PERCHÉ USARE UNA MASCHERA PER CAPELLI GRASSI?

L’inserimento di una maschera per capelli grassi nella propria routine rappresenta il passo fondamentale per restituire leggerezza e freschezza prolungata alla chioma. Infatti, gestire il problema della cute che tende a lucidarsi rapidamente rappresenta una sfida complessa per moltissime donne. Molto spesso si commette l’errore di lavare la chioma quotidianamente, innescando un effetto che spinge le ghiandole sebacee a produrre ancora più olio. Per interrompere questo circolo vizioso, usare una maschera per capelli grassi è a dir poco fondamentale. In commercio ne esistono diversi ma è anche possibile optare per rimedi fai da te.

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In questo articolo esploreremo nel dettaglio le caratteristiche delle maschere per capelli grassi, le migliori analizzando la loro reale utilità, ma anche scoprendo quali sono le alternative fai da te. Via col post!

COSA SONO LE MASCHERE PER CAPELLI GRASSI

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Una maschera per capelli grassi è un trattamento intensivo formulato specificamente per agire in sinergia con le esigenze del cuoio capelluto affetto da ipersecrezione sebacea. A differenza delle classiche formulazioni pensate per lunghezze disidratate, questi prodotti contengono una concentrazione elevata di ingredienti attivi dalle proprietà assorbenti, purificanti e astringenti.

La composizione chimica o naturale di una buona maschera per capelli grassi si basa spesso su elementi minerali e vegetali. Tra i più diffusi ed efficaci si distinguono l’argilla bianca o verde, il carbone attivo, gli estratti di ortica, il rosmarino e la menta piperita. Questi componenti lavorano per intrappolare le particelle di grasso e le impurità accumulate, consentendo una rimozione profonda ma rispettosa del film idrolipidico cutaneo durante la fase di risciacquo.

A COSA SERVONO E A CHI SONO CONSIGLIATE

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L’obiettivo primario di una maschera per capelli grassi consiste nel normalizzare la produzione di sebo, regalando al contempo una sensazione di immediata freschezza e un volume rinnovato a partire dalle radici. Questi trattamenti svolgono un’azione detossinante profonda, liberando i follicoli piliferi dalle ostruzioni che possono soffocare il capello e causarne, a lungo andare, l’indebolimento o la caduta.

i capelli grassi possono assottigliarsi per colpa del sebo

L’utilizzo di questo cosmetico è fortemente consigliato a tutte le donne che notano una perdita di volume della piega già a poche ore dal lavaggio.

Risulta, inoltre, ideale per chi vive in contesti urbani ad alto tasso di inquinamento atmosferico, poiché le polveri sottili tendono a legarsi al sebo cutaneo, appesantendo ulteriormente la chioma.

Infine, rappresenta un eccellente coadiuvante per chi soffre di forfora grassa, una condizione strettamente legata alla proliferazione di microrganismi che prosperano negli ambienti eccessivamente oleosi.

CON QUALE FREQUENZA APPLICARE LA MASCHERA PER CAPELLI GRASSI

La corretta frequenza di utilizzo di una maschera per capelli grassi dipende strettamente dall’intensità del problema e dalle specifiche istruzioni del produttore. Trattandosi di formulazioni ricche di attivi purificanti, la moderazione è la chiave per evitare una risposta difensiva della pelle, nota appunto come iperproduzione reattiva di sebo.

la maschera andrebbe fatta una volta alla settimana

In linea generale, per una cute moderatamente oleosa, si consiglia un’applicazione a cadenza settimanale.

Nei casi più severi, in cui il disagio si manifesta in modo molto evidente, è possibile intensificare il trattamento fino a due volte alla settimana durante il primo mese, per poi diradare le sessioni non appena la situazione si stabilizza.

Alcune formule innovative si utilizzano como impacco pre-shampoo sulla cute asciutta o umida, mentre altre richiedono l’applicazione post-lavaggio sulle lunghezze e sulle radici, rispettando sempre un tempo di posa che oscilla solitamente tra i cinque e i quindici minuti.

5 MASCHERE PER CAPELLI GRASSI DA PROVARE ASSOLUTAMENTE

Per orientarsi nella scelta del trattamento ideale, abbiamo selezionato 5 proposte di eccellenti brand differenti, tutte facilmente acquistabili in Italia nelle profumerie, nei supermercati specializzati o nei canali digitali.

HAIR RITUEL BY SISLEY MASQUE PURIFIANT AVANT-SHAMPOING

Hair Rituel by Sisley Paris, Pre-Shampoo Purifying Mask with White Clay. Prezzo: 97€ su sephora.it

Per chi ricerca un vero e proprio trattamento da spa botanica, questa prestigiosa maschera pre-shampoo all’argilla bianca offre un’azione riequilibrante immediata.

La sua consistenza cremosa assorbe il sebo e le tossine fin dalla prima applicazione, rispettando la sensibilità della cute. Il costo importante è giustificato da una tecnologia formulativa d’avanguardia che prolunga i tempi tra un lavaggio e l’altro.

MASCHERA PER CAPELLI GRASSI: L’ORÉAL PROFESSIONNEL SCALP ADVANCED 2-IN-1 DEEP PURIFIER CLAY

L’Oréal Professionnel Paris Shampoo e Maschera 2-in-1, Purificante Contro il Sebo in Eccesso, Per Capelli Grassi, Con Argilla, Anti-Oiliness, Scalp Advanced, 250 ml. Prezzo: 25,35€ su amazon.it

Questo versatile trattamento professionale a base di argilla concentrata al sei per cento può essere utilizzato sia come shampoo purificante sia come maschera intensiva.

Sviluppato in collaborazione con esperti parrucchieri, deterge a fondo i residui di sudore, inquinamento e sebo, lasciando la fibra capillare leggera, morbida e visibilmente volumizzata.

GYADA COSMETICS IMPACCO AYURVEDICO PURIFICANTE

GYADA COSMETICS, Hyalurvedic Impacco Ayurvedico Purificante, Trattamento Professionale per Capelli Grassi, Sottili e Sfibrati, Contrasta l’Effetto Crespo, con Neem, Moringa, Hennè Neutro, 200 ml. Prezzo: 17,46€ su amazon.it

Un trattamento ecobio formulato con estratti di erbe ayurvediche come Neem, Moringa e Cassia, potenziato dalla presenza di ossido di zinco e argilla. Questo impacco è particolarmente apprezzato dalle donne che cercano una risposta naturale ma estremamente performante per lenire la cute infiammata e regolare la produzione sebacea in modo dolce.

BIOFFICINA TOSCANA MASCHERA CAPELLI DECOTTO

Biofficina Toscana, Maschera e scrub per capelli decotto, 200 ml – Trattamento detox ed esfoliante cuoio capelluto – Con argilla verde e capelvenere bio toscano. Prezzo: 19,90€ su amazon.it

Un’eccellenza del territorio italiano che propone una maschera all’argilla verde arricchita da un decotto di piante officinali toscane mirate.

La sua azione detossinante agisce come un peeling delicato sulla cute, rimuovendo le cellule morte e il grasso superfluo, lasciando le lunghezze lucide, idratate e assolutamente libere da qualsiasi sensazione di pesantezza.

INTRA MASCHERA BIO CARBONE E ZENZERO: LA PIÙ ECONOMICA

Intra, Carbone & Zenzero Bio Maschera Detox Capelli – Uso Quotidiano, 250 ml. Prezzo: 4,66€ su amazon.it

Questo prodotto rappresenta una soluzione straordinaria per chi desidera un’efficace azione purificante senza investire cifre elevate.

La formula sfrutta le proprietà magnetiche del carbone vegetale per assorbire le impurità e l’eccesso di sebo, mentre lo zenzero apporta una sferzata di energia e freschezza al cuoio capelluto. Si tratta di una scelta biologica ideale per un consumo frequente e consapevole.

RIMEDI FAI DA TE PER CAPELLI GRASSI

Per le amanti dei rimedi naturali, creare una maschera per capelli grassi fai da te rappresenta un’ottima opzione economica ed efficace.

Utilizzando ingredienti semplici già presenti nella dispensa, come il succo di limone dal potere astringente, lo yogurt bianco per idratare senza appesantire e l’argilla verde ventilata comprata in erboristeria, è possibile comporre un impacco purificante straordinario.

Basta miscelare due cucchiai di argilla con il succo di mezzo limone e poco infuso di rosmarino fino a ottenere una crema omogenea da applicare direttamente sulle radici prima dello shampoo, lasciando agire il composto per circa dieci minuti al fine di assorbire tutte le impurità della cute in modo delicato.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

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Via Giphy

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