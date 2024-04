QUALI SONO LE MIGLIORI MATITE SOPRACCIGLIA 2024?

Sono tante le matite sopracciglia 2024 performanti, tra novità assolute e prodotti ormai bestseller sempre validi e da provare. Le migliori sono quelle che non sbavano, meglio se waterproof così da poter essere utilizzate anche al mare e in piscina o comunque a lunga tenuta e resistenti all’acqua, quindi a prova di sudore e afa. L’effetto pelo e microblading è quello da preferire per un trucco sopracciglia definito e naturale. Tra le migliori marche si distinguono Benefit, Huda Beauty e Anastasia Beverly Hills. Non mancano le matite sopracciglia 2024 economiche, dal punto prezzo piccolo e dalle buone performance.

Pronte a scoprire con noi le matite sopracciglia 2024 TOP? Abbiamo selezionato alcune delle migliori in commercio, tra formule waterproof, a lunga tenuta e con effetto pelo indelebile. Iniziamo subito.

MATITE SOPRACCIGLIA WATERPROOF PER UNA RESA IMPECCABILE

Quando ci si approccia all’acquisto di una nuova matita sopracciglia, per andare sul sicuro si punta quasi sempre sui prodotti con formula waterproof. Generalmente si tratta di matite sopracciglia che non sbavano, da poter utilizzare anche al mare e in piscina perfino per farsi il bagno e concedersi qualche tuffo.

MOLTE DELLE MIGLIORI MATITE SOPRACCIGLIA 2024 SONO WATERPROOF

Tra le migliori matite sopracciglia 2024 waterproof si distingue Benefit Precisely, My Brow Pencil. Oltre a essere a lunghissima tenuta (fino a 12 ore), è dotata di una mina di precisione ultra-sottile che permette di eseguire tratti morbidi, naturali e definiti. Lo scovolino all’estremità opposta aiuta a sfumare e a rimuovere residui eccessivi di prodotto.

Benefit, Precisely, My Brow Pencil. Prezzo: 32,90€ su sephora.it





Formula waterproof e no transfer per Huda Beauty #Boombrows Microshade Brow Pencil, a sua volta dotata di una mina sottilissima. A base di attivi quali vitamina E, olio di ricino e olio di cocco, assicura una resa ineccepibile effetto microblading come richiesto dalle tendenze sopracciglia 2024. Lo scovolino consente di pettinare i peletti e anche di migliorare la resa della matita diffondendo meglio il pigmento.

Huda Beauty, #Boombrows Microshade Brow Pencil. Prezzo: 17,90€ su sephora.it

Make Up For Ever Aqua Resist Brow Definer è consigliata soprattutto a chi ha sopracciglia rade e destrutturate. Dotata di scovolino, waterproof e a prova di sbavature, resiste fino a 12 ore dall’applicazione anche nelle condizioni più estreme. Da provare assolutamente, quindi, specialmente in vista della stagione calda.

Make Up For Ever, Aqua Resist Brow Definer. Prezzo: 29,90€ su sephora.it

La linea Tarte Amazonian Clay si è arricchita di una nuova referenza per il trucco delle sopracciglia. Se siete alla ricerca di un matita per sopracciglia effetto pelo, potrebbe essere il prodotto che fa al caso vostro.

Tarte, Amazonian Clay Matita Sopracciglia Waterproof. Prezzo: 29,90€ su sephora.it

La mina è ultrasottile e la formula è infusa con argilla amazzonica dalle proprietà nutrienti e rinforzanti. La durata è ottima e l’applicazione risulta molto semplice grazie alla texture cremosa e fondente, facile da sfumare.

Non sono una novità ma, anzi, sono ormai diventate un must le Matite sopracciglia automatiche a lunga tenuta ALLDAYLOVE BROW ClioMakeUp. Queste matite automatiche si caratterizzano per la loro formula vegan e per un finish long lasting, waterproof e smudge proof per sopracciglia senza l’ombra di un difetto.

ClioMakeUp, Matite sopracciglia automatiche a lunga tenuta ALLDAYLOVE BROW. Prezzo: 12,50€ cadauna su cliomakeupshop.com

Sono facili da sfumare, quindi davvero alla portata di tutti, e hanno un tratto naturale e preciso.

