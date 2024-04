QUALI SONO I MIGLIORI SMALTI SEMIPERMANENTI CHE DURANO TANTO?

I migliori smalti semipermanenti sono quelli che durano almeno 14 giorni senza sbeccature né sbavature, dal colore pieno e vibrante e con un effetto lucido in grado di sublimare la bellezza naturale delle unghie. La scelta, se ci si vuole approcciare al semipermanente fai da te, è molto ampia. Nei negozi specializzati e online è possibile acquistare smalti semipermanenti professionali davvero validi, facili da utilizzare in completa autonomia e dalle ottime performance. Non mancano gli smalti semipermanenti di marche economiche altrettanto performanti ma dal prezzo più contenuto. In alternativa al classico semipermanente, si può utilizzare uno smalto a lunga durata senza lampada effetto gel. Questi prodotti “ibridi” si asciugano all’aria e vantano comunque una lunga tenuta.

Abbiamo selezionato i 10 migliori smalti semipermanenti che durano tanto da comprare comodamente online su Amazon, tra prodotti professionali e altri di marche economiche, quindi dal prezzo più basso ma comunque efficaci e resistenti. Se il semipermanente non fa per voi, niente paura, perché nel post troverete anche alcuni smalti che durano tanto senza lampada, più pratici e veloci da utilizzare. Pronte a scoprirli insieme? Allora, iniziamo subito.

SMALTI SEMIPERMANENTI PROFESSIONALI CHE DURANO TANTO: I MIGLIORI PER L’USO CASALINGO

Lo smalto semipermanente fai da te è una pratica sempre più diffusa e, affidandosi ai prodotti giusti, è possibile ottenere un buon risultato anche a casa. Gli smalti semipermanenti professionali sono quelli su cui puntare per andare sul sicuro e sfoggiare una manicure senza l’ombra di difetti per 2-3 settimane. Ricordiamo che vanno tutti passati in lampada e applicati seguendo con cura il procedimento, quindi dopo aver preparato l’unghia con prodotti appositi.

GLI SMALTI SEMIPERMANENTI TRADIZIONALI VANNO FATTI ASCIUGARE IN LAMPADA

Sono ottimi gli smalti semipermanenti CND Shellac, smalti semipermanenti effetto gel dai colori pieni e vibranti. Risultano lucidissimi sulle unghie e promettono una durata di almeno 14 giorni.

CND, Shellac Gel Polish. Prezzo: 24,79€ su amazon.it





Vantano buone recensioni anche gli smalti semipermanenti Estrosa, tra i più venduti su Amazon. Si caratterizzano per il loro effetto vetro e hanno una durata di 3 settimane.

Estrosa, Smalto Gel Semipermanente. Prezzo: 15,90€ su amazon.it

Difficile non aver sentito parlare degli smalti semipermanenti di Manucurist. Formulati con l’84% di ingredienti bio-based e vegani, si rimuovono facilmente con un comune solvente.

Manucurist, Smalto Semipermanente Green Flash. Prezzo: 19,00€ su amazon.it

Tra i migliori smalti semipermanenti professionali per uso casalingo in commercio si distinguono, poi, quelli di Mesauda. I Gel Polish Nail Colour del brand sono disponibili in oltre 140 colori.

Mesauda, Smalto Semipermanente Gel Polish Nail Colour. Prezzo: 14,90€ su amazon.it

Vi ricordiamo, ragazze, che è importante soffermarsi con attenzione sulle indicazioni del brand produttore in merito alla lampada – generalmente UV o LED – da poter utilizzare per l’asciugatura di ciascuno smalto.

