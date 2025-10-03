ABITI DA CERIMONIA LOW COST AUTUNNO 2025: TANTI MODELLI GLAM

Non è così difficile scovare dei bellissimi abiti da cerimonia low cost autunno 2025 e fare una gran bella figura. Oramai molti brand pensano al mondo delle cerimonie offrendo uno sguardo attento anche al portafogli. Quando si riceve un invito a un matrimonio, o un altro evento galante, per cui è richiesto un dress code sofisticato, si finisce per spendere una fortuna tra vestito, accessori ma anche capelli, trucco e unghie. Un vero e proprio salasso che possiamo contenere selezionando con attenzione vestiti che costano poco ma sono super chic. Ma quanto costa un abito da cerimonia? Dipende da tanti fattori a cominciare dal tessuto e dal pregio anche delle decorazioni, se presenti, oltreché all’autorevolezza del brand.

Credits: zara.com

È necessario spendere una fortuna? No, assolutamente, perché ci sono tanti meravigliosi abiti da cerimonia low cost autunno 2025 che attendono solo voi. Vediamo quali sono i migliori di questa stagione nel post, con relativi prezzi e le foto, partendo da quelli che costano di più fino ai vestiti che potrete acquistare anche a meno di 30 euro: si comincia!

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

IMPERIAL CI AFFASCINA CON ELEGANZA E LEGGEREZZA

Uno dei brand che sicuramente sa come conquistare il suo pubblico con una serie di creazioni sublimi e di tendenza è certamente Imperial.

Imperial, abito midi con inserti in pizzo e spalline sottili. Prezzo: 99€ su imperialfashion.com





Ogni stagione crea collezioni straordinarie, eleganti e chic ma anche molto femminili e audaci. Vestiti che possiamo indossare da mattina a sera e coordinare a molteplici accessori.

gli abiti imperial sono bellissimi

Anche sul fronte cerimonie non si tira indietro, perché nella collezione Imperial autunno 2025 c’è spazio per proposte bellissime e raffinate.

Il brand ha creato diversi vestiti dalle linee scivolate e morbide, eleganti e glamour, preferendo lunghezze midi – che sono di super tendenza – e pochi dettagli, come drappeggi e arricciature ma anche bordure di pizzo e trasparenze.

Imperial, abito lungo scivolato con arricciatura laterale. Prezzo: 99€ su imperialfashion.com

Tonalità preferite il rosso vino e l’intramontabile nero, che possono essere abbinate a cromie identiche o sfumature similari, altrimenti in netto contrasto.

ABITI DA CERIMONIA LOW COST AUTUNNO 2025 FIRMATI DIXIE

Anche nella collezione Dixie c’è spazio per tantissimi capi di abbigliamento eleganti e raffinati, adatti a tutte le invitate a un matrimonio.

Dixie, abito lungo a contrasto con spalline. Prezzo: 105€ su dixiefashion.com

Tra le novità c’è un delizioso tubino, molto femminile e audace, di base nero ma con dettaglio sul décolleté in raso avorio, che cattura l’attenzione. Le spalline sono invece super sottili, che quasi sembrano sparire.

Dixie, Abito lungo con maniche ampie e scollo a v. Prezzo: 95€ su dixiefashion.com

Se invece, visto il clima che in autunno comincia a diventare più fresco, preferite qualcosa di più coprente e con le maniche lunghe e la schiena coperta, vi suggeriamo un abito in chiffon viola, disponibile anche in altri colori, con balza sulla gonna e scollatura a V.

I VESTITI SINUOSI E BELLISSIMI DI ZARA

Chiunque sia a caccia di abiti eleganti che costano poco sa bene che nei negozi Zara e online c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Zara, vestito midi satinato in pizzo. Prezzo: 49,95€ su zara.com

Per un vestito si spende mediamente intorno ai 50 euro, quindi sicuramente un ottimo prezzo per fare un figurone a un matrimonio o un altro evento importante.

La collezione quest’anno strizza l’occhio al satin, proponendo quindi abiti lingerie con bretelline e bordi in pizzo sia in tinta che a contrasto. Ma non finisce qui.

Zara, vestito midi satinato asimmetrico con decorazioni. Prezzo: 49,95€ su zara.com

Zara ha firmato un’elegante linea di abiti da cerimonia anche abbelliti da contrasti cromatici così come da perline luminose che decorano il décolleté.

Zara, vestito midi stampato satinato. Prezzo: 55,95€ su zara.com

Da non perdere i vestiti scivolati effetto portafoglio, che si arricciano sul punto vita e sono decorati da grandi fiori dai colori delicatamente a contrasto.

Zara, vestito midi plissettato con cintura. Prezzo: 55,95€ su zara.com

Se invece preferite la leggiadria di materiali come lo chiffon, niente paura perché nella collezione Zara c’è spazio per diversi vestiti plissé in rosa cipria, anche con cintura gioiello e maniche lunghe, per non temere il freddo.

DOPPELGÄNGER ABITI DA CERIMONIA LOW COST AUTUNNO 2025: I PIÙ CONVENIENTI

Come abbiamo annunciato, ci sono degli abiti da cerimonia autunno 2025 che costano pochissimo, anche meno di 30 euro.

Doppelgänger, Abito donna lungo girocollo con apertura sul retro. Prezzo: 19,99€ da scontare con l’esclusivo codice CLIO20 su doppelganger.it*

Avete mai provato a indossare dei vestiti a firma Doppelgänger? Il marchio firma una serie di prodotti caratterizzati da silhouette delicate e leggere, piuttosto minimali, preferendo tessuti tinta unita.

Doppelgänger, Abito donna corto a trapezio con maniche tre quarti con spacchi. Prezzo: 24,99€ da scontare con l’esclusivo codice CLIO20 su doppelganger.it*

i vestiti Doppelgänger hanno prezzi contenutissimi

Ci sono modelli scivolati e sbracciati ma anche altri con maniche lunghe a pipistrello.

Le silhouette non segnano e non aderiscono al corpo, ma vanno giù dritte per conferire al look un aspetto raffinato e austero.

*Il codice sconto esclusivo CLIO20 è attivo fino al 31/12/2025 e consente di ottenere il -20% di sconto sulla collezione donna sul sito doppelganger.it.

*** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

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1) NOVITÀ DOPPELGÄNGER AUTUNNO 2025

2) ZARA ABBIGLIAMENTO AUTUNNO 2025

3) LA NUOVA COLLEZIONE MANGO PER L’AUTUNNO 2025

Via Giphy

Ragazze, eccoci qui alla fine del post con i migliori abiti da cerimonia low cost, secondo noi, dell’autunno 2025 e ora che vi abbiamo mostrato alcuni dei capi di tendenza vogliamo sapere cosa ne pensate! Lasciate un commento sui social, un bacione dal TeamClio!