QUALI SONO I COFANETTI LIBRI E SERIE TV DA REGALARE AGLI APPASSIONATI DEL GENERE?

Per chi ama leggere e perdersi tra magiche avventure i cofanetti libri sono un regalo che di sicuro li farà contenti. appassionati di serie tv oltre alle Glioltre alle collezioni beauty dedicate ai telefilm del cuore, hanno l’occasione per ricevere o regalarsi intere box. Ci sono cofanetti che sono vere e proprie chicche perché realizzate in edizioni limitate. Fare questo tipo di dono permette di condividere un’esperienza e un ricordo da vivere ogni volta che se ne ha voglia. Per scegliere il libro o la serie tv del cofanetto è importante conoscere i gusti di chi lo riceverà e di sicuro non sbaglierete.

Credits: Foto Adobe Stock | alice_photo

Fare un regalo originale e in grado di stupire: questo è il desiderio quando siamo in procinto di comprare un dono alla persona cara per il compleanno o il Natale. Le opzioni sono tantissime, ma se volete evitare il rischio di fare un regalo banale i cofanetti libri o serie tv sono una valida alternativa tutta da scoprire. Volete saperne di più? Allora non perdiamo altro tempo e iniziamo il post.

PERCHÉ SCEGLIERE UN COFANETTO LIBRI O SERIE TV COME REGALO

Per vivere un’avventura spesso non c’è bisogno di muoversi da casa: i libri ci permettono di immedesimarci nei protagonisti e condividere con loro emozioni. Questo è uno dei motivi principali che spinge molte persone a regalare cofanetti libri.

Credits: Foto Adobe Stock | aeroking





Lo stesso vale per le serie tv, molti dei personaggi diventano nostri “amici” e affrontiamo virtualmente insieme le loro esperienze.

I cofanetti libri permettono di vivere magiche avventure

Esperienze che portano con sé dei ricordi che stimolano la fantasia e l’immaginazione da condividere con le persone care.

Credits: Foto Adobe Stock | AstFreelancer

Inoltre i cofanetti serie tv o libri sono spesso in edizione limitata dal design accattivante che non passa di moda e non annoia mai. Al contrario possono essere letti o rivisti ogni volta che si vuole scoprendo sempre nuovi dettagli che arricchiranno chi ha ricevuto il dono.

COME SCEGLIERE IL COFANETTO LIBRI O SERIE TV IDEALE: GUIDA PER GLI AMANTI DELLA LETTURA

Ragazze, scegliere il libro giusto può sembrare un’impresa perché il timore di sbagliare è dietro l’angolo, ma con piccole accortezze, di sicuro stupirete il destinatario del dono.

La prima cosa da fare quando si decide di acquistare i cofanetti libri è pensare alla persona e ai suoi gusti evitando argomenti che non c’entrano con i suoi interessi. Al contrario se la conoscete bene e sapete che ha passioni particolari potete cercare romanzi che trattano un determinato argomento.

Credits: Foto Adobe Stock | gerdg

Se invece voi e la persona a cui volete fare il dono avete le stesse preferenze, magari potete prendere spunto da un libro o da una serie tv che vi ha colpito particolarmente e regalarla anche a lei.

In alcuni casi, poi è utile fare delle ricerche sulla trama del romanzo o della serie, sbirciando anche le recensioni degli altri utenti o facendovi consigliare dal libraio. Insomma, va bene comprare un regalo seguendo il proprio istinto, ma approfondire l‘argomento è un aiuto in più.

Credits: Foto Adobe Stock | ArtmediaworX

I MIGLIORI COFANETTI LIBRI PER GLI APPASSIONATI DI FANTASY E FANTASCIENZA

Il mondo del fantasy ha tantissimi fan, merito anche di storie che sono diventate iconiche e che hanno conquistato i lettori grandi e piccoli. Natale, il compleanno o qualsiasi altra festività sono le occasioni giuste per regalare libri delle saghe più amate.

LIBRI DI HARRY POTTER IN COFANETTO: LA COLLEZIONE COMPLETA

Le avventure di Harry Potter nate dalla penna di J. K. Rowling sono conosciute ovunque e hanno appassionati in ogni angolo del mondo. Il maghetto con gli occhiali tondi ha conquistato i cuori dei piccoli, ma anche dei più grandi pronti a collezionare le ultime versioni del romanzo.

Il cofanetto libri di Harry Potter è un must per gli appassionati di fantasy

Tra i libri di Harry Potter in cofanetto da non farsi sfuggire c’è quello con le illustrazioni di Kazu Kibuishi. Un oggetto che diventa anche di design grazie alle coste dei volumi che ricreano il castello di Hogwarts.

J. K. Rowling, Harry Potter.La serie completa Ediz. Castello di Hogwarts. Prezzo: 101,00€ su amazon.it

IL SIGNORE DEGLI ANELLI IN COFANETTO: UN CLASSICO IMPERDIBILE

Avventure in luoghi remoti, segreti, draghi paurosi e alberi che camminano: tutto questo e molto di più è il Signore degli anelli, un libro che è ormai un cult per gli appassionati del fantasy perché è a metà tra la fiaba e una storia leggendaria. Il romanzo di Tolkien non è un semplice cofanetto, è quasi uno scrigno, il regalo ideale per chi ha visto la versione sullo schermo e vuole approfondire leggendo il libro con le illustrazioni di Alan Lee.

John R. R. Tolkien. Il signor degli anelli. Prezzo: 47,50€ su amazon.it

IL TRONO DI SPADE IN COFANETTO: UN’EPICA AVVENTURA DA LEGGERE E COLLEZIONARE

A Game of Thrones è un romanzo avvincente che lascia i lettori con il fiato sospeso fino alla fine. Se avete una persona cara che ha amato prima la serie e poi il suo prequel House Of The Dragon, allora è arrivato il momento di regalarle il cofanetto libri de il Trono di spade, nella versione inglese per apprezzare al meglio le sfumature del racconto.

George R.R. Martin, A Game of Thrones. Prezzo: 58,00€ su amazon.it

COFANETTI SERIE TV COMPLETE PER CHI AMA IL BINGE WATCHING

C’è chi preferisce l’attesa dell’episodio successivo, chi invece vuole vedere le serie tutte d’un fiato. Beh se avete una persona che che fa parte di questo team allora i cofanetti serie tv complete, sono il regalo da non farvi sfuggire.

COFANETTO TWIN PEAKS: LA SERIE TV CHE HA CAMBIATO IL CONCETTO DI INTRATTENIMENTO PER IL PICCOLO SCHERMO

Era il 1990 quando per la prima volta appariva sullo schermo la serie tv horror e ad alta tensione che indagava sulla morte di Laura Palmer: stiamo parlando di Twin Peaks. Tra ambientazioni cupe e misteriosi personaggi, per molti è diventata un vero e proprio cult e per far rivivere le stesse emozioni il cofanetto è il regalo ideale.

David Lynch, Twin Peaks. Prezzo: 48,76€ su amazon.it

COFANETTI FRIENDS: LE VICENDE DI SEI AMICI ALLE SOGLIE DEI TRENT’ANNI NELLA NEW YORK DEGLI ANNI NOVANTA

Friends è stata una delle serie più divertenti e disarmanti che ha tenuto compagnia ai suoi fan per ben dieci stagioni. Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler e Joey sono anche gli amici di tutti e il cofanetto Friends completo ripercorre le loro avventure.

Friends, La serie completa. Prezzo: 56,99€ su amazon.it

DOVE ACQUISTARE I COFANETTI LIBRI E SERIE TV PIÙ BELLI E COME AVERLI AL MIGLIOR PREZZO

Non vedete l’ora di regalare i cofanetti libri? Ci sono siti di e-commerce o di case editrici che hanno nel loro catalogo una vasta scelta in grado di accontentare ogni gusto.

Margaret Atwood, Il racconto dell’ancella-I testamenti. Prezzo: 27,55€ su amazon.it

Lo stesso discorso vale per le serie tv, in particolare quelle vintage e per i collezionisti che hanno un ampio mercato sui siti di second hand a prezzi davvero competitivi.

Breaking Bad, Collection 1-6. Prezzo: 46,98€ su amazon.it

Ragazze queste erano solo alcune idee di cofanetti libri da regalare o regalarvi, cosa ne pensate? Quale vi ha incuriosito di più?