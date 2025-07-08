AMAZON PRIME DAY 2025 OFFERTE FASHION: TUTTO IL MEGLIO

Si sa che sul noto marketplace ci sono molti amatissimi brand, quindi conviene approfittare delle offerte fashion Amazon Prime Day 2025 così da accaparrarsi dei pezzi unici e ricercati. I prezzi possono essere davvero super convenienti e unici, ma variano anche un base al numero di acquisti, quindi bisogna sempre stare all’erta. I capi di abbigliamento abbondano, da quelli casual agli eleganti passando per quelli sportivi. Vale lo stesso discorso per le borse, da quelle per uscite di giorno e di sera ma anche da mare. Infine le calzature, dalle sneakers ai sandali fino alle scarpe da spiaggia. Se non siete ancora iscritti al programma Amazon Prime, vi consigliamo di farlo il prima possibile, per beneficiare di spedizioni gratis e veloci e di speciali offerte a loro dedicate durante i giorni dell’evento.

Credits: Foto di Adobe Stock | dennizn

Cosa comprare durante l’Amazon Prime Day 2025 e quali offerte fashion non farsi scappare? Per voi abbiamo preparato una selezione variegata affinché vi sia semplice trovare le proposte migliori per il vostro guardaroba. Siete pronte, ragazze? Allora si comincia!

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

I CAPI DI ABBIGLIAMENTO IN SALDO SU AMAZON

Anche quest’anno torna puntuale l’Amazon Prime Day di luglio e di offerte, come sempre, ce ne sono moltissime.

Vi ricordiamo che l’evento avrà una durata di 4 giorni e le date precisamente sono dall’8 all’11 luglio 2025.

le offerte fashion su amazo dureranno 4 giorni

Ogni categoria su Amazon propone una serie di irresistibili e imperdibili offerte, che riguardano tanti settori. Nella sezione Fashion ce ne sono davvero tante che vi consigliamo fortemente.

Cominciamo subito con l’abbigliamento, perché conviene non farsi cogliere impreparate per trovare le soluzioni migliori per il proprio guardaroba e non restare a bocca asciutta.

Di sicuro conviene dare uno sguardo alle soluzioni dei brand premium su Amazon, tra cui creazioni di Levi’s, Tommy Hilfiger, Calvin Klein e tanti altri

Non faticherete, dunque, a trovare degli imperdibili jeans larghi, dei pantaloncini jorts di super tendenza ora, t-shirt nautical e tinta unita di marca, pullover di filo e felpe, pantaloni e leggings con logo ma anche meravigliosi e leggeri vestitini estivi.

Tommy Hilfiger, maglia a righe. Prezzo: da 20,37€ su amazon.it





Only, jeans. Prezzo: da 30€ su amazon.it

Calvin Klein, leggings. Prezzo: da 16,19€ su amazon.it

Levi’s, Donna High Rise Baggy Pantaloncini. Prezzo: 43€ su amazon.it

Desigual, vestito donna. Prezzo: da 67,46€ su amazon.it

Tommy Hilfiger, felpa logo. Prezzo: da 49€ su amazon.it

AMAZON PRIME DAY 2025 OFFERTE FASHION: LE SCARPE

Ovviamente una buona offerta arriva anche dalla sezione dedicata esclusivamente alle scarpe su Amazon del Prime Day 2025.

Anche qui non abbiamo altro che l’imbarazzo della scelta, perché di marche ce ne sono tante e di modelli altrettanti.

Adidas, VL Court 3.0 Shoes, Sneaker Donna. Prezzo: da 41€ su amazon.it

Ci sono le sneakers di Adidas che si contrappongono ai sandali bassi e comodi di Geox, abbelliti da piccole borchie dal sapore rock.

Geox, Brionia sandalo basso con borchie. Prezzo: da 53,10€ su amazon.it

Tamaris, sandali animalier. Prezzo: da 45,86€ su amazon.it

Ci sono i sandali con tacco medio e stampa animalier di Tamaris e, dall’altra parte, le Havaianas in gomma, ideali per andare al mare.

Havaianas, Slim Tube, Infradito Donna. Prezzo: da 15,30€ su amazon.it

LE BORSE IN OFFERTA ALL’AMAZON PRIME DAY 2025 FASHION

Concludiamo con le borse perché anche qui su Amazon riusciamo a trovare tutto quello di cui abbiamo bisogno e molto altro di più.

Legami, borsa mare. Prezzo: 17,96€ su amazon.it

su amazon ci sono molte borse di brand famosi

Ad esempio, per avere uno stile ironico e alternativo, troviamo le borse da mare Legami, con grafiche simpatiche e divertenti, coloratissime e sfiziose, come quelle che raffigurano dei grandi pesci palla.

Ci sono le borse mezzaluna iconiche del brand Tommy Hilfiger, mentre quelle di Karl Lagerfeld si ispirano allo stile bowling.

Tommy Jeans, Donna Borsa a Spalla Urban X-Body con Zip. Prezzo: 55€ su amazon.it

KARL LAGERFELD JEANS, Bowling Crossbody. Prezzo: da 81€ su amazon.it

Per andare sul sicuro, non mancano le borse matelassé a tracolla proprio a marchio Amazon Essentials, effettivamente essenziali per realizzare molti tipi di look.

Amazon Essentials, Borsa Morbida con Patta Trapuntata Donna. Prezzo: da 30€

*** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

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Via Giphy

Ragazze, ora vorremmo conoscere le vostre opinioni in merito, sapere se approfitterete delle offerte fashion dell’Amazon Prime Day 2025 di luglio, se avete già il carrello pieno o se volete fare acquisti ma in altre categorie. Fateci sapere tutto nei commenti sui nostri social, un bacione dal TeamClio!