2023 economici, invece, è possibile acquistare kit di accessori dal prezzo contenuto che risulteranno comunque molto graditi. Le idee regalo capelli tra cui potersi destreggiare per il prossimo Natale ricoprono tutte le fasce di prezzo, per cui è davvero impossibile non riuscire a scovare il dono perfetto.

Credits: Foto di Freepik.com | LookStudio

Regalare dei prodotti per i capelli può essere un azzardo, per cui vi consigliamo di optare per questo genere di dono solo se conoscete molto bene la persona a cui è destinato e, ovviamente, le sue esigenze in termini di haircare. Nel post troverete anche qualche spunto per regali a tema capelli meno impegnativi, con cui è difficile sbagliare. Pronte a scoprire insieme a noi una carrellata di imperdibili regali di Natale 2023 a tema prodotti per capelli? Allora, ragazze, iniziamo subito.

REGALI DI NATALE 2023: I COFANETTI DI PRODOTTI PER CAPELLI FIRMATI AVEDA, GISOU E KÉRASTASE

Quando si acquistano regali di Natale 2023 a tema prodotti capelli, affidarsi alle migliori marche del settore è sempre una garanzia. Sono tanti, infatti, i brand leader nel campo dell’haircare a suggerire cofanetti e kit natalizi che permettono di testare referenze di ogni tipo, adatti a qualsiasi tipologia di capello.

Aveda propone, per esempio, il Set Botanical Repair dedicato all’omonima linea, una delle più apprezzate in gamma. Contiene siero notte e trattamento leave-in per capelli danneggiati a base di ingredienti di origine vegetale.

Aveda, Set Botanical Repair. Prezzo: 69,00€ su sephora.it







TUTTE LE MIGLIORI MARCHE DI PRODOTTI PER CAPELLI HANNO PROPOSTO COFANETTI PER QUESTO NATALE 2023

L’olio per capelli e l’olio labbra Gisou, prodotti entrambi virali in rete, sono disponibili a un prezzo molto conveniente acquistando il cofanetto Gisou Ultimate Glow Duo. Un’idea regalo diversa dal solito per una routine beauty al miele di cui innamorarsi.

Gisou, Ultimate Glow Duo. Prezzo: 38,00€ su sephora.it

Per l’amica con i capelli ricci, date un’occhiata al cofanetto Kérastase Curl Manifesto, uno speciale kit in edizione limitata contenente shampoo, maschera e crema per capelli.

Kérastase, Cofanetto Edizione Limitata Curl Manifesto. Prezzo: 87,50€ su sephora.it

LE PROPOSTE DI MOROCCANOIL, OLAPLEX E MASQMAI

Anche Moroccanoil ha pensato a dei cofanetti di prodotti per capelli da regalare (o, perché no, regalarsi) a Natale 2023. Luminous Wonders contiene tre bestseller del marchio che celebra le mille virtù dell’olio di Argan: la maschera idratante intensiva, il famosissimo olio per capelli e il conditioner leave-in.

Moroccanoil, Luminous Wonders Set. Prezzo: 52,00€ su sephora.it

Olaplex non ha bisogno di presentazioni e, per questo Natale, ha pensato a un’infinità di kit e cofanetti regalo da non farsi sfuggire. Strong Days Ahead Hair Kit racchiude i trattamenti N.3, N.4 e N.5, utili a ristrutturare e a rinforzare i capelli danneggiati quindi da provare al volo soprattutto se ci si sottopone spesso a trattamenti chimici come la decolorazione.

Olaplex, Strong Days Ahead Hair Kit. Prezzo: 55,00€ su sephora.it

Novità natalizie anche in casa Masqmai. Questo cofanetto racchiude Elixir Hair Spray e Miracle Hair Mask Mini (formato viaggio) per capelli sani, brillanti, lucenti e morbidi.

Masqmai, Haircare Christmas Set. Prezzo: 45,00€ su sephora.it

I COFANETTI PER CAPELLI ECONOMICI DI SEPHORA E CAPELLO POINT

Chi non vuole spendere molto può optare per regali di Natale 2023 con prodotti per capelli economici o, comunque, dal prezzo più contenuto ma ugualmente performanti. Date un’occhiata ai cofanetti di Sephora Collection per questo Natale: Essentials Mini Hair Set include maschera idratante, siero rinforzante e scrub purificante per una routine adatta a qualsiasi esigenza.

Sephora Collection, The Future is Yours – Essentials Mini Hair Set. Prezzo: 19,99€ su sephora.it

Tantissimi i cofanetti disponibili da Capello Point, pensati per accontentare tutti i gusti e soddisfare le esigenze di qualsiasi tipo di capello. Magic Style, per esempio, è il kit adatto alle amanti dello styling perfetto.

Capello Point, Magic Style. Prezzo: 34,99€ su capellopoint.it e negli store fisici del brand

Contiene un termoprotettore spray e uno spray lucidante leggerissimo che rende i capelli super luminosi senza appesantirli. I prodotti sono racchiusi in un comodo beauty case.

*** Il post contiene link affiliati ***

Ragazze, non è finita qui. Girate pagina e continuate a leggere per scoprire gli alti regali di Natale 2023 a tema capelli che abbiamo selezionato per voi.