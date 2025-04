MASCHERE VULVARI: NOVITÀ E TENDENZA PER PRENDERSI CURA DELLE PARTI INTIME

Ultimamente se ne sente parlare sempre di più: sono le maschere vulvari, argomento del momento. Un metodo per fare skincare, ma nelle zone intime, per avere il giusto apporto di idratazione. Donano sollievo, soprattutto le maschere lenitive intime, arricchite con vitamine e ingredienti che alleggeriscono eventuali fastidi, ad esempio post depilazione. Dopo lo sport, invece, sono particolarmente consigliate le maschere intime rinfrescanti. Proprio come quelle per il viso, sono realizzate in tessuto o gel, si applicano e si lasciano in posa il tempo necessario per consentire agli ingredienti di svolgere il loro lavoro.

Credits: Foto di Adobe Stock| Svetlana

Maschere vulvari: ne avevamo bisogno? Servono davvero? Quali comprare e quali scegliere? Tutto dipende dalla singola persona, ma c’è da dire che questi prodotti non sono altro che una versione concentrata di una qualsiasi crema intima specifica per alleviare da problemi vari, come la secchezza. A questo punto non ci resta che scoprire qualcosa in più sulle maschere intime, i brand che le producono e quali acquistare. Via col post!

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

COSA SONO LE MASCHERE VULVARI?

Le maschere vulvari sono dei prodotti skincare per le zone intime. Ognuna, a seconda degli ingredienti, svolge un compito ben preciso.

Credits: Foto di Adobe Stock| Pixel-Shot

A differenza di creme e gel, specificatamente formulati per lenire e dare sollievo da fastidi, bruciore e prurito intimo, le maschere si presentano sotto forma di mutandine senza fianchetti, da applicare direttamente sulla zona interessata.





UN SOS PER LE PARTI INTIME E DELICATE

In commercio esistono vulva mask in tessuto delicato e in hydrogel.

La più diffusa sul mercato è certamente la maschera intima lenitiva, pensata proprio per dare sollievo nei periodi di maggiore stress della vagina, quindi dopo la depilazione intima o i rapporti sessuali ma anche a seguito di un’intensa attività fitness.

COME SI APPLICANO E SI USANO

Come le maschere viso, anche quelle intime si applicano nello stesso modo, cambia solo la zona! Bisogna estrarre il prodotto dalla sua confezione con delicatezza e applicarla sulle parti intime ben deterse e asciutte. È necessario, però, evitare il contatto con le mucose.

Credits: Foto di Adobe Stock| okskukuruza

A seconda della tipologia di maschera e l’indicazione del brand, bisogna tenerle in posa, in genere tra 15 e 30 minuti. Si possono rimettere gli slip, se necessario.

Trascorso il tempo indicato, rimuovere la maschera e massaggiare eventuali residui. Non richiede risciacquo.

Nel caso in cui preferite un’azione rinfrescante, molte marche consigliano di conservare la maschera in frigo prima dell’applicazione.

PRO E CONTRO DELLE MASCHERE INTIME

Sono davvero necessarie le maschere per l’igiene intima? Questo tipo di prodotto è in effetti un’extra, un modo per migliorare il proprio status. Non necessarie, ma certamente utili in alcuni casi.

LE MASCHERE INTIME SERVONO PRINCIPALMENTE A LENIRE LA CUTE

Di certo assicurano una serie di benefici interessanti, in quanto sono lenitive e idratanti, un vero e proprio SOS da usare in caso di bisogno.

Possono far male? Non ci sono particolari controindicazioni, ma alcune utenti hanno affermato che, in caso di maschere rinfrescanti, hanno provato fastidio. Dunque è giusto scegliere in base al proprio bisogno e usare bene questo tipo di prodotto.

LE MIGLIORI MASCHERE VULVARI

Credits: @chilly_it via Instagram

Uno dei brand che sta certamente conducendo una massiccia campagna pro maschere vulvari è Chilly, noto marchio di igiene intima.

Chilly Maschera Intima, Maschera Intima Idratante. Prezzo: 5,89€ su amazon.it

Chilly Maschera Intima, Maschera Intima Lenitiva. Prezzo: 5,41€ su amazon.it

Chilly Maschera Intima, Maschera Intima Rinfrescante. Prezzo: 5,69€ su amazon.it

Le tipologie disponibili sono tre e riprendono le caratteristiche dei detergenti più venduti del brand: idratante, lenitiva e rinfrescante. Sono tutte e tre realizzate in hydrogel.

Credits: @chilly_it via Instagram

C’è poi Lì, una vulva mask lenitiva a firma di Thinking Woman. Si tratta della prima maschera vulvare al mondo in idrogel con un metodo di applicazione unico e innovativo, che la rende la prima maschera intima che si indossa, con una miscela di attivi naturali ad azione lenitiva, idratante, emolliente e antimicrobica.

Thinking Woman, Lì, maschera vulvare lenitiva. Prezzo: 15,90€ su amazon.it

Hydra Matrix ci presenta la sua Female Intimate Mask, in tessuto 100% viscosa, che contiene un blend di attivi idratanti per prevenire la sensazione di secchezza e prurito. Con prebiotici ed estratto di agnocasto.

Hydra Matrix, Female Intimate Mask. Prezzo: 2,95€ su benufarma.it

VY Milano presenta le sue Vy Mask Detox, un booster extra lenitivo per la cute vulvare e inguinale, in tessuto biodegradabile per un’azione lenitiva intensa. Un set contiene 4 maschere monouso.

Vy Milano, Vy Mask Detox 4 pezzi. Prezzo: 14,90€ su vymilano.com

Su Amazon troverete facilmente Vulvis, una maschera idratante e illuminante, tessuto naturale 100% viscosa, studiata appositamente per la zona intima femminile per aiutare a mantenere inalterata l’idratazione vaginale e contrastare le macchie scure causate da sbalzi ormonali, abbronzatura o depilazione. Contiene inulina, arginina, acido ialuronico e acido lattico.

Vulvis, Mask idratante illuminante, 3 pezzi. Prezzo: 16,90€ su amazon.it

Anche Ellegyn propone una maschera idratante per le parti intime femminili dall’effetto sbiancante e formula anti-odore.

Ellegyn, Intimate Bio-Cellular Mask. Prezzo: 14,90€ su amazon.it

*** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

Ragazze, se vi è piaciuto questo post, leggete anche questi:

1) LAVANDA VAGINALE: TUTTO QUELLO CHE AVRESTI SEMPRE DOVUTO SAPERE

2) QUANTE VOLTE FARE IL BIDET AL GIORNO?

3) COME SCEGLIERE L’INTIMO IN BASE AI VESTITI

Via Giphy

Ragazze, vogliamo conoscere le vostre opinioni, sapere se vi incuriosiscono le maschere vulvari, se le avete provate o vorreste farlo. Fateci sapere tutto nei commenti sui nostri social, un bacione dal TeamClio!