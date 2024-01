QUALI SONO LE SOPRACCIGLIA 2024 CHE PORTEREMO QUEST’ANNO?

Le sopracciglia 2024 sono pronte a incorniciare lo sguardo tra grandi classici e nuovi ritorni. natural brown continuano a essere le preferite. Se avete deciso di farvi crescere le sopracciglia , niente paura lecontinuano a essere le preferite. Come avviene da un po’ di tempo le tendenze attuali guardano indietro, per la precisione agli anni Novanta e Duemila. Da questi decenni arrivano le sopracciglia sottilissime e quelle “tagliuzzate” che guardano al mondo maschile proprio come le boy brow. Nel 2024 si parlerà anche di straight brow, sopracciglia dritte e diagonali che portano a un livello successivo l’effetto laminazione.

Credit: @lirisaw, @shanibaruch_makeup e @nonie_mua via Instagram

Quando si parla di tendenze, non dovete solo pensare a quelle make-up o fashion, anche le sopracciglia seguono i trend di stagione con cui giocare per sperimentare nuovi look. Volete sapere tutto sulle sopracciglia 2024? Iniziamo subito con il post.

LE NATURAL BROWNS SI CONFERMANO LE SOPRACCIGLIA 2024 PIÙ DESIDERATE

Da alcuni anni a questa parte le sopracciglia naturali sono tornate alla ribalta. La prima a riportarle in voga è stata Cara Delavigne che ne ha fatto il suo punto di forza. Anche nel 2024 le eyebrows bold rimangono saldamente in testa alla classifica di gradimento.

Le sopracciglia naturali anche nel 2024 rimangono le più gettonate

Le sopracciglia naturali danno più carattere allo sguardo e rientrano nella tendenza che fa del no make-up il nuovo punto di riferimento delle beauty addicted.

Credit: @shanibaruch_makeup via Instagram – Le natural browns della foto in alto si confermano tra i trend





La forma naturale si esprime con un’arcata morbida che via via che arriva nella parte finale si solleva leggermente. Il risultato è un effetto ben lontano da quello artefatto, ma che invece sceglie un beauty look senza eccessi e per questo elegante.

Credit: @doranellyspatton via Instagram – La forma naturale dà carattere allo sguardo

Il vantaggio delle sopracciglia naturali è che hanno bisogno di poca manutenzione. Nel vostro beauty, infatti, vi basterà avere i prodotti per sopracciglia giusti come gel o cere fissanti e una matita per piccoli ritocchi.

Credit: @shanibaruch_makeup via Instagram – Le sopracciglia naturali hanno bisogno di poca manutenzione

LE SOPRACCIGLIA TORNANO A ESSERE SOTTILI

Se siete nostalgiche degli anni Novanta e delle tendenze che hanno caratterizzato questo decennio, ci sono buone notizie per voi. Accanto alle natural brown, nel 2024 ritornano le sopracciglia sottilissime.

Credit: @bellahadid via Instagram – La modella sei è fatta conquistare dalle sopracciglia sottili

Uno stile che da sempre ha conquistato le celebs: se prima a sfoggiarle con orgoglio c’erano star del calibro di Chistina Aguilera, ora potete ammirarle sui volti di Bella Hadid e delle modelle sulle passerelle.

Credit: @muglerofficial via Instagram – Sulle passerelle molte modelle hanno sfoggiato sopracciglia sottili

Il fatto che it girl come loro abbiano ceduto al fascino della pinzetta vuol dire che queste eyebrown sono tornate per rimanere. Il motivo è che la linea così sottile crea un effetto liftato del tutto naturale e che dà più luce allo sguardo.

