QUANDO E COME FESTEGGIARE PASQUA 2025

La Pasqua 2025 è alle porte: quest’anno, rispetto al solito, la data è oltre la metà di aprile. Infatti si festeggia la Pasqua il 20 aprile e la Pasquetta 2025 il 21. La festività si incastra poco prima il 25 aprile, consentendo un piccolo ponte. Le vacanze Pasqua 2025 scuola saranno abbastanza lunghe, perché si avvicinano altri giorni “rossi”. Le idee per festeggiare questo evento sono molte: dai viaggi alla caccia alle uova fino a stare in famiglia.

Credits: Foto di Adobe Stock| Yana

Quando è Pasqua 2025? In genere si festeggia a inizio aprile, ma quest’anno la data cade il 20, a mese inoltrato. Le vacanze pasquali da scuola dureranno una settimana circa, tuttavia ci sono altri giorni di festa che possono, a seconda della regione e della scuola, consentire lunghi ponti. Vediamo allora cosa fare quest’anno anche in base ai giorni rossi e alle proprie esigenze. Via col post!

QUANDO INIZIANO LE VACANZE DI PASQUA 2025

Le vacanze di Pasqua 2025 variano in base alla regione. Tuttavia più o meno durano una settimana circa, dal giovedì santo al martedì subito dopo Pasquetta.

Credits: Foto di Adobe Stock| lassedesignen





Bambini e ragazzi, dunque, resteranno a casa, potranno stare con genitori o nonni, approfittare di campus o semplicemente godersi un po’ di riposo casalingo, ma non per questo privi di compiti delle vacanze.

Credits: Foto di Adobe Stock| Rawf8

Per conoscere le date, esiste un vero e proprio calendario che indica quando iniziano le vacanze di Pasqua 2025 regione per regione, anche se poi ci possono essere lievi differenze a seconda dell’istituto scolastico. Ecco l’elenco:

Vacanze di Pasqua 2025 Abruzzo: dal 17 al 22 aprile;

Vacanze di Pasqua 2025 Basilicata: dal 17 al 22 aprile;

Vacanze di Pasqua 2025 Calabria: dal 17 al 22 aprile;

Vacanze di Pasqua 2025 Campania: dal 17 al 22 aprile;

Vacanze di Pasqua 2025 Emilia Romagna: dal 17 al 22 aprile;

Vacanze di Pasqua 2025 Friuli Venezia Giulia: dal 17 al 22 aprile;

Vacanze di Pasqua 2025 Lazio: dal 17 al 22 aprile;

Vacanze di Pasqua 2025 Liguria: dal 17 al 21 aprile;

Vacanze di Pasqua 2025 Lombardia: dal 17 al 22 aprile;

Vacanze di Pasqua 2025 Marche: dal 17 al 22 aprile;

Vacanze di Pasqua 2025 Molise: dal 17 al 22 aprile;

Vacanze di Pasqua 2025 Piemonte: dal 17 al 22 aprile;

Vacanze di Pasqua 2025 provincia di Bolzano: dal 17 al 22 aprile;

Vacanze di Pasqua 2025 Puglia: dal 17 al 22 aprile;

Vacanze di Pasqua 2025 Sardegna: dal 17 al 22 aprile;

Vacanze di Pasqua 2025 Sicilia: dal 17 al 22 aprile;

Vacanze di Pasqua 2025 Toscana: dal 17 al 21 aprile;

Vacanze di Pasqua 2025 Trentino: dal 17 al 27 aprile;

Vacanze di Pasqua 2025 Umbria: dal 17 al 22 aprile;

Vacanze di Pasqua 2025 Valle d’Aosta: dal 17 al 22 aprile;

Vacanze di Pasqua 2025 Veneto: dal 17 al 22 aprile.

Come si può notare, gli studenti più fortunati sono quelli della regione del Trentino, che faranno festa dal 17 al 27 aprile, quindi includendo anche il ponte del 25 aprile. Quelli che godranno di un minor numero di vacanze sono invece quelli di Toscana e Liguria, che rientreranno subito dopo Pasquetta, quindi terminano le vacanze il 21 e saranno sui banchi già il 22 aprile.

FERIE E PONTI DI PASQUA 2025

Come è facile immaginare, Pasqua è vicina ad altre due festività, ossia il 25 aprile e il 1° maggio, entrambi giorni rossi. È quindi possibile pensare di allungare le vacanze per partire e andare dall’altra parte del mondo, riposarsi a casa e stare in famiglia o programmare tante piccole uscite.

Credits: Foto di Adobe Stock| Konstantin Yuganov

Insomma, tutto è possibile purché si abbiano abbastanza giorni per organizzare delle vere e proprie ferie di Pasqua 2025.

Ferie e vacanze possono coincidere per stare tutti insieme

Di sicuro sul fronte lavorativo si potrebbero richiedere gli stessi giorni di chiusura scolastica, così da evitare campus e baby-sitter o di sovraccaricare i nonni. È inoltre un attimo modo per stare un po’ di più con i propri figli. In alternativa è possibile godere di questi giorni per dedicarsi del tempo personale o in coppia.

Il ponte di Pasqua 2025 si può anche organizzare sfruttando la settimana che va dalla festività fino al weekend del 25 aprile, che cadrà di giovedì. In questo modo si richiederanno meno giorni di ferie (da martedì a giovedì).

Alcune scuole consentono anche il lunghissimo ponte di Pasqua, iniziando il 17 aprile e arrivano fino a domenica 3 maggio, sfruttando i giorni rossi e le chiusure intermedie.

DOVE ANDARE A PASQUA NEL 2025

In base ai giorni a disposizione, ma anche delle esigenze personali, è possibile partire e sfruttare questo periodo di festività. Unica attenzione. I prezzi in questo periodo sono più alti rispetto alla settimana precedente a Pasqua o successiva al 1° maggio, quindi valutate con attenzione.

Credits: Foto di Adobe Stock| Voy_ager

Di sicuro se vi state chiedendo dove andare a Pasqua 2025 possiamo consigliarvi mete vicine in Italia, anche da fare in un solo giorno in auto o sfruttando i mezzi, come il treno. Potreste sfruttare degli appositi pacchetti Pasqua 2025 offerti dalle agenzie di viaggio del territorio e online, così come scegliere offerte Pasqua 2025 per viaggi low cost ma bellissimi.

METE PASQUA 2025 IN ITALIA

In Italia è possibile andare davvero ovunque, sia vicino al mare per assaporare i primi bagliori di un’estate non così lontana, che in collina, per stare al fresco e probabilmente lontani da luoghi più affollati. In genere in questo periodo si prediligono le regioni del sud, perché più calde, quindi Sicilia con Noto e Modica, o anche la Puglia, con Lecce ma anche Polignano a Mare o il Gargano.

Credits: Foto di Adobe Stock| C. Freitas

La costiera amalfitana resta sempre un’ottima scelta, ma non sbaglierete nemmeno se andrete a Forte dei Marmi, per trascorrere come molti vip le vacanze di Pasqua 2025 in Toscana.

E al nord? Sicuramente tutti i posti in Italia sono straordinari, quindi, soprattutto per un weekend “culinario”, vi suggeriamo di passare le vacanze di Pasqua 2025 in Emilia-Romagna o Piemonte, dove fare anche più tappe, creando un vero e proprio tour.

METE PASQUA 2025 IN EUROPA

Anche in questo caso meglio prediligere zone del sud dell’Europa o comunque calde. Tra le mete Pasqua 2025 Europa c’è sempre la Spagna in primis ma anche la Francia, con la sua Costa Azzurra.

Credits: Foto di Adobe Stock| E. Schittenhelm

Ma anche in questo caso nessuno ci vieta di partire e andare più lontano, magari trascorrere qualche giorno ad Amsterdam e volendo a Copenhagen, così come in Austria a visitare Vienna e assaggiare un buon pezzo di Sacher.

METE PASQUA 2025 NEL MONDO

Dipende molto dai giorni che abbiamo a disposizione, perché per andare dall’altra parte del mondo, si sa, servono molto ore di volo. Quindi è possibile anche andare in Thailandia o in Tanzania, ma il consiglio è quello di sfruttare pienamente questo periodo breve e semi-caldo per lasciarsi coccolare dal sole estivo in Egitto. Sharm El Sheik resta, sempre, una delle mete preferite dagli italiani, soprattutto per chi viaggia in famiglia.

Credits: Foto di Adobe Stock| Nataliya

Un’altra meta molto ambita e apprezzata, soprattutto se amate il caldo, è Dubai, che a Pasqua registra di solito in incremento di richieste.

Il Marocco con la sua Marrakesh è un’altra ottima meta per stare al caldo, tra i colori di un posto pieno di storia e dove assaporare pietanze tipiche a base di spezie.

CROCIERE PASQUA 2025

Un altro ottimo modo per trascorrere questo periodo lontano da casa, toccando le principali mete del Mediterraneo e non solo, è quello di scegliere tra le tante Crociere di Pasqua 2025 come quelle Costa e MSC.

Credits: Foto di Adobe Stock| Olesya Shelomova

È possibile imbarcarsi in vari punti d’Italia, da Bari a Palermo passando per Ancona o Venezia, alla scoperta di alcuni luoghi incantevoli, come la Croazia, la Spagna o Grecia e Montenegro.

le mete di viaggio di pasqua, complice il clima mite, sono moltissime

Eventualmente c’è la possibilità di scegliere il Nord Europa, partendo da Amburgo o la già citata Copenhagen per raggiungere mete da noi molto lontane.

E poi per chi ha poco tempo a disposizione ma tanta voglia di partire, c’è la mini crociera di Pasqua, in genere di 4 giorni e sempre nel Mediterraneo con partenza da Savona, Genova, Palermo, Napoli, Trieste, Bari, Civitavecchia, alla scoperta, in quest’ultimo caso, di Marsiglia e Barcellona.

DOVE ANDARE A PASQUA 2025 CON BAMBINI

Famiglie coi bambini: dove si va a Pasqua? Questo dipende molto dallo stile dei genitori, se i bimbi sono abituati a viaggiare, se in auto o in aereo. Detto questo tutto si può fare ma ovviamente bisogna includere attività che possano interessare i più piccoli.

Credits: Foto di Adobe Stock| moofushi

Andare in un villaggio, sia in Italia che in un Paese a noi vicino, come può essere l’Egitto ma anche la Spagna o la Grecia, è sempre una buona idea.

Anche trascorrere due giorni a Roma, in visita nei principali musei, o a Torino, ma anche scegliere una meta diversa, come l’Abruzzo, dove trascorrere una giornata a pedalare lungo la Ciclovia sul mare e garantirsi qualche momento nelle tante aree faunistiche regionali.

