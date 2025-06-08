BORSE BIANCHE SPOSA: TANTE SOLUZIONI GLAMOUR PER LOOK IMPECCABILI

Le borse bianche sposa rappresentano una buona soluzione per portare sempre con sé il necessario senza “disturbare” il look nuziale. Non è esattamente l’accessorio su cui si punta quando si sceglie il vestito, ma può essere estremamente utile nell’arco della giornata. C’è chi si fa confezionare pochette o sacchetti con lo stesso materiale dell’abito da sposa o del velo. Chi invece preferisce uscire fuori dal coro e acquistare una clutch o un altro tipo di borsetta da sposa, che sia moderna da poter sfruttare anche dopo le nozze. Meglio preferire modelli contenuti, non troppo grandi, per non avere ingombri inutili.

Credits: Foto di Adobe Stock| Татьяна Евдокимова

Ma quale scegliere? Basta guardarsi intorno per scoprire che ci sono moltissime borse bianche sposa, tra clutch e miniaudiere, per chi preferisce lo stile più prezioso, alle pochette in satin o perle fino alle proposte a spalla, piccole e contenute ma comunque in grado di contenere lo stretto necessario. Pronte a scoprire le più belle? Via col post!

LA CLUTCH È SEMPRE UNA BUONA IDEA

Ci sono alcune borse che, per loro natura, sono estremamente eleganti e consigliabili per look formali e chic, come le clutch.

Zara, borsa effetto perlato. Prezzo: 49,95€ su zara.com





GLI SCRIGNI DA SPOSA HANNO UN TOCCO MAGICO

Le loro dimensioni contenute e lo stile sagomato e rigido consentono di avere tra le mani dei piccoli scrigni. Non a caso alcuni modelli sono conosciuti come miniaudiere, un vero e proprio sogno per mettere all’interno lo stretto necessario, magari un rossetto per rinnovare il make-up o in fazzoletto, per asciugare lacrime di gioia e commozione.

Nella collezione di borse Zara 2025 ne troviamo diverse, alcune sono veramente super esclusive, come le clutch in madreperla con dettagli dorati, perfette per molte occasioni ma soprattutto per un matrimonio al mare.

Zara, miniaudiere. Prezzo: 49,95€ su zara.com

Oppure quelle con dettagli gold, manici rigidi da stringere, per look glamour e minimal.

Faina, clutch. Prezzo: 109,95€ su aboutyou.it

Alcune sono dotate di una coperta di paillettes bianche e manici rigidi, generalmente oro o argento, con chiusure preziose.

BORSE BIANCHE SPOSA: LE PIÙ PARTICOLARI

Ci sono alcuni modelli che riescono davvero a rendere un look più particolare, anche quando si tratta della sposa.

Ambush, borsa a cuore. Prezzo: 373,50€ su aboutyou.it

LE BORSE POP DONANO UN TOCCO UNICO AL LOOK BRIDAL

Avete mai pensato di indossare una borsa a cuoricino? Sarebbe una scelta molto pop ma anche estremamente romantica.

Una soluzione arriva da Ambush, che firma delle piccole pochette in pelle bianca a forma di cuoricino, che contengono molto poco ma danno un tocco all’outfit davvero originale.

Mymo, borsa con perle. Prezzo: 40,76€ su aboutyou.it

Felipa, borsa trasparente. Prezzo: 37,12€ su aboutyou.it

Soluzioni originali arrivano anche da altre marche, come Mymo e Felipa. Da una parte troviamo dei sacchetti di perle di ispirazione orientale, mentre dall’altra dei tasselli luminosi, ideali principalmente per contenere lo smartphone, e magari farsi qualche selfie durante la cerimonia!

BORSE A SPALLA BIANCHE IDEALI PER LE SPOSINE

E poi ci sono le borse bianche a spalla, modelli che sono leggermente più capienti e che si possono sfruttare anche in altre circostanze. Soluzioni furbe per evitare di mettere nel proprio armadio l’ennesimo accessorio non più utilizzabile.

Love Moschino, borsa a spalla. Prezzo: 100,99€ su amazon.it

Ma quali scegliere? Diversi sono i brand che firmano splendide borse a spalla bianche, come Pinko e Love Moschino. Ognuno aggiunge il proprio tocco personale, con elementi metallici, cuoricini e anche cristalli.

Pinko, borsa Mini Love Bag One Simply. Prezzo: 234,50€ su amazon.it

Love Moschino, borsa con cristalli colorati. Prezzo: 215€ su amazon.it

In particolar modo troviamo anche delle soluzioni che presentano strass colorati, per uno stile sbarazzino e divertente.

Imperial, borsa a tracolla con catena. Prezzo: 69,90€ su imperial-fashion.com

Ci sono anche altre creazioni, che si possono portare come borse a mano, dallo stile più semplice e meno riconoscibili, ideali per chi non ama legare il proprio look a un brand. È possibile quindi spaziare tra le proposte in pelle così come quelle rivestite da piccole paillettes o cristalli in tinta.

Aldo, borsa a spalla. Prezzo: 59,90€ su aboutyou.it

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Via Giphy

Ragazze, ora è il vostro turno e vogliamo leggere le vostre opinioni, capire cosa vi piace e quale stile preferite se doveste scegliere una borsa da sposa, rigorosamente bianca, per il vostro matrimonio. Diteci tutto nei commenti sui nostri social, un bacione dal TeamClio!