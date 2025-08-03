LA PANTOFOLA BIRKENSTOCK BOSTON È L’OSSESSIONE DEL MOMENTO

Birkenstock Boston è il nome della pantofola best seller del brand tedesco. Si tratta di una scarpa sabot, con punta chiusa e tomaia in suede, super confortevole. Il modello Boston nasce negli anni ’70. È stata creato da Karl Birkenstock come alternativa chiusa ai sandali, pensata per essere indossata tutto l’anno, anche nelle stagioni più fredde, con o senza calze. Questa calzatura per molto tempo è stata considerata solamente come soluzione confortevole per chi doveva trascorrere molte ore in piedi. Da poco tempo ha però subito un rilancio fashion, diventando un must have.

Credits: @birkenstock via Facebook

Una vera e propria ugly shoes, considerata in questo modo al pari di tante altre calzature del medesimo brand, come i “ciabattoni” Arizona. Ora però la Birkenstock Boston sta vivendo un periodo felice, diventando uno degli oggetti del desiderio del momento. Scopriamo di più su questa scarpa, origini e storia e altri dettagli interessanti!

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STORIA DELLA BIRKENSTOCK BOSTON

Considerata una vera e propria pantofola, Boston è di fatto un sabot nato negli anni ’70. È stata creata da Karl Birkenstock, che l’ha pensata come alternativa ai sandali aperti.

Boston nasce per coprire l’esigenza di avere una scarpa comodissima ma chiusa, da calzare tutto l’anno, con calzini o senza.

Birkenstock, Sabot Boston in camoscio grigio. Prezzo: 145€ su amazon.it





Inizialmente veniva chiamata “Kork-Clog” a causa del plantare in sughero e lattice.

I sabot Boston si diffondono lentamente, prima negli ambienti lavorativi, soluzione utile per chi doveva trascorrere molte ore in piedi, come personale d’ospedale o scolastico.

Birkenstock, Boston plantare morbido, wine. Prezzo: 120€ su birkenstock.com

Come molti altri modelli del brand Birkenstock, erano considerati “ugly shoes”, ossia “scarpe bruttine”. Tuttavia soprattutto nei paesi del nord Europa si diffuse negli anni 2000 nel mondo streetwear.

Le boston devono il loro successo anche alle celebs

Con il rilancio di alcuni modelli Birkenstock anche in Italia, come Arizona, Florida e Gizeh, anche le Boston hanno iniziato a godere di nuove attenzioni. Merito anche delle celebs, che hanno iniziato a mostrare street look comprensivi di Boston. Tra loro Zoe Kravitz, Hailey Bieber e Kaia Gerber.

Oltre ai soliti colori neutri, ultimamente sono state rilanciate anche in cromie più trendy, che in breve tempo sono andate sold out, come azzurro e rosa polvere.

MODELLI DI BIRKENSTOCK BOSTON MUST HAVE

A questo punto, dopo aver compreso bene che le Boston di Birkenstock sono calzature adatte tutto l’anno, comodissime e di tendenza, amate anche dalle celebs internazionali, non resta che scoprire quali modelli acquistare al volo.

Birkenstock, Boston Rivets, black. Prezzo: 180€ su birkenstock.com

Tra le novità ci sono quelle con borchie, per uno stile più rock, o con fibbia Big Buckle, oppure semplici ma declinate in colori moda, come rosa e viola oltre ai classici marrone e beige.

Birkenstock, Boston Big Buckle 1028052, Zoccolo. Prezzo: 199€ su amazon.it

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Via Giphy

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