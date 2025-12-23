Un viso disteso, luminoso, vitale, ma senza ritocchi invasivi. Dietro le quinte delle sfilate e dei red carpet, c’è un rituale sempre più amato dalle star: l’agopuntura.

Kim Kardashian, Meghan Markle, Madonna e tante altre icone internazionali l’hanno scelta come trattamento express prima degli eventi più importanti. Ma non è solo una questione estetica: l’agopuntura agisce in profondità, lavora sulla pelle, sul sistema nervoso e perfino sull’energia emozionale, regalando risultati immediati e naturali. In questo post della sua rubrica sul Blog ClioMakeUp scopriamo insieme alla Dottoressa Marialuisa Morelli, Osteopata cranio sacrale e viscerale, Osteopata pediatrica, Posturologa, come funziona l’agopuntura facciale, perché le star la scelgono e come può diventare anche per voi un rituale di benessere e bellezza autentica. Lasciamo subito la parola alla Dottoressa Morelli.

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AGOPUNTURA DELLE CELEBS: PERCHÉ STAR DI HOLLYWOOD E MODELLE LA USANO PRIMA DI SFILATE E RED CARPET

C’è un momento preciso, poco prima che una star calchi un red carpet o una modella scenda in passerella, in cui tutto deve essere perfetto: la pelle luminosa, i tratti distesi, lo sguardo fresco ma intenso. Ed è proprio lì, dietro le quinte, che sempre più spesso entra in scena una pratica antica quanto affascinante: l’agopuntura.

Negli ultimi anni, da Hollywood alle Fashion Week, l’agopuntura – in particolare quella facciale – è diventata uno dei rituali beauty più amati dalle celebs. Non è una moda passeggera, ma una scelta consapevole che unisce benessere profondo e bellezza naturale. E oggi voglio raccontarti perché funziona davvero, cosa succede al viso e perché sempre più giovani si stanno avvicinando a questo approccio.

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IL SEGRETO DELLE STAR NON È “FARE DI PIÙ”, MA FARE MEGLIO

Kim Kardashian, Meghan Markle, Gwyneth Paltrow, Madonna, ma anche top model prima delle sfilate di Parigi o Milano: tutte hanno dichiarato di affidarsi all’agopuntura prima di eventi importanti. Il motivo? Risultati visibili, immediati e naturali, senza stravolgere il volto.

A differenza di trattamenti invasivi o “effetto frozen”, l’agopuntura lavora in profondità, rispettando l’identità del viso. Non gonfia, non paralizza, non altera. Al contrario, riattiva.

COS’È DAVVERO L’AGOPUNTURA FACCIALE (SPOILER: NON È SOLO ESTETICA)

Da osteopata facciale e agopunturista, mi piace chiarire subito una cosa: l’agopuntura facciale non è una scorciatoia beauty, ma un trattamento olistico che parte dal corpo per arrivare al viso.

Secondo la Medicina Tradizionale Cinese, il volto è una mappa emozionale ed energetica. Ogni tensione, ogni stress, ogni squilibrio interno si riflette sulla pelle, sui muscoli, sull’espressione.

Quando inseriamo aghi sottilissimi in punti specifici:

• stimoliamo la microcircolazione;

• aumentiamo la produzione naturale di collagene ed elastina;

• rilassiamo le tensioni muscolari profonde;

• riequilibriamo il sistema nervoso.

Il risultato? Un viso più luminoso, disteso, vitale, ma soprattutto coerente con quello che siamo.

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PERCHÉ È PERFETTA PRIMA DI UN RED CARPET (O DI UN ESEME, UNA FESTA O UN PRIMO APPUNTAMENTO)

Le celebs la amano perché l’agopuntura facciale:

• non ha tempi di recupero;

• dona subito un effetto “glow”;

• riduce gonfiore e occhiaie;

• migliora il tono della pelle;

• rilassa senza sedare.

È il classico trattamento che ti fa dire: “Ho un aspetto riposato, ma non so spiegare perché”. Ed è proprio questo che la rende irresistibile anche per un pubblico giovane.

AGOPUNTUTA E GEN Z: UNA BELLEZZA PIÙ CONSAPEVOLE

Sempre più ragazze e ragazzi si avvicinano all’agopuntura non per “correggere”, ma per prevenire, per conoscersi meglio, per gestire stress, acne, tensioni mandibolari, bruxismo, mal di testa.

Ed è qui che l’agopuntura diventa uno strumento potentissimo: non combatte il tempo, educa all’ascolto del corpo. In un’epoca in cui i filtri sono ovunque, scegliere un trattamento che ti rimette in contatto con te stessa è un atto quasi rivoluzionario.

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IL LEGAME CON IL FACE TAPING: EDUCARE, NON FORZARE

Nel mio lavoro ho unito l’agopuntura al face taping, una tecnica che amo perché segue lo stesso principio: accompagnare il viso, non costringerlo.

Dopo una seduta di agopuntura, il taping aiuta a:

• mantenere il rilassamento muscolare;

• migliorare la postura facciale;

• rendere la pelle più ricettiva;

• prolungare i benefici del trattamento.

È un lavoro di squadra tra mani, aghi e consapevolezza. Ed è proprio questo approccio integrato che sempre più celebs cercano: non il miracolo, ma la continuità.

L’AGOPUNTURA FA MALE? NO (E SPESSO CI SI ADDORMENTA)

Una delle domande più frequenti è: “Ma gli aghi fanno male?”

La risposta è quasi sempre la stessa: molto meno di quanto immagini.

Gli aghi sono sottilissimi e l’inserimento è delicato. La sensazione più comune è un leggero calore o una vibrazione, segno che il corpo sta rispondendo. Molte persone si rilassano così tanto da addormentarsi.

Ed è qui che accade la vera magia: mentre il viso si distende, anche la mente si calma.

IL VERO LUSSO OGGI? TEMPO E PRESENZA

Le star lo hanno capito prima di noi: il vero lusso non è fare mille trattamenti, ma scegliere quelli che ti fanno stare bene davvero.

L’agopuntura non promette di trasformarti in qualcun altro. Ti riporta a casa, nel tuo viso, nella tua energia. Ed è per questo che funziona così bene prima di un red carpet… ma anche prima di una giornata importante della tua vita.

Perché quando ti senti centrata, si vede.

La vera bellezza non è cancellare un segno, ma capire cosa ci sta raccontando. Non è inseguire un modello, ma riconoscersi allo specchio con uno sguardo più gentile. Quando il viso si rilassa, quando l’energia torna a fluire, cambia qualcosa di sottile ma potentissimo: cambia il modo in cui ci muoviamo nel mondo.

Che tu stia per salire su un palco, affrontare un esame, un colloquio o semplicemente una giornata importante per te, ricordati che il tuo “red carpet” inizia sempre da dentro. Scegli pratiche che ti riportano a casa, che ti fanno sentire centrata, viva, allineata.

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Firma

Dottoressa Marialuisa Morelli, Osteopata cranio sacrale e viscerale, Osteopata pediatrica, Posturologa, specializzata in cefalee e problematiche dell’ATM.

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Via Giphy

Ragazze, speriamo che questo post di Tiziana Salari sul rapporto tra l’agopuntura e le star vi abbia fatto riflettere. Condividete il post con tutti coloro che sono alla ricerca di trattamenti molto utili. Un bacione dal TeamClio!