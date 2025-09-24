COSA SONO I BEAUTY BAG CHARMS? QUAL È LA PARTICOLARITÀ DI QUESTI CIONDOLI?

La passione per le borse ha raggiunto un nuovo livello, la passione per i beauty bag charm. borse. ciondoli , ormai un must di bracciali e collane, hanno deciso di invadere anche le I semplici portachiavi sono stati sostituiti da accessori beauty in formato mini. I charms infatti contengono all’interno ombretti, mascara, rossetti in pack divertenti e cute. I ciondoli in un solo accessorio riescono a svecchiare perfino la borsa più classica e sono la soluzione perfetta per ritocchi on the go.

Credits: @essence_cosmetics e yepoda.it Via Instagram

Le borse ormai non sono un semplice accessorio in cui portare l’indispensabile quando siamo fuori casa, ma si sono trasformate in un pezzo di punta dell’outfit e proprio per questo non smettono di stupire con piccole aggiunte. Tra le tendenze a cui difficilmente resisteremo ci sono i beauty bag charm. Non sapete cosa sono? Allora seguiteci nel post per scoprire tutto e i più belli da collezionare.

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COSA SONO I BEAUTY BAG CHARM?

Se in passato c’erano i foulard a svecchiare e impreziosire le borse più classiche adesso sono arrivati i charms con forme e soggetti diventati subito di tendenza, come ci ha dimostrato la mania per i Labubu, i mostriciattoli realizzati da Pop Mart.

I charms rendono più moderne e cute le borse

Ma, come sappiamo, la moda è sempre pronta a evolversi e i semplici portachiavi appesi alle borse non bastano più. Adesso hanno deciso di guardare al mondo del beauty che non si è fatto trovare impreparato e ha sfornato i beauty bag charm. In poche parole mascara, ombretti, balsami o lip gloss nella loro versione mini size possono essere appesi alla borsa con buona pace di tutte le Millenials che possono fare un tuffo nel passato e della Gen Z che ne prende ispirazione.

Un trend che unisce lo stile alla praticità, perché oltre a essere cute e divertenti sono realizzati con ingredienti di qualità e utilissimi per chi ha bisogno di piccoli ritocchi durante la giornata.

LUCIDALABBRA E ROSSETTI DECORANO LA BORSA

Nel corso della giornata il rossetto è quello che ha bisogno di più ritocchi ed ecco che le tendenze hanno risposto alle nostre esigenze creando una serie di beauty bag charm incentrati proprio su rossetti e lucidalabbra, accomunati tutti da un pack irresistibile.

Le appassionate del brand di Rihanna potranno avere due preziosi alleati per le labbra sempre a portata di mano grazie al cofanetto labbra in edizione limitata. Il set di Fenty Beauty comprende un olio labbra che cambia colore in base al ph e un gloss rimpolpante per un effetto più pieno da appendere alla borsa grazie al portachiavi incluso nella confezione.

Fenty Beauty, Smurfette Smooches. Prezzo: 46,90€ su sephora.it





Piccola e con un design accattivante è la tinta labbra di Kaja, disponibile in sei tonalità differenti con una formulazione in gel che si applica facilmente senza creare grumi sulle labbra.

Kaja, Jelly Charm. Prezzo: 15,25€ su yesstyle.com

Per le appassionate di lucidalabbra, da Kamio Japan arriva quello a forma di tubetto da applicare alla borsa grazie ai ciondoli con differenti soggetti, dovete scegliere solo il vostro preferito.

Kamio Japan, Cosmetic charm lip gloss pink. Prezzo: 8:14 su yesstyle.com

Se invece siete alla ricerca di beauty bag charm divertenti, allora per voi ci sono ben due brand che vi potranno accontentare. Art Value racchiude in un simpatico orsetto un rossetto dalla texture cremosa e dal finish opaco.

Art Value, Cute bear rossetto. Prezzo: 2,07€ su yesstyle.com

Si ispira a un delizioso coniglio, invece, il charm di Essence: perfetto da usare come portachiavi, il lucidalabbra vi regalerà un sorriso luminoso.

Essence, Sumebunny like you lucidalabbra. Prezzo: 4,19€ su essence.eu

IL BLUSH DIVENTA UN PORTACHIAVI

Anche nel trucco più semplice il blush non può mancare anche perché negli ultimi anni si sono diffusi quelli versatili che hanno un doppio uso. Vanno a dare colore sia alle guance che alle labbra e i beauty bag charm conservano intatta questa caratteristica aggiungendo un tocco dolcissimo.

Lilybyred, Mini blush. Prezzo: 4,76€ su yesstyle.com

Perfetto per chi ha l’animo romantico è il blush di Lilybyred, racchiuso in una confezione a forma di cuore che con la sua texture leggera si stende facilmente.

LA CREMA MANI SI APPENDE ALLA BORSA

Per le appassionate di k-beauty, Yepoda non ha bisogno di presentazioni. Il brand virale sui social dice la sua anche quando si parla di beauty bag charm regalando alle appassionate di cura della pelle la The Pinky Promise, una crema mani da appendere direttamente alla borsa.

Yepoda, Crema mani The Pinky Promise. Prezzo: 19,00€ su amazon.it

A base di olio di mandorle dolci, burro di murumuru e ceramidi, ha una formulazione che si assorbe facilmente, non unge e lascia la pelle morbida e idratata.

Il beauty bag charm must è la crema mani Yepoda

La confezione poi, è anche pratica perché può essere ricaricata ogni volta senza sprechi.

LA COLLEZIONE BEAUTY BAC CHARMS DI PUPA

Ragazze, se volete avere appeso alla borsa l’indispensabile per creare un trucco completo, Pupa ha quello che fa per voi. Il brand italiano ha deciso di dedicare un’intera collezione, Everywear Beauty on the go, ai ciondoli da borsa ma non solo.

Pupa, EveryWear palette 4 ombretti Vamp! Prezzo: 25,00€ su amazon.it

La linea comprende una palette di ombretti in quattro colorazioni, una mascara e un gloss che non si limitano ad essere applicati, ma possono anche essere indossati.

Pupa, EveryWear Miss pupa gloss. Prezzo: 21,00€ su amazon.it

Sì, perché i prodotti beauty sono conservati all’interno di una pochette e di un porta tessere da attaccare alla borsa tramite il comodo moschettone. Potrete portarlo al collo o al polso, l’importante è ritoccare il make-up on the go e in pochi minuti.

Pupa, EveryWear mascara Lash Extender. Prezzo: 34,90€ su pupa.it

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Via Giphy

Ragazze, siamo arrivate alla fine del nostro post sui beauty bag charm e siamo curiose di sapere cosa ne pensate di questi ciondoli: li conoscevate già? Quale vi piace di più? Li correrete a comprare? Lasciate un commento sui social. Un bacione dal TeamClio.