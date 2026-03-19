BALSAMO SENZA RISCIACQUO, UN PREZIOSO ALLEATO PER LA HAIRCARE ROUTINE

Il balsamo senza risciacquo (o leave-in) è un prodotto per capelli pratico e veloce da usare oltre che davvero molto utile. Idrata, nutre e districa come un comune balsamo ma assolve anche altre funzioni, come quella di termoprotettore. I più diffusi sono i balsami senza risciacquo spray. Il leave-in va distribuito su tutta la chioma, fatta eccezione per le radici, subito dopo lo shampoo ma può essere usato anche sui capelli asciutti. Se ne consiglia l’utilizzo a chiunque abbia molto capelli secchi, ricci, crespi o danneggiati perché esercita un’azione disciplinante e trattante continua e intensiva. Tra i migliori prodotti spiccano quelli di brand come Gisou e Ouai. Non mancano le proposte per chi è alla ricerca di un balsamo senza risciacquo economico: Revlon e Biopoint sono tra le marche meglio recensite.

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Il balsamo senza risciacquo o leave-in è un prodotto sempre più apprezzato e moltissime marche haircare lo includono in gamma. Pronte a scoprire insieme come usarlo al meglio e quali sono i migliori prodotti tra cui poter scegliere? Allora, iniziamo.

COS’È E A COSA SERVE IL BALSAMO SENZA RISCIACQUO

Non si tratta semplicemente di un’alternativa al balsamo per capelli tradizionale. Il balsamo senza risciacquo (noto anche come leave-in conditioner) è molto di più, nella maggior parte dei casi un trattamento in piena regola per la salute e la bellezza dei capelli. Idrata, districa e nutre, provvedendo anche a proteggere dal calore (agendo quindi come termoprotettore) e riducendo il tanto odiato effetto crespo.

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Non va risciacquato, quindi a differenza del balsamo tradizionale rimane sulle cuticole dei capelli sigillando la fibra capillare e fornendo idratazione continua. Per l’intera giornata disciplina le lunghezze ed evita che si capelli si increspino, proteggendoli dall’azione dannosa di agenti esterni come inquinamento e raggi UV. Solitamente ha una texture leggera: le più diffuse sono le formule spray, sia in crema che in olio.

COME SI USA E A CHI È CONSIGLIATO?

Il balsamo senza risciacquo va usato dopo lo shampoo. Si consiglia di tamponare i capelli in modo da eliminare l’acqua in accesso e di distribuirne una piccola quantità su punte e lunghezze, evitando le radici.

IL BALSAMO SENZA RISCIACQUO FUNZIONA MOLTO BENE ANCHE SUL CAPELLO ASCIUTTO

I capelli vanno pettinati per facilitare una stesura omogenea del prodotto e, a questo punto, è possibile procedere con l’asciugatura. Il leave-in può essere usato anche sui capelli asciutti per ravvivare la piega o per nutrire le punte durante il giorno se sono molto secche o rovinate.

In linea generale, il balsamo senza risciacquo è un prodotto trasversale e adatto a tutti. Se ne consiglia l’utilizzo soprattutto a chi ha i capelli ricci, crespi, secchi, danneggiati o sfibrati per via di calore, tinture e trattamenti chimici aggressivi.

MIGLIORI BALSAMO SENZA RISCIACQUO: I LEAVE-IN DI GISOU, DYSON E OUAI

Gisou ha lanciato la sua ultima innovazione haircare, Honey Milk Active Repair Leave-In Conditioner Mist. Questo trattamento leave-in è leggero come il latte ma ricco come il miele, in grado di riparare il capello dall’esterno verso l’interno.

La speciale combinazione di miele di Mirsalehi, proteine del latte idrolizzate e ceramidi protegge il capello a livello molecolare e preserva l’integrità della cheratina. I capelli, con un utilizzo costante, diventano più resistenti, sani e forti.

Gisou, Honey Milk Active Repair (150 ml). Prezzo: 34,00€ su sephora.it

Dyson è conosciuto non solo per i suoi tools di ultima generazione per lo styling ma anche per i suoi prodotti haircare. Il balsamo senza risciacquo spray Omega è uno dei fiori all’occhiello della linea, a base di 7 oli ricchi di omega: girasole, macadamia, abissino, avocado, oliva, mais e sesamo.

Dyson, Omega Spray Balsamo Senza Risciacquo (165 ml). Prezzo: 66,00€ su sephora.it

OUAI firma un leave-in multiuso davvero valido, pensato in particolar modo per chi presenta lunghezze indomabili che si increspano facilmente. Da provare per capelli brillanti, morbidi e idratati.

OUAI, Leave In Conditioner (140 ml). Prezzo: 24,75€ in offerta su sephora.it

LE PROPOSTE DI COLOR WOW E AUTENTIC BEAUTY CONCEPT

Leggerissimo e dall’effetto glossy irresistibile, Color Wow Money Mist ha una texture impalpabile e sfrutta l’azione di ingredienti nutrienti e ristrutturanti che lasciano i capelli lisci e setosi dopo ogni utilizzo.

Color Wow, Money Mist (150 ml). Prezzo: 37,00€ su sephora.it

Autentic Beauty Concept propone un balsamo senza risciacquo con acqua di riso pura che facilita lo styling, migliora la lucentezza e lascia i capelli lisci e morbidi come seta. Dall’effetto rimpolpante, è adatto in particolar modo ai capelli sottili.

Authentic Beauty Concept, Replenish Spray Conditioner (250 ml). Prezzo: 35,00€ su sephora.it

BALSAMO SENZA RISCIACQUO IN CREMA E IN LATTE: ALFAPARF E BIOPOINT TRA LE MIGLIORI MARCHE

Non solo formule spray ma anche in crema, per chi ha capelli davvero molto secchi e sfibrati. Uno dei migliori prodotti leave-in cremosi è quello della linea Alfaparf Semi di Lino, utile anche a preservare la brillantezza dei capelli tinti e decolorati.

Alfaparf, Semi di lino Leave-In Conditioner (200 ml). Prezzo: 16,09€ su amazon.it

LE FORMULE IN CREMA SONO PERFETTE PER I CAPELLI MOLTO SECCHI

Sfrutta acido ialuronico e fitocheratina il Latte Riparazione Senza Risciacquo Biopoint. Il suo punto di forza è l’azione riempitiva e sigillante, specifica contro le doppie punte e per rendere meno evidenti le imperfezioni delle cuticole. La texture, lattiginosa e avvolgente, è adatta soprattutto ai capelli secchi.

Biopoint, Extreme Repair Latte Riparazione Senza Risciacquo (125 ml). Prezzo: 11,90€ su amazon.it

MILK SHAKE, REVLON E ADORN: GLI SPRAY LEAVE-IN ECONOMICI DA PROVARE SUBITO

Se siete alla ricerca di un buon balsamo senza risciacquo economico, sono tante le marche su cui poter fare affidamento. Una di queste è Milk Shake: il leave-in del brand, dal dolce profumo di vaniglia, restituisce brillantezza ai capelli spenti, protegge il colore e sigilla le doppie punte.

Milk Shake, Leave In Conditioner (350 ml). Prezzo: 19,62€ su amazon.it

Non ha bisogno di presentazioni Revlon UniqOne, un bestseller di Revlon che risulta molto venduto su Amazon. Per 10 benefici in 1, si vaporizza sui capelli sia bagnati che asciutti per ritrovare luminosità, morbidezza e vitalità.

Revlon, UniqOne All In One Hair Treatment (150 ml). Prezzo: 13,00€ su amazon.it

Costa davvero poco Adorn Lisci Come Seta, balsamo senza risciacquo anti-crespo pensato per chi desidera sfoggiare un liscio perfetto. Oltre a essere funzionale, ha un buonissimo profumo.

Adorn, Lisci Come Seta Balsamo Senza Risciacquo (150 ml). Prezzo: 5,14€ su amazon.it

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Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus sul balsamo senza risciacquo, prodotto leave-in dai tantissimi benefici oltre che pratico da utilizzare. Come sempre la parola passa a voi: cosa ne pensate? Utilizzate questa tipologia di balsamo? Ditecelo nei commenti, un bacione dal TeamClio!