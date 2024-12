QUALI SONO LE MIGLIORI CREME MANI PER PELLE SECCA?

Le creme mani protettive sono un prodotto perfetto per donare un vero sollievo alla cute “vittima” delle intemperie che la seccano e rovinano. Durante la stagione invernale, infatti, le mani sono spesso esposte ad agenti esterni come freddo e vento che possono aumentare la comparsa di screpolature e secchezza. Un’epidermide ruvida e fragile è, quindi, un chiaro grido d’aiuto. Le formulazioni ricche e corpose delle creme idratanti protettive mani sono intrise di ingredienti emollienti e lenitivi, come burro di karité, glicerina, acido ialuronico e vitamina E. Così come le creme viso per pelle secca, anche le creme mani riescono a nutrire la cute in profondità, raggiungendo gli strati più profondi del derma. A seconda delle vostre esigenze, esistono diverse tipologie di creme mani protettive: una più leggera, a rapido assorbimento, e un’altra più corposa. Ci sono, poi, perfino trattamenti protettivi per le mani da applicare la sera. Come un vero impacco mani, durante la notte riparano la cute ripristinandone l’idratazione e la morbidezza. Nel post di oggi vi porteremo alla scoperta delle migliori creme mani protettive da non perdere durante questo inverno, perfette anche come un dolce regalo per le persone cha amiamo.

Credits: Foto di Adobe Stock | fotoduets

Uno dei prodotti irrinunciabili durante l’inverno è una buona crema protettiva per le mani. Va da sé che durante la stagione fredda, le mani sono spesso soggette agli effetti dannosi di vento e freddo che, uniti ai lavaggi frequenti o l’uso di detergenti aggressivi, possono risentirne al punto di generare screpolatura e irritazione. La scelta della giusta crema mani protettiva è fondamentale, visto che questo prodotto non sono lenisce e dona sollievo alla pelle compromessa, ma ripara e previene ulteriori danni. Scopriamo insieme i migliori prodotti che abbiamo selezionato per voi!

LE CREME MANI PROTETTIVE PER PELLE SECCA E SCREPOLATA

Avène, Cicalfate Hand Cream. Prezzo: 14,99€ su Amazon.it





Uno dei brand più amati quando si parla di cura della pelle è sicuramente Avène, che propone per un vero trattamento per la pelle secca delle mani, la Cicalfate Hand Cream. La formulazione ben strutturata idrata la pelle danneggiata sottoposta a stress, favorendo la ristrutturazione epidermica. La crema avvolge le mani in un velo protettivo resistente all’acqua, non unge particolarmente e dona una sensazione di sollievo.

Isdin, Ureadin Manos Plus Hand Cream. prezzo: 7,00€ su Amazon.it

l’urea è un ingrediente utilissimo per mantenere l’idratazione DELLE MANI SCREPOLATE

Se siete alla ricerca di un ingrediente che doni un boost di idratazione, allora le creme mani protettive ricche di urea sono un must have da avere. La nuova crema di Isdin, infatti, idrata intensamente, trattenendo il più a lungo possibile l’acqua e mantenendo i livelli d’idratazione ottimali. La texture sottile ma super emolliente si assorbe rapidamente nutrendo mani e unghie.

ConnettivinaMani, Crema con acido ialuronico. Prezzo: 7,80€ su Amazon.it

Quando si parla di idratazione, l’acido ialuronico la fa da padrone. Anche per le mani, infatti, è un ingrediente importantissimo che rende davvero speciale le formulazioni per la pelle secca. La nuova ConnettivinaMani è una crema protettiva che contiene acido ialuronico sale sodico allo 0,2%, che favorisce il ripristino del naturale grado di idratazione della cute ed è utile in caso di pelle screpolata e molto danneggiata.

Bionike, Proxera Crema Mani Riparatrice. Prezzo: 3,97€ su Amazon.it

Arricchita con ben il 30% di glicerina, la Bionike Proxera è un validissimo aiuto nei casi di xerosi e secchezza. Idrata in profondità contrastando fissurazioni, desquamazione e donando una sensazione di pelle nutrita in profondità. Reperibile anche fisicamente in farmacia.

LE ALTERNATIVE SUPER LOW COST DA NON FARSI SCAPPARE

Leocrema, Crema Mani e Unghie Idratante. Prezzo: 1,99€ su Amazon.it

Anche fra i brand low cost è possibile trovare della valide alternative per la cura della mani. Fra le creme mani protettive migliori, annoveriamo sicuramente la Crema Mani e Unghie Idratante di Leocrema, arricchita con Cheratina, Vitamina E e Allantoina. La formula si assorbe rapidamente donando alle mani un’immediata levigatezza e un’intensa sensazione di comfort. Inoltre, rinforza le unghie rendendole più belle e più resistenti.

Prep, Crema Mani Concentrata. Prezzo: 2,70€ con Amazon.com

Non possiamo no segnalarvi anche una crema mani economica molto amata firmata Prep. Si tratta infatti, di un trattamento intensivo che iuta a lenire la pelle irritata, secca e screpolata e a rinforzare unghie. Ricordate di massaggiarla fino a completo assorbimento per fondere al meglio il prodotto con la pelle. All’interno troviamo Vitamina E, Glicerina e Cheratina.

Cera di Cupra, Crema Mani. Prezzo: 1,20€ su Amazon.it

A poco più di 1€ troviamo una crema mani storica, amata e conosciuta sicuramente dai nostri nonni. Si tratta della famosissima Crema Mani Nutriente Protettiva firmata Cera di Cupra. La formula 100% italiana nutre e idrata profondamente, regalando morbidezza e comfort istantanei. Inoltre, protegge le mani dagli agenti esterni, prevenendo screpolature e i segni dell’invecchiamento. Basta massaggiare delicatamente fino a completo assorbimento e può essere usata ogni qualvolta se ne sente la necessità.

CREME MANI PROTETTIVE DA UTILIZZARE COME TRATTAMENTO SERALE

Collistar, Crema Mani e Unghie Riparatrice Giorno-Notte. Prezzo: 16,80€ su Amazon.it

Se le vostre mani necessitano davvero di un trattamento d’urto, allora le creme riparatrici intensive possono essere una valida alternativa. Esistono infatti, delle formulazioni che funzionano proprio come veri impacchi. La crema mani Collistar, per esempio, ripara e rigenera grazie all’elevato potere bio-attivante e antiossidante dell’estratto di vino Sauvignon del Trentino.

un impacco ristrutturante da utilizzare la notte

Applicata la sera con uno strato abbondane, rimpolpa e leviga la pelle durante tutta la notte, grazie all’effetto lipo-filling di un estratto di sesamo che favorisce il riempimento delle cellule adipose. Schiarisce inoltre le macchie sulle mani e ne previene la formazione con un complesso botanico che contrasta l’iperpigmentazione cutanea.

Rilastil, Xerolact Crema Mani Riparatrice. Prezzo: 10,19€ su Amazon.it

Uno dei migliori trattamenti mani protettivi per la pelle sensibile è quello di Rilastil, adatto come trattamento per la pelle molto secca o screpolata. La crema è caratterizzata da una texture ricca ma non grassa e a rapido assorbimento. All’interno troviamo una buona dose di Burro di Karitè al 20% ed Estratto di Schisandra Chinensis. Utilizzandola la sera come trattamento intensivo, è in grado di ripristinare i livelli di idratazione e reintegrare la funzionalità della barriera idrolipidica.

Cetaphil, Pro Dryness Control Crema Mani Riparatrice Notte. Prezzo: 6,40€ su Amazon.it

Perfetta come impacco notturno mani è la nuova crema mani Cetaphil, la cui formula contiene Olio di Semi di Limnanthes Alba e Glicerina, un perfetto mix che aiuta a proteggere e nutrire la pelle delle mani ripristinando l’equilibrio idrolipidico cutaneo.

CREME MANI CON INGREDIENTI NATURALI

Weleda, Crema Mani Rigenerante. Prezzo: 8,60€ su Amazon.it

Se preferite formulazioni green, ricche di ingredienti naturali allora vi segnaliamo due creme molto valide. La Weleda al melograno, per esempio, è caratterizzata da un mix di olio di semi di melagrana bio, burro di karité bio e altri estratti vegetali antiossidanti di facile assorbimento. Non solo ammorbidisce la pelle, ma funziona anche come prevenzione antiage mani.

Equilibra, Karité Crema Mani. Prezzo: 3,80€ su Amazon.it

La seconda crema è sicuramente la Karité in casa Equilibra. Super economica ma molto valida, contenente Burro di Karité al 20% che nutre la pelle in profondità. Delicatamente profumata, si assorbe velocemente senza ungere. Non possono mancare poi, glicerina e vitamina E.

