La frenesia quotidiana può renderci stressati e stanchi; per fortuna, anche senza recarsi in palestra, esistono delle soluzioni (anche gratis). Stiamo parlando delle APP di meditazione, applicazioni in abbonamento o gratuite che ci consentono di accedere in ogni momento a esercizi o sessioni guidate per calmarci. Non solo insegnano a respirare bene, ma anche a staccare la mente dallo stress di tutti i giorni. Così come accade per alcuni tipi di yoga, anche le APP meditazione possono offrire esercizi di diverse tipologie, in base alla propria necessità. Per esempio esistono sessioni per calmare l’ansia, ma anche per migliorare la connessione con il proprio sé emotivo oppure per dormire in maniera più veloce e rilassata.

Le APP di meditazione da scaricare sul proprio smartphone sono una delle ultime frontiere del benessere mentale (e fisico) per chi è sempre di fretta e fatica a trovare del tempo per sé. Non è necessario recarsi in palestra per stare meglio, specialmente se si sta attraversando un periodo molto stressante e il tempo pare non bastare mai: con le APP meditazione gratis o a pagamento avrete accesso a una serie di esercizi e sessioni guidate per stare meglio. Vi aspettiamo nel post qui sotto con qualche utile consiglio e con i nomi delle applicazioni più scaricate e apprezzate per le loro interessanti feature: cominciamo subito allora!

APP MEDITAZIONE GRATIS, LE PIÙ FAMOSE

Se volete avvicinarvi al mondo della meditazione senza sottoscrivere subito un piano d’abbonamento mensile o annuale, allora il nostro consiglio è di cominciare scaricando un’APP di meditazione gratuita.

Praticamente sempre le applicazioni consentono di effettuare una prova gratis prima di accedere al piano d’abbonamento preferito, ma queste che abbiamo selezionato hanno molti esercizi completamente free senza l’obbligo di una sottoscrizione successiva.

INSIGHT TIMER, L’APPLICAZIONE GRATUITA CHE GUIDA LA MEDITAZIONE

Si tratta probabilmente dell’APP di meditazione gratis più conosciuta di tutte: parliamo di Insight Timer, presente su tutti gli store di applicazioni, sia Apple che Android.

Insight Timer è l’APP di meditazione gratis numero 1, con milioni di utenti attivi iscritti come membri. Il vantaggio di quest’applicazione è che offre numerosi eventi free con sessioni di meditazione gratuita per obiettivi, canzoni rilassanti e anche speech di esperti nel mondo della mindfullness e meditazione.

LE APP GRATIS DI MEDITAZIONE OFFRONO MOLTE SESSIONI FREE DI CUI APPROFITTARE

È possibile avere accesso gratis e illimitato ai contenuti mano a mano che vengono caricati sull’APP oppure accedere a funzioni esclusive (come l’ascolto offline, la ripresa di allenamenti in pausa, la modalità ripeti e altre) accedendo al profilo premium. Si tratta di una modalità a pagamento assolutamente facoltativa e non automatica dopo tot tempo di utilizzo delle funzionalità gratuite, come accade invece per altre APP.

UNA SELEZIONE DI ESERCIZI FREE SULL’APP PETIT BAMBOU

Anche l’APP Petit Bambou è molto apprezzata e conosciuta da chi cerca esercizi di meditazione gratis sul proprio smartphone, a cui accedere quando si vuole e da ovunque.

Esistono versioni a pagamento, ma il bello di questa applicazione è che la parte free è molto consistente e appagante a detta di chi l’ha già provata. Si parla di ben 4 programmi per scoprire la meditazione e la respirazione, con diverse sessioni libere in materia senza obbligo di sottoscrizione. Sono offerte anche ben 3 meditazioni al giorno gratuite, con una selezione esclusiva di suoni e musiche per accompagnare la pratica.

L’APP SERENITY OFFRE CONTENUTI GRATIS E PREMIUM A PAGAMENTO, MA SENZA ABBONAMENTO E SOLO SU RICHIESTA

Così come accade per le altre APP di meditazione che vi facciamo conoscere in questa sezione del post, anche per Serenity l’accesso alle funzionalità premium è assolutamente facoltativo e solo su richiesta dell’utente, senza l’obbligo dopo un periodo di prova.

Molto semplice da seguire e introdurre nella propria routine, offre anche 2 ore di audioguida per imparare a introdurre i principi della meditazione e della mindfullness nella propria vita. Ogni giorno si può avere accesso a una serie di pratiche, comprese guide per dormire e sessioni di meditazione veloce, ideale anche per chi ha poco tempo a disposizione. La motivazione, qui, viene anche dalle sfide quotidiane che, se completate, danno accesso a sempre più funzionalità free.

LE APP DI MEDITAZIONE A PAGAMENTO, SU QUALI INVESTIRE

Se cercate un’APP di meditazione completa, allora una tra quelle in abbonamento è la scelta ideale, visto che queste applicazioni per smartphone offrono servizi completi e sessioni esclusive, in continuo aggiornamento e miglioramento. Vediamo le migliori!

CALM, TRA LE MIGLIORI APP DI MEDITAZIONE GUIDATA CON ABBONAMENTO ANNUALE

Tra tutte le applicazioni di meditazione guidata in abbonamento, Calm è probabilmente una delle più apprezzate.

DORMIRE BENE È LA BASE PER MEDITARE CON CONSAPEVOLEZZA

Si focalizza principalmente sulla calma interiore, da raggiungere anche -e soprattutto- con una buona routine di sonno. Il riposo è fondamentale secondo Calm, che infatti offre anche sessioni di rilassamento per dormire bene, con storie narrate da personaggi famosi, musiche ad hoc per favorire sonno e concentrazione e “paesaggi sonori”.

I questionari vi aiuteranno a stabilire gli obiettivi e a raggiungerli con un piano ben preciso, facilitato dalle notifiche giornaliere che l’APP vi invia.

MEDITOPIA OFFRE UNA PROVA GRATUITA CON VALUTAZIONE PRIMA DEL PIANO PREMIUM

Altra APP meditazione a pagamento che si focalizza sul benessere ottenuto con il sonno rigenerante è Meditopia: offre una prova free prima di passare alle funzionalità premium, ma se cercate un prodotto completo quasi sicuramente sottoscriverete l’abbonamento!

Sull’APP potrete trovare meditazioni guidate sui diversi aspetti della propria vita e giornata, come la relazione con gli altri, lo stress, l’accettazione di sé stessi, il rapporto con il proprio corpo e via dicendo. Non solo, TOP sono anche le meditazioni per dormire bene e le storie della buonanotte. PS: sull’applicazione Meditopia è possibile attivare anche la modalità notte, che riduce il riverbero dello smartphone e facilita il relax e il sonno.

