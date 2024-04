QUALI SONO I TAGLI DI CAPELLI CORTI E BELLI? COME TAGLIARE I CAPELLI CORTI E CORTISSIMI?

Come capire quale taglio di capelli corti scegliere? L’offerta di tagli capelli corti e cortissimi, effettivamente, è molto ampia e non è semplice destreggiarsi ma per questo ci siamo noi! Alcuni tagli di capelli corti invecchiano, quindi sarebbe meglio evitarli per non rischiare di sembrare più agées. A chi sta bene il taglio capelli corti, ragazze, dipende molto dalla forma del viso ma non temete perché se vi piacciono gli short haircut c’è sempre un modo per trovare quello migliore per voi! In generale per dare movimento si propende per un taglio capelli cortissimi e corti scalato. Anche i tagli pari capelli corti possono essere una buona soluzione se vi piacciono i look semplici o un po’ androgini: un esempio su tutti è il famoso Buzz Cut, sempre attuale.

Credits: @zaebis.haircuts, @brianacisneros e @vidigalamanda Via Instagram

Se non sapete proprio quale taglio capelli corti e cortissimi scegliere, non temete: al di là di alcuni haircut che possono indurire i lineamenti o non essere particolarmente valorizzanti, la scelta tra tutti i tagli di capelli corti è veramente ampia e non sarà difficile trovare un’immagine che ci faccia battere il cuore. Vi aspettiamo qui sotto nel post per darvi qualche consiglio per il vostro prossimo haircut: scopriremo insieme ispirazioni, consigli e foto tagli capelli corti e cortissimi veramente TOP. Via col post!

PIXIE CUT, IL TAGLIO PER CAPELLI CORTI CHE PRIMA O POI PROVIAMO TUTTE

Se state cercando di capire quale taglio capelli corti scegliere, ragazze, sappiate che un grande classico amatissimo (e che, diciamolo, prima o poi colpisce il cuore di tutte) è il celeberrimo Pixie Cut. Si tratta di un taglio corto personalizzabile, che si ispira al taglio di capelli di Audrey Hepburn in Vacanze Romane ma che, negli anni, ha ammaliato moltissime VIP che ne hanno fatto un accessorio di stile.

Credits: @sarah_louwho Via Instagram | Un Pixie Cut corto con frangia laterale veramente romantico





Con frangia laterale, ciuffo o Curtain Bangs, il Pixie è il taglio capelli corti per eccellenza se cercate un haircut che possa esaltare i lineamenti al massimo rimanendo soft.

Credits: @brianacisneros Via Instagram | Le Curtain Bangs sul Pixie Cut lo rendono super chic

Non solo, è estremamente personalizzabile visto che può essere più o meno corto davanti e dietro: in alcuni casi, la nuca viene quasi rasata per dare massimo risalto ai lineamenti e alle curve di viso e collo, per un taglio capelli corti sexy e chic allo stesso tempo.

Credits: @zaebis.haircuts Via Instagram | Un esempio super posh e pettinato di Pixie Cut, per chi ama i look semplici e stilosi

Esistono anche alternative più grintose e rock al Pixie Cut: si usano forbici o rasoio per ottenere punte nette e dritte, da mettere in piega con gel o lacca in maniera quasi geometrica; una variante consigliata a chi cerca un twist più particolare e a chi si chiede quale taglio di capelli corto particolare possa stare bene ai capelli super lisci.

Credits: @blond.pixie Via Instagram | Un taglio netto per questo Pixie Cut

Insomma, se siete indecise su quale taglio di capelli corti provare non possiamo che consigliarvi di cominciare proprio dal Pixie Cut, specialmente se non avete mai portato i capelli più corti di un caschetto: è una transizione gentile e delicata verso il mondo degli short haircut.

QUALE TAGLIO CAPELLI CORTO SCEGLIERE SE AMIAMO IL LOOK VINTAGE: IL MIXIE CUT

Una variante dal sapore vintage e spettinato è il prossimo haircut che vogliamo proporvi se non sapete quale taglio di capelli corti scalati scegliere: stiamo parlando del Mixie Cut, un ibrido tra Mullet e Pixie.

Credits: @brianacisneros Via Instagram | Un Mixie Cut leggerissimo e attuale

Credits: @emilyppt Via Instagram | Sta benissimo anche sui capelli ricci e mossi: il Mixie Cut è un’ottima alternativa ai classici tagli capelli corti

IL MIXIE ACCONTENTA CHI CERCA UN TAGLIO PER CAPELLI CORTI CHE SIA LEGGERO E NON COSÌ ESTREMO

Salito alla ribalta tra i migliori tagli per capelli corti, il Mixie è un vero fuoriclasse per chi cerca movimento, scalature e stile anche sugli haircut corti. Se faticate ad abbandonare le lunghezze sulla nuca può essere la soluzione alternativa al Pixie per passare da un taglio medio o lungo a uno corto.

Credits: @wendycuts_hair Via Instagram | Un Mixie più corto per chi ama sentire la nuca libera dai ciuffi

La “firma” del Mixie sono i ciuffi ai lati del viso, particolarmente adatti a chi cerca di riequilibrare i volumi o ha un viso spigoloso o quadrato perché addolcisce immediatamente i tratti del volto. Se vi chiedete, poi, su quale taglio capelli corti stanno bene le schiariture, sappiate che sul Mixie sono fantastiche perché aggiungono ulteriore movimento e leggerezza.

